Il 19 novembre 2026 The Legend of Zelda: Twilight Princess compie 20 anni: nel 2006 fu il gioco di lancio di Wii in Nord America e, poche settimane dopo, il saluto di Nintendo a GameCube.

Zelda Twilight Princess a 20 anni: quando è uscito e su quali console

The Legend of Zelda: Twilight Princess esce il 19 novembre 2006 in Nord America, come gioco di lancio di Wii. La versione per GameCube arriva poco dopo: 2 dicembre in Giappone, 11 dicembre in Nord America, 15 dicembre in Europa. In Europa il Wii lo accoglie l’8 dicembre, in Giappone il 2 dicembre.

Il 19 novembre 2026 sono vent’anni tondi. Per Nintendo è una data doppia: festeggia un Zelda e, allo stesso tempo, l’inizio dell’era Wii. Ne abbiamo parlato anche nel ricordo dei vent’anni di PS3 e Wii, la stagione in cui cambiò il modo di impugnare un controller.

Un doppio addio e un doppio debutto

Twilight Princess nasce come gioco per GameCube. Viene annunciato nel 2003 e il lavoro procede con il nome interno di The Wind Waker 2. L’uscita prevista per novembre 2005 slitta: il team vuole rifinire il gioco, aggiungere contenuti e portarlo anche su Wii. Le due versioni vengono sviluppate in parallelo, con un ritardo accettato dal presidente Satoru Iwata.

Il risultato è un titolo a cavallo tra due generazioni. Su GameCube è l’ultimo gioco first-party della console, un congedo in grande stile. Su Wii è la dimostrazione che il telecomando può servire a un’avventura classica: Shigeru Miyamoto propone di usarlo per mirare con l’arco. Eiji Aonuma, il director, guida il progetto con Nintendo EAD, mentre Miyamoto firma la produzione.

Perché Twilight Princess è il Link più cupo

Dopo il tratto cartoon di The Wind Waker, Aonuma punta su uno Zelda più realistico, pensato anche per il pubblico nordamericano e in linea con la visione di Miyamoto. Il tono cambia subito: i bambini del villaggio di Ordon vengono rapiti e il gioco trascina Link in un mondo avvolto dal crepuscolo, costruito per mettere a disagio il giocatore senza scoraggiarlo.

Il motore grafico è una versione modificata di quello di The Wind Waker, ma la direzione artistica cerca altro: ambienti più spenti, creature inquietanti, un’influenza visiva dichiarata dal Signore degli Anelli. L’idea di trasformare Link in lupo nasce da un sogno di Aonuma durante un viaggio di lavoro.

Il Link lupo e Midna: le due idee che restano

Quando il crepuscolo lo colpisce, Link diventa un lupo. Perde spada, scudo e oggetti, ma guadagna rapidità, morso e schivata, scava buche, segue le tracce e vede gli spiriti. Più avanti nel gioco può cambiare forma a piacere: un’altra meccanica che separa Twilight Princess dagli Zelda che l’hanno preceduto.

Al fianco del lupo c’è Midna, un piccolo imp dell’ombra che guida Link, lo aiuta nei salti lunghi e gli permette il teletrasporto. È la vera sovrana dei Twili, usurpata e maledetta da Zant, il re che invade il castello di Hyrule e costringe Zelda ad arrendersi. Il suo parlato è un pseudo-linguaggio ricavato da frasi inglesi mescolate, interpretato da Akiko Komoto. Gli appassionati la considerano una delle alleate meglio scritte della saga, come si ritrova nei ricordi dei fan di Zelda Universe.

Il finale chiude la sfida con Ganondorf, ucciso con la Master Sword, mentre Midna distrugge lo Specchio del Crepuscolo.

Wii o GameCube: le differenze che contano

La scelta tra le due versioni è un classico dibattito tra giocatori. Su Wii la spada si impugna con il telecomando, quindi con il braccio destro. Link però è mancino: non c’era tempo per cambiare il modello, così l’intero gioco è stato specchiato. Sul Wii Link diventa destro e l’est e l’ovest di Hyrule si invertono, mentre la versione GameCube conserva la mappa originale.

Chi ha giocato al lancio ricorda un compromesso: i controlli di movimento non reggono tutta l’avventura e molti rimpiangono la gestione della camera su GameCube. Il Wii porta in dote la mira con il puntatore, una comodità reale con arco e fionda.

Critica, vendite e premi

Twilight Princess ottiene voti altissimi: su Metacritic 96/100 per GameCube e 95/100 per Wii, mentre Famitsu assegna 38/40 alla versione Wii. Entro il 2015 supera gli 8,85 milioni di copie nel mondo e resta il Zelda più venduto fino a Breath of the Wild, come ricorda la scheda Wikipedia del gioco.

Nel 2006 gli arrivano riconoscimenti di GameTrailers, 1UP.com, Electronic Gaming Monthly, Game Informer, GamesRadar, GameSpy, X-Play e Nintendo Power, che lo nominano gioco dell’anno.

Dove giocare oggi Twilight Princess

Il percorso più semplice è la versione HD per Wii U, uscita il 4 marzo 2016 in Nord America ed Europa. La cura è di Tantalus Media con Nintendo EPD: grafica migliorata, supporto Amiibo, qualche cutscene accorciata e meno Lacrime di Luce da raccogliere. Resta a 30 fotogrammi al secondo.

Con l’Amiibo di Wolf Link si sblocca la Cave of Shadows, un sotterraneo esclusivo della versione Wii U. L’edizione HD ha venduto 1,17 milioni di copie nel mondo fino a dicembre 2022.

Resta valida anche la strada originale: ritrovare un Wii o un GameCube, scegliere la versione preferita e rigiocarlo. Intanto il marchio Zelda continua a muoversi tra console e schermo: ricordiamo l’annuncio del film live action di The Legend of Zelda e il ritorno dei classici sulle piattaforme Nintendo, come nelle novità su Ocarina of Time per Switch 2.

Il lascito di un Zelda crepuscolare

A vent’anni di distanza, Twilight Princess resta il Zelda in cui Nintendo ha scommesso sulla malinconia. Il lupo, Midna e la luce che si spegne sul regno di Hyrule hanno lasciato un’impronta che i fan ritrovano ancora oggi. Per molti giocatori cresciuti con il Wii, il primo contatto con la saga è passato da qui.

Domande frequenti su Zelda Twilight Princess

Quando è uscito Zelda Twilight Princess? È uscito il 19 novembre 2006 in Nord America su Wii. La versione GameCube è arrivata l’11 dicembre 2006 in Nord America e il 15 dicembre in Europa. Su Wii in Europa è uscito l’8 dicembre 2006. Zelda Twilight Princess è uscito su Wii o GameCube? Su entrambe. Le due versioni sono state sviluppate in parallelo. Su Wii il mondo di gioco è specchiato per permettere a Link di usare la spada con la mano destra. Perché Link è più cupo in Twilight Princess? Aonuma voleva uno Zelda più realistico rispetto a The Wind Waker. Il gioco mette Link nel mondo crepuscolare dei Twili, tra rapimenti, ombre e trasformazioni in lupo. Chi è Midna in Twilight Princess? È un imp dell’ombra che accompagna Link e lo aiuta a salti e teletrasporti. È la vera sovrana dei Twili, maledetta dall’usurpatore Zant. Esiste una versione HD di Twilight Princess? Sì, è uscita su Wii U il 4 marzo 2016 in Nord America ed Europa. Include grafica migliorata, supporto Amiibo e la dungeon esclusiva Cave of Shadows.

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