Scopri l’oroscopo del weekend del 21 e 22 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Ariete e il Sole in Sagittario.

Oroscopo weekend 21 e 22 novembre 2026

Ecco l’oroscopo del weekend di sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Un fine settimana di passaggio. Sabato chiude la stagione del Sole in Scorpione, domenica apre quella del Sagittario. Dopo settimane di profondità, verifiche e parole pesate, il clima si alleggera: si guarda avanti, si fanno programmi, si ha voglia di spazio.

Sabato 21 novembre la Luna è in Ariete per tutto il giorno, entrata venerdì alle 06:52. Porta energia, iniziativa e poca pazienza: è il giorno giusto per muoversi, sbrigare commissioni, fare sport e prendere l’iniziativa in un rapporto. Il Sole è ancora in Scorpione, per l’ultimo giorno intero, e tiene le conversazioni sincere. Venere, diretta in Bilancia da sabato scorso, rende più affidabili le decisioni di cuore. Marte e Giove, congiunti in Leone da lunedì 16, tengono alti carisma e voglia di farsi notare.

Domenica 22 novembre alle 08:23 il Sole entra in Sagittario. Cambia il tono dell’intera settimana: meno introspezione, più ottimismo, curiosità e desiderio di viaggiare, studiare, scoprire. Alle 11:09 la Luna passa dall’Ariete al Toro: dopo l’ardore del mattino arrivano calma, appetito e bisogno di comodità. La domenica si divide così in due parti: una prima parte vivace, una seconda parte lenta e domestica.

Il weekend è anche la vigilia di un lunedì in Luna in Toro e di una settimana che culmina martedì 24 con la Luna Piena in Gemelli, alle 15:54. Chi vuole chiudere qualcosa, conviene che lo faccia entro domenica sera. Chi vuole cominciare, ha la Luna in Ariete dalla sua parte fino a mezzogiorno di domenica.

Orario: gli orari sono in ora italiana (CET, ora solare).

Sfondo planetario costante:

Sole in Scorpione fino a domenica 22 alle 08:23, poi in Sagittario: dalla verità all’ottimismo

Mercurio diretto in Scorpione: le comunicazioni sono ripartite e i discorsi sono più chiari

Venere diretta in Bilancia : i legami restano chiari e le decisioni di cuore sono più affidabili

: i legami restano chiari e le decisioni di cuore sono più affidabili Marte e Giove in Leone : energia creativa, carisma e voglia di mostrarsi

: energia creativa, carisma e voglia di mostrarsi Plutone diretto in Acquario: le trasformazioni di fondo procedono con calma

Tema del weekend: Luna in Ariete (Sab 21 e Dom fino alle 11:09) + Sole in Sagittario (Dom 22, 08:23) + Luna in Toro (Dom 22, 11:09): il weekend del passaggio dalla profondità all’ottimismo

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Sabato 21: La Luna è nel tuo segno per tutto il giorno e ti dà energia, coraggio e voglia di fare il primo passo. In amore sei diretto e magnetico: un messaggio, un invito, una dichiarazione detta senza giri di parole trovano terreno. Venere, diretta in Bilancia e in opposizione al tuo segno, ti ricorda che l’altra persona ha tempi propri: se un confronto di coppia si chiarisce, ascolta fino in fondo prima di rispondere. Marte e Giove in Leone, in trigono, sostengono ogni slancio.

Domenica 22: Fino alle 11:09 la Luna resta nel segno e alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un trigono: è la tua parte più bella del weekend, ideale per un’uscita attiva o un incontro nuovo. Dopo le 11:09 la Luna in Toro, in semisestile, frena il ritmo. Il pomeriggio chiede di rallentare, mangiare bene e non forzare nessuno. Domani la Luna in Toro continua e conviene entrare in settimana con meno fretta.

Lavoro e pratica: Sabato mattina è il momento per avviare un’idea o chiudere una pratica che rimandi da giorni. Saturno, Nettuno e Chirone sono nel tuo segno e chiedono disciplina: fai un piano breve e rispettalo. Domenica pomeriggio riposa e prepara la settimana senza aprire discussioni.

Benessere: Energia alta, rischio di eccedere. Fai movimento sabato, ma evita lo sforzo cieco: riscaldati, bevi acqua, cura testa e spalle. Domenica sera dormi presto per partire bene lunedì.

Consiglio del weekend: Muoviti sabato, rallenta domenica.

