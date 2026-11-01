Zelda Ocarina of Time su Switch 2: le novità del video Nintendo a pochi giorni dal 5 novembre

Il 5 novembre 2026 The Legend of Zelda: Ocarina of Time torna in versione rinnovata su Nintendo Switch 2, e il nuovo video di Nintendo elenca otto novità rispetto al gioco del 1998.

Il 5 novembre 2026 Ocarina of Time torna a casa, in versione rinnovata e solo su Nintendo Switch 2. A pochi giorni dal lancio, Nintendo ha pubblicato un video di 58 secondi che elenca le novità del remake rispetto al capolavoro del 1998: è il materiale più chiaro finora per capire che cosa cambia nel gioco.

Zelda Ocarina of Time su Switch 2: data di uscita e cosa mostra il video

Il remake di Zelda Ocarina of Time per Switch 2 esce giovedì 5 novembre 2026. La data era stata confermata da Nintendo durante lo Zelda 40th Anniversary Direct dell’8 settembre, dove era arrivato anche il primo gameplay. Il video del 30 ottobre, pubblicato sul canale YouTube di Nintendo Italia, si intitola «Cosa c’è di nuovo in The Legend of Zelda: Ocarina of Time?» e passa in rassegna otto novità, ognuna con la sua didascalia.

Il quadro generale resta quello di una ricostruzione fedele dell’originale, con ambienti rivisti e miglioramenti di qualità della vita. Non è un gioco diverso: è lo stesso viaggio di Link tra due epoche, rimesso a nuovo.

Le otto novità del remake, una per una

Le didascalie del video si leggono come una lista di interventi sul ritmo di gioco. Le prime tre riguardano i controlli:

Scatto : Link può correre, così le lunghe camminate tra un’area e l’altra pesano meno.

: Link può correre, così le lunghe camminate tra un’area e l’altra pesano meno. Salto : arriva un pulsante dedicato. Nell’originale del 1998 il salto scattava in automatico.

: arriva un pulsante dedicato. Nell’originale del 1998 il salto scattava in automatico. Mira con i comandi di movimento: fionda, arco e altri oggetti da lancio si puntano muovendo il controller.

Le altre cinque novità toccano presentazione e contenuti. La grafica è rivisitata e i filmati sono interamente doppiati, compresi quelli di Kaepora Gaebora, il gufo che accompagna Link. Con il microfono incorporato di Nintendo Switch 2 si possono suonare le melodie canticchiandole, un’idea che per un gioco costruito attorno a un’ocarina ha un senso evidente.

Chiudono l’elenco due funzioni nuove: Trame del tempo, che permette di consultare la storia vissuta finora, e il Salone dei mostri, una sezione da visitare. Nel video compare anche uno scontro con un drago sputafuoco in una caverna di lava, con un cronometro sullo schermo.

Cosa il video non dice

Il filmato di 58 secondi mostra le novità, ma non spiega come funzionano nel dettaglio. Non chiarisce, per esempio, quanto il Salone dei mostri incida sulla progressione o come lavorino i comandi di movimento nelle sezioni più precise. Nintendo non ha nemmeno indicato lo studio che ha sviluppato il remake: il nome non è stato annunciato.

Per questo conviene leggere il video per quello che è: un riepilogo promozionale a cinque giorni dall’uscita. Le risposte vere arriveranno con le prime ore di gioco.

Zelda Notes, prezzi e copertina limitata

Il remake si collega a Zelda Notes, il servizio dentro la Nintendo Switch App. Ci sono funzioni pensate per questo titolo: un registro giornaliero di traguardi e statistiche, una caccia ai luoghi con immagini indizio che fa guadagnare punti per nuovi spartiti, e un’ocarina virtuale sullo schermo dello smartphone, con spartiti da creare e condividere tramite codice QR.

Sul fronte prezzi, Nintendo ha fissato 59,99 dollari per la versione digitale e 69,99 dollari per quella fisica sul mercato statunitense. La prima tiratura dell’edizione fisica ha una copertina speciale, disponibile finché durano le scorte: poi arriva quella standard. I preordini sono aperti dall’8 settembre.

Un novembre già pieno per i giocatori

Il lancio di Ocarina of Time cade due settimane prima di un altro appuntamento che sta monopolizzando l’attenzione: l’uscita di GTA 6 il 19 novembre. Chi segue l’attesa può leggere la nostra guida all’orario di lancio italiano di GTA 6. Per i fan della serie, intanto, resta aperto anche il fronte del cinema: Nintendo ha già annunciato il film live action di Zelda.

Il 5 novembre sarà il momento di capire se la formula funziona: un classico del 1998 che cambia i controlli, la grafica e il doppiaggio senza cambiare la sua storia.

Domande frequenti su Zelda Ocarina of Time per Switch 2

Quando esce Zelda Ocarina of Time su Switch 2? Esce giovedì 5 novembre 2026, in esclusiva su Nintendo Switch 2. La data è stata confermata da Nintendo durante lo Zelda 40th Anniversary Direct dell’8 settembre. Zelda Ocarina of Time su Switch 2 è un remake? Sì, è una versione rinnovata del gioco del 1998. Mantiene la struttura dell’originale, con ambienti rivisti, grafica rivisitata, filmati doppiati e controlli aggiornati. Cosa mostra il nuovo video di Ocarina of Time per Switch 2? Il video del 30 ottobre elenca otto novità: scatto, salto con pulsante dedicato, mira con comandi di movimento, grafica rivisitata, filmati doppiati, melodie suonate con il microfono, Trame del tempo e Salone dei mostri. Quanto costa Zelda Ocarina of Time su Switch 2? Negli Stati Uniti costa 59,99 dollari in digitale e 69,99 dollari in versione fisica. La prima tiratura fisica ha una copertina speciale.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.