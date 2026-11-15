Ronaldinho a Ravenna: 45 minuti, standing ovation e 2-0 al Forlì

Il Ravenna ha battuto il Forlì 2-0 al Benelli nel derby di Serie C del 15 novembre 2026, nel giorno in cui Ronaldinho, 46 anni, è tornato in campo per un intero primo tempo e ha lasciato lo stadio tra una standing ovation e un giro di campo.

Il Ravenna ha battuto il Forlì 2-0 al Benelli nel derby di Serie C del 15 novembre 2026, nel giorno in cui Ronaldinho, 46 anni, è tornato in campo per un intero primo tempo e ha lasciato lo stadio tra una standing ovation e un giro di campo.

Ravenna-Forlì 2-0: gol e cronaca del derby

La partita del girone B era stata presentata come il Ronaldinho Day e ha richiamato quasi 7.000 spettatori. Il Ravenna ha sbloccato il risultato al 36′ con Giulio Donati, poi ha chiuso i conti al 58′ con Simone Rabbi, che ha battuto il portiere con un diagonale rasoterra dall’interno dell’area.

Ronaldinho ha giocato da esterno sinistro nel tridente offensivo, il ruolo della sua carriera. Ha avuto parte nell’azione del vantaggio e poco prima, su calcio d’angolo, aveva servito a Donati un pallone per un colpo di testa che il portiere del Forlì ha deviato. A fine primo tempo è uscito per far posto a Maggio.

I 45 minuti di Ronaldinho a Ravenna

Chi aveva seguito l’anteprima della partita su orario, dove vederla e minutaggio sapeva che il tempo in campo era l’incognita della serata. Alla fine l’ex Pallone d’Oro è rimasto sul prato per tutta la prima frazione, perdendo pochissimi palloni e subendo anche qualche fallo.

All’intervallo lo stadio gli ha riservato una lunga standing ovation. Ronaldinho ha fatto il giro del campo salutando la curva e inchinandosi al pubblico, applaudito anche dai tifosi del Forlì arrivati in trasferta. Non è arrivato il 300° gol ufficiale, l’obiettivo che il club si era dato per la serata.

In tribuna c’erano il presidente Ignazio Cipriani, il vicepresidente Ariedo Braida e diversi ospiti: Dida, Serginho, Fabio Fognini e Flavio Briatore.

Le parole di Ronaldinho dopo la partita

Ai microfoni di Sky Sport, Ronaldinho ha detto che il primo tempo è “passato troppo veloce” e ha raccontato la gioia di rivedere vecchi amici e giovani giocatori cresciuti guardandolo. Sul futuro non ha dato certezze, ma la porta resta aperta: se il presidente lo chiama, torna.

Alla domanda su una possibile ultima partita ha risposto di non saperlo ancora, aggiungendo che il calcio è la cosa più bella della sua vita. Per ora il Ravenna si gode il derby vinto e una serata che ha portato il nome del club ben oltre la Serie C.

Domande frequenti su Ronaldinho a Ravenna

Ronaldinho gioca ancora a calcio? Ha 46 anni e il 15 novembre 2026 è tornato in campo con la maglia del Ravenna nel derby di Serie C contro il Forlì, giocando tutto il primo tempo. Non ha annunciato un ritorno stabile. Com’è finita Ravenna-Forlì? Il Ravenna ha vinto 2-0 al Benelli, con i gol di Giulio Donati al 36′ e di Simone Rabbi al 58′. Quanto ha giocato Ronaldinho? Circa 45 minuti: ha disputato l’intero primo tempo da esterno sinistro ed è stato sostituito da Maggio all’intervallo. Cosa ha detto Ronaldinho dopo la partita? Ha spiegato che il primo tempo è passato troppo veloce e che, se il presidente lo chiama, è pronto a tornare in campo.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.