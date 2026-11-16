La prima serata di lunedì 16 novembre 2026 è stata vinta da 177 giorni – Il rapimento di Farouk su Rai 1, con 3.831.000 spettatori e il 23,8% di share.

La mattina di martedì 17 novembre 2026, di solito tra le 10 e le 11. La tabella in questa pagina si aggiorna da sola.

È la percentuale di spettatori sintonizzati su un canale rispetto a tutti quelli che in quel momento avevano la TV accesa. Un programma con il 20% di share era seguito da un quinto di chi guardava la TV.