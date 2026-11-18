Embark Studios ha sostituito i commentatori umani con Scotty e June, i narratori IA di The Finals, in un video di highlight del Grand Major, e i casters delle qualificazioni protestano: lo studio ha poi ammesso l’errore e ritirato il montaggio.

Il video riassuntivo delle qualificazioni chiuse Asia-Pacifico del Grand Major era pensato per far conoscere gli esport di The Finals a più persone. Dentro, però, le voci dei commentatori professionisti erano state sostituite da due narratori sintetici, e i diretti interessati non l’hanno presa bene.

Cosa è successo nel video del Grand Major di The Finals

Embark Studios ha pubblicato sui social un montaggio dei migliori momenti delle qualificazioni APAC per il Grand Major, il torneo ufficiale di The Finals. Al posto dei casters che avevano seguito le partite c’erano Scotty e June, i due commentatori fittizi del gioco, controllati dall’intelligenza artificiale. Dopo le proteste il video è stato rimosso.

A rompere il silenzio, lunedì 16 novembre, è stato Proto, uno dei commentatori delle qualificazioni insieme a Kai, TheeHyperactive e Bluepanda. Il gruppo, ha scritto, aveva messo “time, effort, passion and emotion” in quattro cicli di qualificazioni, per poi vedersi sostituire da due voci IA che ripetevano frasi tipiche dei professionisti. Bluepanda ha raccontato che per quasi sette anni le avevano detto di apprezzare il suo lavoro, prima di ignorarla in questo modo.

Le critiche sono arrivate anche da fuori: LemonKiwi, commentatore di Marvel Rivals, e Damascus, voce dei giochi di combattimento, hanno preso posizione a favore dei colleghi.

Scotty e June, le voci IA di The Finals

Scotty e June sono i presentatori del gioco. A ottobre Embark ha annunciato la funzione Dynamic Commentary, che li fa reagire agli eventi della partita e chiamare i giocatori per nome. Le voci sono state registrate da attori pagati dallo studio, mentre le battute vengono generate con sintesi vocale e un modello IA addestrato su quelle registrazioni. L’uso dell’IA nelle voci di The Finals divide la community fin dai tempi della beta.

Nel caso del video, i commentatori sostengono che le loro frasi e analisi siano state riutilizzate dall’IA senza consenso. Embark ha spiegato di aver scelto Scotty e June perché sono familiari ai giocatori e per presentare la scena competitiva del gioco a un pubblico più ampio.

La risposta di Embark e i timori per il lavoro dei casters

Lo studio ha ammesso l’errore: lasciare fuori i commentatori che avevano costruito la trasmissione “was a mistake”. Embark ha riconosciuto anche che quella scelta non era la direzione giusta, considerato il lavoro svolto dai professionisti.

Resta il problema di fondo. Proto ha avvertito che l’episodio può mettere a rischio i posti di lavoro negli esport, se gli organizzatori cominciano a vedere nell’IA un modo economico per sostituire talenti pagati. Per questo ha chiesto a Embark di allargare il bacino dei commentatori coinvolti, invece di ridurlo.

Non si conosce ancora il calendario completo del Grand Major, e non risultano effetti diretti sul pubblico italiano degli esport. La partita si gioca su un altro terreno: quanto spazio daranno gli editori alle voci sintetiche nelle trasmissioni competitive, e a quali condizioni verso chi quel lavoro lo fa.

Perché Embark ha sostituito i commentatori umani in The Finals? Embark ha spiegato di aver scelto Scotty e June, i narratori IA del gioco, perché i giocatori li conoscono già e per far scoprire la scena competitiva a un pubblico più ampio. Dopo le proteste ha ammesso che escludere i commentatori reali è stato un errore. Chi sono i casters negli esport? I casters sono i commentatori delle partite competitive. Raccontano l’azione in diretta, analizzano le scelte dei team e danno ritmo alla trasmissione. Nelle qualificazioni APAC del Grand Major lavoravano, tra gli altri, Proto, Kai, TheeHyperactive e Bluepanda. Che cos’è il Grand Major di The Finals? È il torneo ufficiale di The Finals organizzato da Embark Studios. Il video al centro del caso riguardava le qualificazioni chiuse della regione Asia-Pacifico. Scotty e June sono voci reali o sintetiche? Le voci sono state registrate da attori pagati da Embark, ma le battute di Dynamic Commentary vengono generate con sintesi vocale e un modello IA addestrato su quelle registrazioni.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.