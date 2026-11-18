Nella campagna di GTA 6 non c’è nessuna microtransazione: Rockstar Games ha escluso acquisti con denaro reale nella storia di Jason e Lucia, mentre la Ultimate Edition e l’abbonamento GTA+ restano a pagamento. Il gioco esce il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S: ecco cosa si paga, cosa è incluso e cosa resta facoltativo.

Microtransazioni in GTA 6: cosa ha detto Rockstar

Rob Nelson, co-responsabile di Rockstar North, ha spiegato durante un’anteprima a Edimburgo che in GTA 6 non ci sono monetizzazioni nella modalità giocatore singolo. Le parole sono arrivate in un’intervista a Kinda Funny Games, resa pubblica il 28 agosto, e valgono per la storia di Jason e Lucia.

Il punto aperto riguarda la modalità online. Rockstar non ha voluto commentare il modello economico di GTA Online nel nuovo capitolo, e una stima di Forbes parla di un’attesa per GTA 6 Online che potrebbe arrivare a due anni. Finché non ci sono annunci, la promessa riguarda solo la campagna.

Cosa include la Ultimate Edition di GTA 6

Nel listino italiano la Standard Edition digitale costa 79,99 euro e la Ultimate Edition digitale 99,99 euro, valori al 18 novembre. Chi parte dalla Standard può passare alla Ultimate pagando la differenza, circa 20 euro: i dettagli sono nel nostro articolo sul prezzo ufficiale di GTA 6 su PS5 e Xbox Series X|S.

La Ultimate Edition aggiunge una raccolta di oggetti legata alla storia di Jason e Lucia. Nella scheda su PlayStation Store compaiono la ’95 Grotti Cheetah, la ’67 Vapid Dominator con garage, la Shitzu Squalo, revolver personalizzati, outfit e tatuaggi in stile Vice City, mezzi per il rifugio, l’abbigliamento Goodtime e una collezione di auto classiche.

Ci sono anche cinque destinazioni riservate a chi ha la Ultimate Edition: Rideout Customs, Sara’s Unisex Salon, Stock 305, Electric Fang Tattoo e One-Eyed Willie’s. La pagina ufficiale di Rockstar descrive l’edizione come una collezione di oggetti esclusivi sparsi in tutti gli aspetti della storia. Il Vintage Vice City Pack, invece, è il bonus per preordini e acquisti digitali entro il 20 novembre 2026 ed è incluso anche nella Ultimate.

GTA+ in GTA 6: prezzo, mese gratis e benefici

GTA+ è l’abbonamento mensile di Rockstar e costa 7,99 euro al mese in Europa. Chi preordina o compra GTA 6 in digitale entro il 19 novembre 2026 riceve un mese gratis, da riscattare entro il 31 marzo 2027 su PlayStation. Dopo il primo mese l’abbonamento si rinnova al prezzo pieno finché non viene disdetto, e l’upgrade alla Ultimate Edition non rientra nell’offerta.

Nella storia, GTA+ sblocca questi vantaggi dal Capitolo 3:

la ’90 Annis Venturas BLVD Elegy con design widebody esclusivo e un garage per una sola auto a Crosstown;

sconti del 10% in alcuni negozi di armi e abbigliamento, da parrucchieri e tatuatori e nelle officine di modifica;

un aumento del 10% sul valore di vendita dei veicoli idonei;

corse gratuite sui mezzi pubblici di Leonida, RydeMe Premium, noleggio gratuito di scooter, bici e Seashark e un upgrade premium per la cura dei veicoli di Scooter Bros.

I benefici durano solo finché l’abbonamento è attivo: se lo disdici, li perdi.

Il conto per chi inizia a giocare la campagna

Per giocare la storia basta il gioco, a 79,99 euro nella versione digitale Standard. La Ultimate Edition aggiunge veicoli, armi, abiti e negozi senza cambiare il resto della campagna, e GTA+ resta un’opzione mensile che si può provare con il mese incluso nel preordine. Nessuno di questi acquisti è una microtransazione nel senso di valuta in-game da comprare con denaro reale: per quella, bisognerà aspettare di sapere come funzionerà GTA Online.

Domande frequenti su GTA 6, microtransazioni e GTA+

GTA 6 avrà microtransazioni? Nella modalità giocatore singolo no: Rockstar ha dichiarato che non c’è monetizzazione. Per GTA Online non ha dato dettagli, quindi la questione resta aperta. GTA+ vale la pena in GTA 6? I benefici sono comodità: un’auto esclusiva, un garage, sconti del 10% e trasporti gratuiti a Leonida. Non cambiano la storia e durano solo con l’abbonamento attivo. Il mese gratuito incluso nel preordine digitale permette di provarlo e disdire prima del rinnovo. Cosa include la Ultimate Edition di GTA 6? Veicoli come la ’95 Grotti Cheetah e la Shitzu Squalo, revolver personalizzati, outfit e tatuaggi in stile Vice City, una collezione di auto classiche e cinque destinazioni esclusive, più il Vintage Vice City Pack. Costa 99,99 euro nella versione digitale. Quando esce GTA 6 e su quali piattaforme? Il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per PC non è stata annunciata nessuna versione.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.