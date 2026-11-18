Per la prima volta dal 2015, nessun gioco pubblicato da Sony è tra i candidati al Gioco dell’anno dei The Game Awards. La serie si ferma a undici edizioni consecutive, mentre Grand Theft Auto VI arriva alla cerimonia del 10 dicembre con otto nomination.

I sei candidati al Gioco dell’anno dei The Game Awards 2026

La rosa del GOTY comprende 007 First Light, Control Resonant, Grand Theft Auto VI, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Nessuno dei sei è un gioco pubblicato da Sony, anche se alcuni, come 007 First Light e Control Resonant, si giocano pure su PlayStation 5. L’elenco completo, con tutte le categorie, è nell’articolo sulle nomination dei The Game Awards 2026.

Undici edizioni di fila con un candidato Sony

La serie si è aperta nel 2015 con Bloodborne e si è chiusa con l’edizione dello scorso anno: dal 2015 al 2025 ogni cerimonia ha avuto almeno un titolo Sony tra i candidati al GOTY. Dopo Bloodborne sono arrivati Uncharted 4 (2016), Horizon Zero Dawn (2017), God of War e Marvel’s Spider-Man (2018), Death Stranding (2019), The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima (2020), Ratchet & Clank: Rift Apart (2021), God of War Ragnarök e Horizon Forbidden West (2022), Marvel’s Spider-Man 2 (2023), Astro Bot (2024) e Death Stranding 2: On the Beach (2025).

In questo periodo Sony ha vinto tre volte: con God of War nel 2018, con The Last of Us Part II nel 2020 e con Astro Bot nel 2024. L’ultima volta in lizza, con Death Stranding 2, è nell’elenco delle nomination dei The Game Awards 2025.

I giochi Sony del 2026 rimasti fuori dal GOTY

Il catalogo PlayStation dell’anno comprende God of War: Sons of Sparta, Marathon, MLB The Show 26, Saros, Marvel Tōkon: Fighting Souls e Marvel’s Wolverine, e nessuno ha trovato posto tra i sei. Per God of War: Sons of Sparta, arrivato anche su PlayStation 4, c’è la nostra scheda sull’uscita del 16 novembre.

Dove PlayStation resta in corsa

L’assenza riguarda solo il premio principale. PlayStation ha nove nomination in totale, terza a pari merito con Annapurna Interactive dietro Capcom e Nintendo, mentre Xbox ne ha otto. Tra quelle di Sony ci sono:

Marvel’s Wolverine: Best Performance (Liam McIntyre nel ruolo di Wolverine) e Innovations in Accessibility

Saros: Best Action Game

Marathon: Best Multiplayer

Marvel Tōkon: Fighting Souls: Best Fighting Game

God of War Laufey: Most Anticipated

Marvel’s Wolverine, che aveva tenuto banco nello State of Play di settembre 2025, è il titolo Sony con più candidature tra quelle indicate.

GTA 6 guida le nomination, la cerimonia è il 10 dicembre

Grand Theft Auto VI è il gioco con più nomination dell’edizione, otto, GOTY compreso, e viene candidato prima del debutto: l’uscita è fissata al 19 novembre 2026, con sblocco a mezzanotte, come spiegato nella guida all’orario di lancio in Italia su PS5.

La premiazione va in scena giovedì 10 dicembre 2026 al Peacock Theater di Los Angeles. In Italia la diretta parte all’1:30 della notte tra il 10 e l’11 dicembre, in streaming gratuito su YouTube e Twitch, e quest’anno c’è anche la trasmissione su Disney+.

Domande frequenti su The Game Awards 2026 e Sony

Quando si terranno i The Game Awards 2026? La cerimonia è giovedì 10 dicembre 2026 al Peacock Theater di Los Angeles. In Italia la diretta comincia all’1:30 della notte tra il 10 e l’11 dicembre. Quali sono i candidati al Gioco dell’anno 2026? Sono sei: 007 First Light, Control Resonant, Grand Theft Auto VI, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Perché Sony non ha nomination al Gioco dell’anno? Tra i sei candidati non c’è nessun gioco pubblicato da Sony, la prima volta dal 2015. L’assenza riguarda solo il premio principale: PlayStation ha nove nomination in totale, distribuite su altre categorie. Quante volte Sony ha vinto il GOTY ai The Game Awards? Tre: God of War nel 2018, The Last of Us Part II nel 2020 e Astro Bot nel 2024. Quante nomination ha GTA 6? Otto, tra cui Game of the Year, Best Game Direction, Best Narrative e Best Action/Adventure.

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