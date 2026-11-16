Giro method: due sorelle, una visione



Classe 2004, Arianna e Alessia Vergani sono gemelle e snowboarder italiane, entrambe impegnate a livello internazionale nelle discipline Slopestyle e Big Air. Cresciute sulla tavola e unite dalla passione per lo snowboard, oggi affrontano il circuito con due percorsi distinti, accomunati da un approccio fatto di tecnica, creatività e capacità di adattamento.

La pre-season è per entrambe un momento chiave. Arianna si prepara all’inizio della Coppa del Mondo, mentre Alessia è pronta a tornare protagonista in Coppa Europa, dopo una stagione che nel 2026 l’ha vista conquistare vittorie e podi tra Slopestyle e Big Air. Nel Big Air, Arianna ha invece sfiorato più volte il podio, confermando una crescita costante nel circuito internazionale.

Ad accompagnarle sulla neve c’è Method, una delle maschere più riconoscibili di Giro, che per la stagione Fall/Winter 2026/27 introduce Quick-Change, il sistema di cambio lente riprogettato per rendere la sostituzione ancora più semplice e veloce.

Il meccanismo, basato su perni a scatto, consente di sostituire rapidamente la lente anche indossando i guanti, facilitando l’adattamento alle variazioni di luce nel corso della giornata. Un elemento particolarmente rilevante per chi trascorre molte ore sulla neve e ha bisogno di mantenere una visione chiara senza interrompere il ritmo dell’allenamento.

A completare le caratteristiche tecniche di Method è la tecnologia ottica VIVID by ZEISS®, che migliora il contrasto e la percezione delle irregolarità del terreno, favorendo una lettura più precisa della superficie innevata. L’ampio campo visivo EXV e il sistema di ventilazione EVAK contribuiscono inoltre a garantire visibilità e comfort durante le sessioni sulla neve.

Con Method, Giro unisce qualità ottica, funzionalità e design in una maschera evoluta, capace di rispondere rapidamente ai cambiamenti di luce e accompagnare Arianna e Alessia durante le loro giornate sulla neve.