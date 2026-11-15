Ascolti TV Domenica 15 Novembre 2026: i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 15 novembre 2026: i dati Auditel ufficiali della prima serata di domenica, con spettatori e share di ogni rete, la sfida dell’access e quella del preserale.
I dati Auditel di domenica 15 novembre 2026 saranno disponibili domani mattina, tra le 10:00 e le 11:00: la tabella qui sotto si aggiorna da sola.
La programmazione di stasera è nella guida Stasera in TV.
Ascolti TV della prima serata di domenica 15 novembre 2026
|Canale
|Programma
|Spettatori
|Share
|Rai 1
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|—
|Rai 2
|The Rookie 21:00–21:50
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|Rai 3
|Report 21:00–23:15
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|Rete 4
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|Canale 5
|Racconto di una notte 21:21–22:15
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|Italia 1
|Le Iene presentano: Inside 21:20–01:21
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|La7
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|Tv8
|Mia moglie per finta 21:40–23:55
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|Nove
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Programmazione della serata. Spettatori e share arrivano domani mattina con i dati Auditel.
Le serate precedenti
- Ascolti TV di sabato 14 novembre 2026
- Ascolti TV di venerdì 13 novembre 2026
- Ascolti TV di giovedì 12 novembre 2026
- Ascolti TV di mercoledì 11 novembre 2026
- Ascolti TV di martedì 10 novembre 2026
Archivio degli ascolti TV: reti, programmi e settimane
Come si leggono spettatori e share
- Spettatori: la media delle persone davanti al programma per tutta la messa in onda.
- Share: la quota di chi guardava quella rete sul totale di chi aveva la TV accesa in quel momento. Un programma con meno spettatori può avere più share se va in onda quando la TV è meno accesa.
Se trovi valori diversi da questi, controlla se la fonte riporta il dato di Total Audience, che somma anche la visione su altri schermi e può differire dall’ascolto tradizionale.
I dati sono di Auditel. Come vengono misurati lo spieghiamo nella guida a come funziona l’Auditel.
- Ascolti TV 14 novembre 2026: Tù Sí Que Vales vince con il 24,6% (3,6 milioni), Ballando Tutti in Pista al 21,2%, In Altre Parole (prima parte) al 7,6%
- Ascolti TV 13 novembre 2026: The Voice Senior vince con il 23,3% (3,3 milioni), GF Vip al 13,8%, Harry Potter e la camera dei segreti al 7,3%
- Ascolti TV 12 novembre 2026: UEFA Nations League – Italia-Francia vince con il 39% (8,3 milioni), Tutto per la mia famiglia al 11,1%, Le Iene al 7,8%
Domande frequenti
I dati Auditel di domenica 15 novembre 2026 escono la mattina di lunedì 16 novembre 2026, di solito tra le 10 e le 11. Appena arrivano, qui trovi il programma che ha vinto, con spettatori e share.
La mattina di lunedì 16 novembre 2026, di solito tra le 10 e le 11. La tabella in questa pagina si aggiorna da sola.
È la percentuale di spettatori sintonizzati su un canale rispetto a tutti quelli che in quel momento avevano la TV accesa. Un programma con il 20% di share era seguito da un quinto di chi guardava la TV.
Nell’archivio degli ascolti TV, con le serate di ogni rete, e nella pagina dei programmi, con la storia degli ascolti di ognuno.