Toro ♉

Sabato 21: La Luna in Ariete, in semisestile al tuo segno, porta il ritmo accelerato degli altri e a te chiede di tenere il tuo. Il Sole in Scorpione, nel segno opposto, mette sul tavolo un confronto di coppia che dura da settimane: parlane con calma, senza pretendere risposte immediate. Venere, tua reggente, diretta in Bilancia, forma un quinconce e invita ad adattarti: una piccola concessione sciolge una tensione. Una cena a casa funziona meglio di un’uscita affollata.

Domenica 22: Alle 08:23 il Sole entra in Sagittario e forma un quinconce con te: la stagione nuova chiede flessibilità con orari e impegni. Alle 11:09 la Luna entra nel tuo segno e la domenica cambia faccia: calma, appetito, voglia di casa e di contatto fisico. Il pomeriggio è il tuo momento migliore: cucina, ascolta musica, passa del tempo con chi ti fa stare bene. Lunedì la Luna resta con te.

Lavoro e pratica: Sabato metti a posto spese, abbonamenti e pagamenti sospesi, senza decisioni di fretta. Domenica pomeriggio non lavorare: è il tuo ritmo naturale. Prepara solo l’agenda di lunedì e lascia il resto.

Benessere: Gola e collo da proteggere. Sabato fai una passeggiata per smaltire la tensione, domenica concediti un pasto caldo e un bagno rilassante. Il sonno è buono.

Consiglio del weekend: Rallenta e goditi la casa.

Gemelli ♊

Sabato 21: La Luna in Ariete forma un sestile e ti rende vivace, curioso e pronto alla battuta. Venere in Bilancia, in trigono, porta armonia: è un buon giorno per un appuntamento, per riallacciare un contatto o per uscire con gli amici. Il Sole in Scorpione forma un quinconce e mette qualche pensiero in più sull’intimità. Mercurio, tuo reggente, è diretto: le parole tornano chiare e un chiarimento rimandato si può fare.

Domenica 22: Alle 08:23 il Sole in Sagittario si oppone al tuo segno e accende un confronto tra libertà e dettagli, tra ciò che vuoi e ciò che devi. Resta aperto: ascolta il punto di vista dell’altro. Alle 11:09 la Luna in Toro in semisestile rallenta il pomeriggio. Martedì la Luna Piena in Gemelli porterà una conclusione: domenica è la giornata per capire cosa vuoi chiudere.

Lavoro e pratica: Sabato rispondi a mail, messaggi e telefonate rimasti indietro: le parole oggi funzionano. Domenica non firmare nulla di importante prima di aver riletto. Prepara la settimana con una lista breve.

Benessere: Mente veloce, nervi tesi. Stacca dagli schermi per un’ora al giorno e respira a fondo. Il sonno è migliore se spegni il telefono prima di mezzanotte.

Consiglio del weekend: Parla chiaro, poi ascolta.

Cancro ♋

Sabato 21: La Luna in Ariete forma un quadrato con il tuo segno e porta un po’ di fretta e di irritabilità: una frase detta di corsa può ferire. Venere in Bilancia, anch’essa in quadrato, chiede pazienza con la famiglia. Il Sole in Scorpione forma un trigono e ti sostiene: l’intimità e le conversazioni sincere sono il tuo rifugio. Una serata a casa, con poche persone fidate, ripaga più di un’uscita.

Domenica 22: Alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un quinconce e chiede flessibilità con i programmi. Dalle 11:09 la Luna in Toro forma un sestile con il tuo segno: il clima cambia e torna la dolcezza. Il pomeriggio è ottimo per una telefonata a un familiare, per cucinare per qualcuno, per mettere a posto la casa. Una domenica lenta ricarica le energie per martedì.

Lavoro e pratica: Sabato evita decisioni importanti o discussioni su soldi e famiglia. Domenica ordina casa e documenti con calma. La settimana comincia meglio se hai già preparato tutto.

Benessere: Stomaco sensibile: cene leggere e calde. Sabato la tensione si accumula nella schiena, domenica un bagno caldo la scioglie.

Consiglio del weekend: Pazienza sabato, tenerezza domenica.

Leone ♌

Sabato 21: Marte e Giove, congiunti nel tuo segno, ti danno carisma, calore e voglia di farti notare. La Luna in Ariete forma un trigono e moltiplica questa energia: sabato sei il centro della scena, a tuo agio in qualunque compagnia. Venere in Bilancia, in sestile, rende il fascino più morbido. Il Sole in Scorpione forma un quadrato e porta qualche tensione di potere con una persona orgogliosa quanto te: non sfidarla.

