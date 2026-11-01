PS3 e Wii compiono 20 anni: quando cambiò il modo di giocare

Due console, due idee opposte di futuro: PlayStation 3 è uscita in Giappone l’11 novembre 2006 e Wii è arrivata in Nord America il 19 novembre dello stesso anno.

Due console, due idee opposte di futuro. PlayStation 3 è uscita in Giappone l’11 novembre 2006 e Wii è arrivata in Nord America il 19 novembre dello stesso anno. Vent’anni dopo, la distanza tra i due approcci è ancora il modo più chiaro per capire come è cambiato il gioco in casa.

Sony puntava su potenza e alta definizione, Nintendo sul movimento e su un pubblico che non aveva mai impugnato un pad. Entrambe hanno venduto moltissimo e lasciato tracce diverse: una nel modo di costruire le console, l’altra nel modo di pensare i giochi.

Quando sono uscite PS3 e Wii, regione per regione

Le date non coincidono, e vale la pena metterle in fila. PS3 è partita l’11 novembre 2006 in Giappone e il 17 novembre in Nord America. In Europa, Italia compresa, è arrivata solo il 23 marzo 2007, dopo un rinvio legato alla produzione dei diodi per i lettori Blu-ray.

Wii ha seguito un calendario più compatto. Il 19 novembre 2006 ha debuttato in Nord America, il 2 dicembre in Giappone, il 7 dicembre in Italia, Australia e Svizzera, e l’8 dicembre nella maggior parte dell’Europa. Per gli italiani, quindi, Wii ha preceduto PS3 di oltre tre mesi.

Potenza contro movimento: due filosofie a confronto

PS3 è stata costruita attorno al processore Cell e a un lettore Blu-ray, con film fino a 1080p. Il prezzo ha pesato: all’E3 2006 Sony ha presentato due modelli da 499 e 599 dollari, e la versione europea da 60 GB costava 599 euro. Il controller iniziale, il Sixaxis, aggiungeva un sensore di movimento a sei assi, ma restava un pad tradizionale.

Nintendo ha scelto un’altra strada. Il Wii Remote ha la forma di un telecomando, comunica via Bluetooth, usa un accelerometro e un sensore a infrarossi per il puntamento. Il Nunchuk, collegato via cavo, aggiungeva uno stick analogico. Il messaggio era semplice: per giocare bastava muovere il braccio.

Il risultato si vede nei numeri. Wii ha raggiunto 101,63 milioni di unità vendute, PS3 circa 87,4 milioni. La console Nintendo ha vinto la corsa commerciale di quella generazione, quella Sony ha costruito un catalogo più vicino ai giocatori abituali.

I giochi che hanno definito la generazione

Il simbolo di Wii è Wii Sports, incluso nella confezione della console in tutto il mondo tranne il Giappone: ha toccato quota 82,9 milioni di copie a marzo 2021. Tennis, bowling e boxe hanno portato in salotto famiglie intere. Accanto a lui, Wii Fit, Mario Kart Wii e Super Mario Galaxy, il capitolo che è tornato di recente al cinema nelle sale UCI con un evento dedicato.

Sul fronte Zelda, Wii ha ospitato Twilight Princess e Skyward Sword, due episodi che pesano ancora nel dibattito sulla serie, oggi che Nintendo ha annunciato il film live action di The Legend of Zelda. Completano il quadro Super Smash Bros. Brawl e Metroid Prime 3.

PS3 ha avuto un avvio più lento ma un catalogo di primo piano: Resistance: Fall of Man è stato il gioco di lancio più venduto in Nord America, poi sono arrivati MotorStorm, Uncharted: Drake’s Fortune, Ratchet & Clank: Armi di distruzione, Killzone 2, LittleBigPlanet e Gran Turismo 5. Tra i titoli più venduti sulla console c’è anche Grand Theft Auto V, con 29,52 milioni di copie.

Le evoluzioni: Slim, Move, MotionPlus

Entrambe le console sono cresciute dopo il lancio. Sony ha presentato PS3 Slim il 18 agosto 2009 alla Games Convention di Colonia: più piccola del 33% e a 299 euro nella versione base europea. A fine 2010 è arrivato PlayStation Move, che con la PlayStation Eye provava a rispondere al controllo a movimento di Nintendo.

Nintendo ha aggiornato il suo controller con il Wii MotionPlus, integrato nel Telecomando Wii Plus dal 5 novembre 2010. Prima di allora il telecomando standard era incluso in ogni confezione. Le due aziende, insomma, hanno finito per inseguirsi sulla stessa idea da angolazioni opposte.

Che fine hanno fatto: servizi chiusi e produzione terminata

Il tempo ha tagliato i servizi online di Wii: WiiConnect24 si è fermato il 13 giugno 2013, l’accesso a Nintendo Wi-Fi Connection il 20 maggio 2014 e il Wii Shop ha smesso di vendere contenuti il 31 gennaio 2019. La console di Nintendo esce di scena così, senza un vero erede diretto sul piano del controllo a movimento.

Per PS3 la parabola è più lunga. La produzione si è chiusa nella maggior parte delle regioni entro il 2016, mentre in Giappone è proseguita fino al 29 maggio 2017. Il PlayStation Store della console è sopravvissuto a un annuncio di chiusura: a marzo 2021 Sony aveva fissato lo stop per il 2 luglio, poi il 20 aprile ha fatto marcia indietro per PS3 e PS Vita. Oggi chi vuole rivivere quegli anni può guardare anche ai giochi PlayStation Plus di novembre 2026, un modo per misurare quanto il catalogo sia cambiato.

Cosa resta dopo vent’anni

Wii ha dimostrato che un pubblico enorme esisteva fuori dalla cerchia dei giocatori tradizionali, e che la semplicità poteva battere la potenza. PS3 ha mostrato quanto costi inseguire il massimo della tecnologia, ma ha lasciato una libreria che molti ricordano come una delle più solide della generazione.

Due idee diverse, un anniversario condiviso. Novembre 2006 resta uno dei punti in cui il gioco in casa ha cambiato direzione.

Domande frequenti su PS3 e Wii a 20 anni dal lancio

Quando sono uscite PS3 e Wii? PS3 è uscita in Giappone l’11 novembre 2006, in Nord America il 17 novembre e in Europa il 23 marzo 2007. Wii è arrivata in Nord America il 19 novembre 2006, in Giappone il 2 dicembre e in Italia il 7 dicembre. Quale console ha venduto di più tra PS3 e Wii? Wii ha raggiunto 101,63 milioni di unità, PS3 circa 87,4 milioni. La console Nintendo ha quindi venduto più di quella Sony. Che differenze c’erano tra PS3 e Wii? PS3 puntava su potenza, processore Cell e lettore Blu-ray, con prezzi di lancio da 499 a 599 dollari. Wii puntava sul controllo a movimento del Wii Remote e su un pubblico più ampio. Perché PS3 e Wii hanno cambiato il modo di giocare? Wii ha portato il controllo a movimento nei salotti di famiglie che non giocavano. PS3 ha spinto l’alta definizione e il Blu-ray nel gaming domestico. Quando è finita la produzione di PS3 e Wii? PS3 è uscita di produzione in Giappone il 29 maggio 2017, dopo essere stata ritirata dalla maggior parte delle regioni entro il 2016. Per Wii la dismissione è arrivata nel 2013.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.