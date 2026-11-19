Ci sono canzoni che arrivano come una lettera mai spedita: restano per mesi in un cassetto, piegate in quattro, e un giorno qualcuno trova il coraggio di aprirle e leggerle ad alta voce. Fuori è inverno, la porta di casa si è appena chiusa alle spalle, e nel silenzio resta solo il ticchettio lento di un carillon che continua a girare anche quando nessuno lo ascolta più. È da qui che partono I Dirupo, il progetto pop rock nato a Macerata, che con «Quello che penso di te» firma il suo primo singolo ufficiale e apre il percorso verso l’album Carillon.

Dietro il nome c’è l’incontro tra due vecchi amici, Roberto Scortichini e Francesco Cerquetella, che dopo anni sui palchi dei locali della provincia maceratese hanno deciso di unire le loro idee e scrivere brani inediti sulle esperienze vissute e su una visione comune della vita. Il risultato è un progetto autoriale e di studio che punta sulla melodia e sul racconto, lontano dalle mode del momento.

Il significato: ciò che resta dopo la fine

«Quello che penso di te» nasce da esperienze personali passate e racconta il momento più difficile di una storia d’amore: quello che arriva dopo. Quando un legame importante si spezza, insieme ai ricordi tornano a galla delusione, rancore, rimpianto e tutte le domande rimaste senza risposta. Il brano si sofferma lì, nella fase in cui bisogna fare i conti con quello che è stato e accettare la fine per trovare la forza di andare avanti.

Non è però solo un brano amaro. Tra tristezza, dubbio e disillusione, il testo lascia uno spiraglio di speranza, una luce che serve per ricostruire se stessi dopo una separazione. Per raccontarlo I Dirupo usano immagini semplici e simboliche: l’inverno, una porta che si chiude, il fango, un fiore fragile.

Il titolo apre uno squarcio nel lungo silenzio trattenuto dal protagonista che ha il sapore di una liberazione: dire finalmente “quello che penso di te” vuol dire guardare in faccia la fine, chiamare le cose con il loro nome e chiudere davvero quella porta. Solo dopo, in mezzo al fango, quel fiore fragile può tornare a crescere.

Sul piano musicale «Quello che penso di te» è un brano pop rock melodico che si apre con le note di pianoforte suonate dalle tastiere di Francesco Cerquetella. Le tastiere tengono il filo dell’atmosfera, la batteria di Roberto Scortichini e il basso di Paolo Gambetti danno il passo al racconto, e la chitarra di Marco Guadagnoli aggiunge corpo.

Al centro di tutto c’è però la voce graffiante di Fabio Cacace, cantante conosciuto nella provincia di Bari che ha partecipato due volte a Tale e Quale Show. Il timbro ruvido e intenso è il contrappunto perfetto alla delicatezza delle note di pianoforte: a ogni parola dà il peso della rabbia trattenuta, del rimpianto e di quella voglia di ricominciare che attraversa tutto il brano.

Il visual video e l’album Carillon

«Quello che penso di te» è il primo capitolo pubblico di Carillon, album di tredici tracce scritte in italiano. Il singolo è accompagnato da un visual video ufficiale, costruito sull’atmosfera e sugli elementi simbolici del testo che si può vedere qui.