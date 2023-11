The Legend of Zelda: Nintendo annuncia il film live action

Nintendo ha ufficialmente annunciato la produzione di un atteso film live action basato sulla celebre serie di videogiochi “The Legend of Zelda“. Questo annuncio è stato accolto con entusiasmo dai fan, e il coinvolgimento di nomi noti dell’industria cinematografica aggiunge un ulteriore elemento di interesse.

The Legend of Zelda – Produzione Del Film

La produzione del film sarà guidata da Avi Arad, noto per aver lavorato su altri adattamenti cinematografici di videogiochi di successo. La distribuzione del film in tutto il mondo sarà gestita da Sony Pictures Entertainment, che ha anche contribuito finanziariamente al progetto. Questa collaborazione tra Sony e Nintendo, oltre ad essere abbastanza curiosa, promette di portare il film a un pubblico globale.

Regista e Produttore Speciale

Wes Ball, il regista della famosa serie “Maze Runner“, è stato scelto per dirigere il film. Shigeru Miyamoto, il creatore di “The Legend of Zelda“, avrà il ruolo di produttore speciale nel progetto, portando la sua visione unica alla produzione. La sua partecipazione è stata precedentemente cruciale per il successo del film “Super Mario Bros”.

La notizia è stata confermata dallo stesso Miyamoto su X: “Lavoro ormai da molti anni al film live-action di The Legend of Zelda con Avi Arad-san, che ha prodotto molti film di grande successo. Ho chiesto ad Avi-san di produrre questo film con me e abbiamo ufficialmente iniziato lo sviluppo della pellicola con Nintendo molto coinvolta nella produzione. Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che i lavori si concludano, ma spero che rimaniate in attesa“.

Link e Zelda, Chi Saranno Gli Attori?

Uno dei principali punti di discussione è la scelta degli attori per i ruoli di Link e Zelda. Considerando che si tratta di un film live action, il cast sarà un elemento chiave per portare i personaggi e il mondo di “The Legend of Zelda” sul grande schermo.

L’annuncio del film live action ha catturato l’attenzione dei fan dei videogiochi e degli amanti del cinema. La combinazione di una partnership di successo, un regista talentuoso e il coinvolgimento di Shigeru Miyamoto fa sì che le aspettative siano alte. Mentre attendiamo ulteriori dettagli sul cast e la trama, la notizia è che vedremo presto uno dei franchise più amati dei videogiochi al cinema.