Domenica 22: Alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un trigono con il tuo segno e porta ottimismo, desiderio di avventura e di progetti. Fino alle 11:09 la Luna in Ariete continua a sostenerti. Poi la Luna in Toro forma un quadrato: arriva un po’ di rigidità, un’abitudine contro una tua idea. Non forzare e concediti un pomeriggio di calma. Domani riparti con energia.

Lavoro e pratica: Sabato è ottimo per presentare un’idea, proporre un progetto, farti vedere. Domenica non sfidare nessuno e non aprire discussioni di principio. Metti da parte una proposta da fare lunedì.

Benessere: Energia alta, rischio di nervosismo: sabato muoviti, domenica scarica con una camminata. Cura cuore e schiena senza strafare.

Consiglio del weekend: Brilla sabato, rallenta domenica.

Vergine ♍

Sabato 21: La Luna in Ariete forma un quinconce e chiede di cambiare piano all’ultimo momento: sii flessibile. Il Sole in Scorpione forma un sestile e favorisce una conversazione sincera, in cui dire ciò che senti senza troppi filtri. Venere in Bilancia, in semisestile, ti invita alla discrezione: un piccolo gesto di attenzione vale più di un grande discorso. Mercurio, tuo reggente, è diretto e i dettagli tornano al loro posto.

Domenica 22: Alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un quadrato con il tuo segno e porta una tensione tra ordine e slancio: non voler controllare tutto. Alle 11:09 la Luna in Toro forma un trigono e arriva un pomeriggio di calma, piacere e concretezza, perfetto per cucinare, sistemare, fare una passeggiata. Domenica sera il tuo ritmo ritorna.

Lavoro e pratica: Sabato metti ordine in agenda, documenti e spese della settimana, ma non strafare. Domenica pomeriggio sistema la casa. Un elenco breve vale più di un progetto troppo grande.

Benessere: Digestione da curare: pasti regolari e tisane. Sabato il corpo reagisce a stress e fretta, domenica pomeriggio recupera con una passeggiata lenta.

Consiglio del weekend: Fai ordine, poi riposa.

Bilancia ♎

Sabato 21: Venere, tua reggente, è diretta nel tuo segno e i dubbi dei mesi scorsi lasciano spazio a decisioni più chiare. La Luna in Ariete, nel segno opposto, porta un confronto vivace e un partner più diretto del solito: la tua diplomazia funziona se non rimandi. Il Sole in Scorpione forma un semisestile e rende più riservate le parole. Una cena a due, con una conversazione sincera, vale più di una serata di gruppo.

Domenica 22: Alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un sestile con il tuo segno e porta leggerezza, curiosità e voglia di incontri. Alle 11:09 la Luna in Toro forma un quinconce e chiede qualche adattamento: un invito cambia orario, una cena slitta. Resta flessibile. Il pomeriggio è adatto a un museo, a una mostra, a una passeggiata con una persona piacevole.

Lavoro e pratica: Sabato prendi una decisione che rimandi, anche piccola. Domenica concediti pausa e prepara lunedì. Le trattative vanno meglio dopo il passaggio del Sole in Sagittario.

Benessere: Reni e schiena da curare. Bevi acqua, evita l’eccesso di zuccheri e fai movimento leggero. Il sonno migliora con una cena presto.

Consiglio del weekend: Decidi, poi goditi la leggerezza.

Scorpione ♏

Sabato 21: Il Sole è nel tuo segno per l’ultimo giorno intero e Mercurio diretto rende le parole sincere. La Luna in Ariete forma un quinconce e chiede flessibilità: non tutto va come previsto. Venere in Bilancia, in semisestile, porta gentilezza: un gesto di cura in coppia ripaga. È il momento per un bilancio di queste settimane: cosa hai capito, cosa hai lasciato, cosa vuoi portare avanti. Scrivilo.

Domenica 22: Alle 08:23 il Sole lascia il tuo segno ed entra in Sagittario, in semisestile: l’intensità cala e arriva un respiro di leggerezza. Alle 11:09 la Luna in Toro, nel segno opposto, porta un confronto sul possesso e sulla sicurezza: una conversazione sull’intimità può riaprirsi. Affrontala con calma. La sera è migliore del pomeriggio.

