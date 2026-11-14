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Ascolti TV Sabato 14 Novembre 2026: i dati Auditel della prima serata

di Redazione

Ascolti TV 14 novembre 2026: i dati Auditel ufficiali della prima serata di sabato, con spettatori e share di ogni rete, la sfida dell’access e quella del preserale.

I dati Auditel di sabato 14 novembre 2026 saranno disponibili domani mattina, tra le 10:00 e le 11:00: la tabella qui sotto si aggiorna da sola.

La programmazione di stasera è nella guida Stasera in TV.

Ascolti TV Auditel del 14 novembre 2026

Ascolti TV della prima serata di sabato 14 novembre 2026

Programmi della prima serata di sabato 14 novembre 2026
CanaleProgrammaSpettatoriShare
Rai 1Ballando con le Stelle 21:30–23:55
Rai 2S.W.A.T. Exiles 21:20–22:10
Rai 3Sapiens, un solo pianeta 21:30–00:00
Rete 4
Canale 5Tu si que vales 21:20–23:57
Italia 1Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald 21:29–22:50
La7
Tv8
Nove

Programmazione della serata. Spettatori e share arrivano domani mattina con i dati Auditel.

Le serate precedenti

Archivio degli ascolti TV: reti, programmi e settimane

Come si leggono spettatori e share

  • Spettatori: la media delle persone davanti al programma per tutta la messa in onda.
  • Share: la quota di chi guardava quella rete sul totale di chi aveva la TV accesa in quel momento. Un programma con meno spettatori può avere più share se va in onda quando la TV è meno accesa.

Se trovi valori diversi da questi, controlla se la fonte riporta il dato di Total Audience, che somma anche la visione su altri schermi e può differire dall’ascolto tradizionale.

I dati sono di Auditel. Come vengono misurati lo spieghiamo nella guida a come funziona l’Auditel.

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Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di sabato 14 novembre 2026?

I dati Auditel di sabato 14 novembre 2026 escono la mattina di domenica 15 novembre 2026, di solito tra le 10 e le 11. Appena arrivano, qui trovi il programma che ha vinto, con spettatori e share.

Quando escono gli ascolti di questa serata?

La mattina di domenica 15 novembre 2026, di solito tra le 10 e le 11. La tabella in questa pagina si aggiorna da sola.

Cosa significa share negli ascolti TV?

È la percentuale di spettatori sintonizzati su un canale rispetto a tutti quelli che in quel momento avevano la TV accesa. Un programma con il 20% di share era seguito da un quinto di chi guardava la TV.

Dove trovo gli ascolti delle altre sere?

Nell’archivio degli ascolti TV, con le serate di ogni rete, e nella pagina dei programmi, con la storia degli ascolti di ognuno.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino, fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.

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