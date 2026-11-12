Ascolti TV Giovedì 12 Novembre 2026: i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 12 novembre 2026: i dati Auditel ufficiali della prima serata di giovedì, con spettatori e share di ogni rete, la sfida dell’access e quella del preserale.
I dati Auditel di giovedì 12 novembre 2026 saranno disponibili domani mattina, tra le 10:00 e le 11:00: la tabella qui sotto si aggiorna da sola.
La programmazione di stasera è nella guida Stasera in TV.
Ascolti TV della prima serata di giovedì 12 novembre 2026
|Canale
|Programma
|Spettatori
|Share
|Rai 1
|—
|—
|—
|Rai 2
|—
|—
|—
|Rai 3
|Splendida Cornice 21:15–00:00
|—
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|Rete 4
|—
|—
|—
|Canale 5
|Tutto per la mia famiglia 21:21–00:00
|—
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|Italia 1
|Le Iene 21:15–01:22
|—
|—
|La7
|Piazzapulita 21:15–01:00
|—
|—
|Tv8
|La risposta è nelle stelle 21:40–00:15
|—
|—
|Nove
|—
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|—
Programmazione della serata. Spettatori e share arrivano domani mattina con i dati Auditel.
Le serate precedenti
- Ascolti TV di mercoledì 11 novembre 2026
- Ascolti TV di martedì 10 novembre 2026
- Ascolti TV di lunedì 9 novembre 2026
- Ascolti TV di domenica 8 novembre 2026
- Ascolti TV di sabato 7 novembre 2026
Archivio degli ascolti TV: reti, programmi e settimane
Come si leggono spettatori e share
- Spettatori: la media delle persone davanti al programma per tutta la messa in onda.
- Share: la quota di chi guardava quella rete sul totale di chi aveva la TV accesa in quel momento. Un programma con meno spettatori può avere più share se va in onda quando la TV è meno accesa.
Se trovi valori diversi da questi, controlla se la fonte riporta il dato di Total Audience, che somma anche la visione su altri schermi e può differire dall’ascolto tradizionale.
I dati sono di Auditel. Come vengono misurati lo spieghiamo nella guida a come funziona l’Auditel.
- Ascolti TV 11 novembre 2026: Tale e Quale Show vince con il 22,8% (3,1 milioni), Viola come il mare 3 al 14%, Una giornata particolare al 9,1%
- Ascolti TV 10 novembre 2026: Livatino – Il giudice e i suoi assassini vince con il 17,3% (2,7 milioni), Giorgia – Last Call al 12,2%, DiMartedì al 11,2%
- Ascolti TV 9 novembre 2026: Livatino – Il giudice e i suoi assassini vince con il 22,5% (3 milioni), GF Vip al 16,3%, Lo Stato delle Cose al 7,5%
Domande frequenti
I dati Auditel di giovedì 12 novembre 2026 escono la mattina di venerdì 13 novembre 2026, di solito tra le 10 e le 11. Appena arrivano, qui trovi il programma che ha vinto, con spettatori e share.
La mattina di venerdì 13 novembre 2026, di solito tra le 10 e le 11. La tabella in questa pagina si aggiorna da sola.
È la percentuale di spettatori sintonizzati su un canale rispetto a tutti quelli che in quel momento avevano la TV accesa. Un programma con il 20% di share era seguito da un quinto di chi guardava la TV.
Nell’archivio degli ascolti TV, con le serate di ogni rete, e nella pagina dei programmi, con la storia degli ascolti di ognuno.