Lavoro e pratica: Sabato chiudi un tema aperto in modo pulito, senza rancori. Domenica non iniziare nulla di nuovo: lascia decantare. Da lunedì il clima è più adatto a ripartire.

Benessere: Acqua e sonno. Il passaggio di stagione lascia un po’ di stanchezza: dormi di più e riduci caffè e alcol. Un bagno caldo la sera aiuta.

Consiglio del weekend: Chiudi con ordine, ripartirai leggero.

Sagittario ♐

Sabato 21: La Luna in Ariete forma un trigono con il tuo segno e porta fuoco, ottimismo e voglia di divertirti. Marte e Giove in Leone, anch’essi in trigono, aggiungono slancio: un viaggio, un corso, un incontro stimolante sono favoriti. Il Sole in Scorpione, in semisestile, ti lascia ancora un po’ di cautela. Venere in Bilancia, in sestile, rende dolce l’incontro con chi ti piace. Sabato è il tuo giorno di rincorsa verso il compleanno solare.

Domenica 22: Alle 08:23 il Sole entra nel tuo segno: comincia la tua stagione, con energia, fiducia e voglia di ricominciare. Fino alle 11:09 la Luna in Ariete resta in trigono, poi la Luna in Toro forma un quinconce e rallenta il pomeriggio. Vale la pena fare un programma per le prossime settimane: scrivi tre obiettivi, uno solo di cuore. Brindisi e una cena con amici.

Lavoro e pratica: Sabato prepara un progetto personale, un viaggio o un corso. Domenica scrivi i tuoi obiettivi della stagione, senza esagerare. Evita promesse che non puoi mantenere.

Benessere: Forma ottima. Fai movimento all’aperto sabato, cura fegato e fianchi senza eccessi a tavola. Domenica sera riposa.

Consiglio del weekend: Inizia la tua stagione: scegli dove andare.

Capricorno ♑

Sabato 21: La Luna in Ariete forma un quadrato con il tuo segno e porta fretta, impazienza e poca voglia di aspettare. Venere in Bilancia, anch’essa in quadrato, chiede chiarezza su un impegno. Il Sole in Scorpione forma un sestile e favorisce una conversazione sincera, specie con una persona di cui ti fidi. Sabato non cercare di controllare tutto: lascia un po’ di spazio all’imprevisto e a ciò che non dipende da te.

Domenica 22: Alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un semisestile e porta un po’ di leggerezza nei pensieri. Alle 11:09 la Luna in Toro forma un trigono con il tuo segno: arriva la tua parte migliore del weekend, fatta di calma, solidità e piaceri semplici. Una cena con chi ami, un lavoro manuale, una passeggiata. Lunedì parti con la Luna in Toro ancora a favore.

Lavoro e pratica: Sabato metti ordine in un impegno, senza forzare i tempi altrui. Domenica pomeriggio pianifica la settimana: la Luna in Toro è ideale per budget, conti e scelte pratiche. Un’agenda semplice ti aiuta.

Benessere: Ginocchia, schiena e ossa da proteggere: sabato scalda bene i muscoli, domenica fai stretching. Un pasto caldo ti rimette in equilibrio.

Consiglio del weekend: Tieni il ritmo, non il controllo.

Acquario ♒

Sabato 21: La Luna in Ariete forma un sestile e ti rende brillante, curioso, aperto agli incontri: un invito dell’ultimo minuto va accettato. Il Sole in Scorpione forma un quadrato e porta una piccola rigidità in famiglia o in coppia. Marte e Giove in Leone, nel segno opposto, mettono energia e confronti diretti: scegli quali valgono la pena. Plutone e il Nodo Nord sono nel tuo segno e ti portano un tema di rotta: cosa cambia davvero?

Domenica 22: Alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un sestile con te e porta ottimismo, contatti, idee: una domenica per gli amici e per un progetto condiviso. Alle 11:09 la Luna in Toro forma un quadrato e porta un po’ di rigidità: evita le discussioni di principio. Il pomeriggio è buono per un’attività creativa o per una chiamata a un amico che non senti da tempo.

Lavoro e pratica: Sabato proponi un’idea o un contatto: le persone ti ascoltano. Domenica pomeriggio annota le idee senza decidere. Il Nodo Nord nel segno ti chiede di scegliere in cosa credi.

