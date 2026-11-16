In breve
- Vince la prima serata: 177 giorni – Il rapimento di Farouk (Rai 1), 3.831.000 spettatori, 23,8% di share
- Secondo posto: Grande Fratello VIP (Canale 5), 1.920.000 spettatori, 16,7% di share
- Terza forza: ATP Finals 2026 – Cobolli-Medvedev (Italia 1), 1.228.000 spettatori, 6,2% di share
Ascolti TV 16 novembre 2026: i dati Auditel ufficiali della prima serata di lunedì, con spettatori e share di ogni rete, la sfida dell’access e quella del preserale.
177 giorni – Il rapimento di Farouk su Rai 1 ha vinto la prima serata di lunedì 16 novembre 2026 con 3.831.000 spettatori e il 23,8% di share.
La programmazione di stasera è nella guida Stasera in TV.Ultimo aggiornamento: 17/11/2026, 10:50
Ascolti TV della prima serata di lunedì 16 novembre 2026
|Canale
|Programma
|Spettatori
|Share
|Rai 1
|177 giorni – Il rapimento di Farouk
|3.831.000
|23,8%
|Rai 2
|Innamorato perso
|921.000
|5,6%
|Rai 3
|Lo Stato delle Cose
|836.000
|5,9%
|Rete 4
|Quarta Repubblica
|560.000
|4,4%
|Canale 5
|Grande Fratello VIP
|1.920.000
|16,7%
|Italia 1
|ATP Finals 2026 – Cobolli-Medvedev
|1.228.000
|6,2%
|La7
|The Apprentice
|489.000
|2,9%
|Tv8
|GialappaShow
|756.000
|5,1%
|Nove
|Little Big Italy
|530.000
|3%
Dati Auditel, prima serata. Aggiornati il 17 Novembre alle 10:50.
Le serate precedenti
- Ascolti TV di domenica 15 novembre 2026
- Ascolti TV di sabato 14 novembre 2026
- Ascolti TV di venerdì 13 novembre 2026
- Ascolti TV di giovedì 12 novembre 2026
- Ascolti TV di mercoledì 11 novembre 2026
Archivio degli ascolti TV: reti, programmi e settimane
Come si leggono spettatori e share
- Spettatori: la media delle persone davanti al programma per tutta la messa in onda.
- Share: la quota di chi guardava quella rete sul totale di chi aveva la TV accesa in quel momento. Un programma con meno spettatori può avere più share se va in onda quando la TV è meno accesa.
Se trovi valori diversi da questi, controlla se la fonte riporta il dato di Total Audience, che somma anche la visione su altri schermi e può differire dall’ascolto tradizionale.
- Ascolti TV Mercoledì 18 Novembre 2026: i dati Auditel della prima serata
- Ascolti TV 17 novembre 2026: 177 giorni – Il rapimento di Farouk vince con il 23,9% (3,8 milioni), Un mondo a parte al 12,3%, DiMartedì al 10,2%
- Ascolti TV 15 novembre 2026: Nations League – Belgio-Italia vince con il 39,2% (8 milioni), Racconto di una notte al 11,4%, Le Iene presentano: Inside al 10,4%
I dati sono di Auditel. Come vengono misurati lo spieghiamo nella guida a come funziona l’Auditel.
Domande frequenti
La prima serata di lunedì 16 novembre 2026 è stata vinta da 177 giorni – Il rapimento di Farouk su Rai 1, con 3.831.000 spettatori e il 23,8% di share.
La mattina di martedì 17 novembre 2026, di solito tra le 10 e le 11. La tabella in questa pagina si aggiorna da sola.
È la percentuale di spettatori sintonizzati su un canale rispetto a tutti quelli che in quel momento avevano la TV accesa. Un programma con il 20% di share era seguito da un quinto di chi guardava la TV.
Nell’archivio degli ascolti TV, con le serate di ogni rete, e nella pagina dei programmi, con la storia degli ascolti di ognuno.