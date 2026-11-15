Eurovision Asia 2026: vince Carmelle per le Filippine con Sobra-Sobra

La filippina Carmelle ha vinto la prima edizione di Eurovision Song Contest Asia con Sobra-Sobra, chiudendo a 211 punti la finale di sabato 14 novembre al One Bangkok Forum.

Davanti a lei si sono piazzati la Thailandia di MANG x DAOU con Aroma, a 170 punti, e il Vietnam di Tóc Tiên con EM TIÊN, a 164. La serata, nata dalla collaborazione tra EBU, Voxovation, S2O Productions e l’emittente thailandese Channel 3, è durata circa due ore e mezza ed è andata in onda alle 14:30 italiane, le 20:30 di Bangkok.

La classifica finale di Eurovision Asia 2026

Filippine, CARMELLE, Sobra-Sobra: 211 punti Thailandia, MANG x DAOU, Aroma: 170 Vietnam, Tóc Tiên, EM TIÊN: 164 Malesia, Aina Abdul, Bluest Sky: 152 Laos, Thinla, BAE: 139 Bhutan, Nyendra, Lhayi Semo: 126 Corea del Sud, JUNHEE, DEEP DIVE: 113 Mongolia, Beck, Chamguigeer (Without You): 94 Nepal, Pratik Himal Rai, Ananta Maya: 69 Cambogia, Monetrey, I Let You Go: 61 Bangladesh, Beatmosphere, Tumi Ele: 35

Undici i paesi in gara, con un’unica finale e nessuna semifinale. La serata si è aperta con lo spettacolo Bangkok Sounds and Senses ed è stata condotta da Woody Milintachinda e Cindy Bishop.

Ospiti: DARA porta Bangaranga in Thailandia

Tra gli ospiti c’era DARA, la cantante bulgara che a maggio ha trionfato a Vienna: ha eseguito Bangaranga e il nuovo singolo Bad Idea. Il suo successo all’Eurovision Song Contest 2026 è stato il filo che ha collegato la prima edizione asiatica al format europeo. Sul palco è salito anche Jeff Satur, con Black Tie e Grief Eaters.

Come funziona il voto

Il meccanismo ricalca quello europeo: i punteggi arrivano per metà dalle giurie nazionali e per metà dal pubblico. Ogni paese in gara ha la sua giuria, mentre i voti dei paesi non partecipanti confluiscono nel gruppo Rest of the World, che assegna un punteggio pari a quello di un singolo paese.

Dall’Italia il televoto online si poteva usare su eurovisionasia.com: otto voti gratuiti da distribuire su almeno tre canzoni, con dieci voti aggiuntivi a pagamento. Chi vota da un paese in gara non può sostenere il proprio rappresentante.

Dove si poteva vedere in Italia

La diretta è stata trasmessa gratis sul canale YouTube ufficiale di Eurovision. Nessuna rete italiana ha annunciato una trasmissione televisiva. Chi vuole rivedere la serata può cercare la finale tra i contenuti del canale.

Ordine di uscita della finale

Ad aprire la serata è stato il Vietnam con Tóc Tiên, seguito da Cambogia, Laos, Mongolia, Bhutan, Filippine, Bangladesh, Thailandia e Corea del Sud. In chiusura hanno cantato Nepal e Malesia, con Aina Abdul ultima a esibirsi. Per ritrovare il clima dell’edizione europea, qui trovi la scaletta della finale dell’Eurovision 2026 con l’ordine dei concorrenti di Vienna.

Domande frequenti su Eurovision Asia 2026

Chi ha vinto Eurovision Asia 2026? Ha vinto Carmelle per le Filippine con Sobra-Sobra, a quota 211 punti. Al secondo posto la Thailandia con Aroma, al terzo il Vietnam con EM TIÊN. Quali paesi hanno partecipato a Eurovision Asia? Hanno gareggiato undici paesi: Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Corea del Sud, Filippine, Laos, Malesia, Mongolia, Nepal, Thailandia e Vietnam. Dove si è svolta la prima edizione di Eurovision Asia? Si è tenuta sabato 14 novembre 2026 al One Bangkok Forum di Bangkok, in Thailandia, con inizio alle 20:30 locali, le 14:30 in Italia.

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