Benessere: Nervi e circolazione da curare: pausa dagli schermi, camminata, respiro lento. Evita il caffè dopo le 17.

Consiglio del weekend: Apri alle idee, non alle discussioni.

Pesci ♓

Sabato 21: La Luna in Ariete forma un semisestile e porta una piccola scossa: un ricordo, un messaggio, un impulso. Il Sole in Scorpione forma un trigono e ti sostiene: l’intuito è affilato, la sensibilità profonda, e un rapporto intimo si apre con naturalezza. Venere in Bilancia, in quinconce, chiede un po’ di flessibilità. È un sabato adatto a scrivere, ascoltare musica, stare con chi non ti chiede di spiegare tutto.

Domenica 22: Alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un quadrato con il tuo segno e porta un po’ di dispersione: troppi impegni, troppe richieste. Dalle 11:09 la Luna in Toro forma un sestile e porta dolcezza, tatto, appetito. Il pomeriggio è ottimo per una cena a casa, un film, un bagno caldo. Un dolce gesto da parte di un’amica o di un amico ti scalda.

Lavoro e pratica: Sabato dedicati a un’attività creativa: scrivi, suona, dipingi. Domenica non sovraccaricare l’agenda e rimanda i nuovi impegni a lunedì. Meno richieste, più qualità.

Benessere: Vitalità buona, sensibilità alta. Piedi e sistema immunitario da proteggere: calze calde, tisane, sonno lungo. Un bagno caldo aiuta.

Consiglio del weekend: Fidati dell’intuito, non dell’agenda.

Classifica del weekend (i segni più fortunati) – 21-22 novembre 2026

Sagittario Leone Gemelli Ariete Acquario Pesci Toro Cancro Bilancia Vergine Scorpione Capricorno

(Essere in basso non significa “weekend da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo weekend 21-22 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato del weekend 21-22 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Sagittario. Sabato la Luna in Ariete forma un trigono con il segno, domenica alle 08:23 il Sole entra nel segno e apre la sua stagione. Marte e Giove in Leone, anch’essi in trigono, aggiungono slancio e occasioni. Bene anche Leone e Gemelli. Quando il Sole entra in Sagittario nel 2026? Domenica 22 novembre 2026 alle 08:23 (ora italiana, CET). Il Sole lascia lo Scorpione e resta in Sagittario fino al solstizio d’inverno. Da quel momento il clima diventa più leggero, ottimista e curioso, adatto a progetti, viaggi e studio. A che ora la Luna entra in Toro il 22 novembre 2026? Domenica 22 novembre 2026 alle 11:09 (ora italiana, CET). La Luna lascia l’Ariete, dove era entrata venerdì 20 alle 06:52, e resta in Toro fino a martedì 24 alle 12:09. Porta calma, concretezza e voglia di piaceri semplici: tavola, riposo, contatto fisico. Qual è il consiglio generale del weekend 21-22 novembre 2026? In amore: sabato prendi l’iniziativa con garbo, domenica pomeriggio rallenta e coccola. Nel lavoro: sabato sbrigati le cose pratiche, domenica non aprire nuovi fronti e prepara lunedì con calma. Con te stesso: usa l’energia del sabato per muoverti e la calma della domenica per recuperare. Perché seguire l’oroscopo del weekend? Offre una mappa energetica di due giorni, utile per organizzare tempo libero e relazioni

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Le stelle indicano il clima, ma come lo vivi resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Weekend 21-22 Novembre 2026

L’oroscopo del weekend del 21 e 22 novembre 2026 racconta due giorni in cui:

Sabato la Luna in Ariete porta energia e iniziativa fino a domenica alle 11:09

Domenica alle 08:23 il Sole entra in Sagittario e apre una stagione più ottimista

Alle 11:09 la Luna in Toro porta calma, appetito e bisogno di comodità

In amore , sabato conviene prendere l’iniziativa con garbo, domenica pomeriggio conviene rallentare e coccolare chi ami

, sabato conviene prendere l’iniziativa con garbo, domenica pomeriggio conviene rallentare e coccolare chi ami Nel lavoro , sbrigati le cose pratiche sabato, poi lascia stare i nuovi fronti e prepara lunedì con calma

, sbrigati le cose pratiche sabato, poi lascia stare i nuovi fronti e prepara lunedì con calma Con te stesso, usa il sabato per muoverti e la domenica per recuperare: due ritmi diversi, entrambi utili

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.