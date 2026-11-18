GTA flu è il nome che il web ha dato all’ondata di malattie improvvise attese per giovedì 19 novembre 2026, il giorno in cui GTA 6 esce su PlayStation 5 e Xbox Series X|S: KFC Australia ha organizzato perfino un finto funerale per dare ai fan una scusa.

Che cos’è la GTA flu e da dove nasce

La GTA flu è un gioco di parole che circola da mesi: l’influenza immaginaria che colpisce chi vuole passare il giorno dell’uscita davanti alla console. A dargli peso è stato Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two, che all’evento iicon di aprile 2026 ha previsto che il 19 novembre molte persone si sarebbero messe in malattia.

Da allora la battuta ha preso vita propria. Burger Motorsports, azienda statunitense di componenti per auto, ha pubblicato un avviso di “pausa operativa” per il 19 novembre, motivandola con i conflitti di turno di più dipendenti legati all’uscita di GTA 6. Poi ha chiarito che non chiude affatto e che era uno scherzo.

Il finto funerale di KFC Australia

La trovata più curiosa arriva dall’Australia. KFC Australia ha annunciato sui social un funerale per Ann Alibi, una defunta che non esiste, con lo scopo dichiarato di offrire ai fan una scusa credibile per chiedere il giorno libero.

La cerimonia si terrà il 19 novembre alle 11 ora della costa orientale australiana, nel locale KFC di Robina, in Queensland: in Italia saranno le due di notte. Il programma dell’evento comprende carro funebre, bara, omaggi floreali, libro delle condoglianze, libretto della cerimonia e un elogio funebre affidato a un ospite a sorpresa.

Dopo il rito c’è il rinfresco: pollo gratis per chi partecipa. Chi non può esserci vede la diretta streaming, che parte alle 12 australiane (le tre di notte in Italia), e può ottenere il cibo con la consegna.

Quando esce GTA 6 e su quali piattaforme

GTA 6 arriva giovedì 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Una versione per PC non è stata annunciata. Per chi vuole giocare dal primo minuto, l’orario di sblocco in Italia cade nella notte tra mercoledì e giovedì.

Cosa cambia per chi gioca in Italia

Il 19 novembre da noi è un normale giovedì di lavoro e di scuola. Il fenomeno, in versione scherzosa o meno, riguarda quindi anche i fan italiani: chi ha tirato tardi per la mezzanotte si ritrova con una sveglia complicata.

Un permesso o un giorno di ferie chiesto per tempo resta la strada più semplice. La malattia inventata, a differenza del funerale di KFC, non ha un rinfresco a compensarla.

Per ora la GTA flu è soprattutto una storia di costume: i numeri veri sulle assenze si conosceranno solo dopo il lancio, quando le aziende faranno i conti con il giorno più atteso dell’anno per i videogiocatori.

Domande frequenti sulla GTA flu

Cos’è la GTA flu? È il nome scherzoso con cui i fan chiamano le assenze da scuola e dal lavoro previste per il 19 novembre 2026, giorno di uscita di GTA 6. La battuta è stata alimentata da Strauss Zelnick, CEO di Take-Two. KFC Australia ha davvero organizzato un finto funerale per GTA 6? Sì. Il funerale di Ann Alibi, personaggio inventato, si tiene il 19 novembre alle 11 ora australiana nel KFC di Robina, in Queensland. Prevede pollo gratis e una diretta streaming. Quando esce GTA 6? Giovedì 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Una versione PC non è stata annunciata. Il 19 novembre è un giorno lavorativo in Italia? Sì, è un giovedì ordinario: lavoro e scuole sono regolari.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.