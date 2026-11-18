Le recensioni di Grand Theft Auto VI sono online: il Metascore è 99 su Metacritic, lo stesso voto di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, finora il gioco più votato di sempre.

L’embargo è caduto il 18 novembre, poche ore prima dello sblocco di GTA 6 in Italia, previsto a mezzanotte del 19 novembre su PlayStation 5. Il verdetto della critica è quasi unanime: nessuna delle recensioni PS5 conteggiate da Metacritic è mista o negativa.

Il Metascore 99 e il confronto con Ocarina of Time

La pagina di Metacritic dedicata al gioco mostra un Metascore di 99 con il bollino “must-play” e oltre 140 recensioni critiche per PlayStation 5, più alcune per Xbox Series X. Il punteggio utenti non c’è ancora. Il numero può muoversi con l’arrivo di altre recensioni.

Il pareggio con Ocarina of Time va letto con una cautela: il 99 del capolavoro Nintendo per Nintendo 64 poggia su appena 22 recensioni dell’epoca, mentre GTA 6 arriva a quota 99 con un campione di critici molto più ampio. La versione per Nintendo Switch 2 di Ocarina of Time si ferma a una media di 96.

I voti più alti e il più basso

Tra i punteggi in evidenza su Metacritic ci sono i 100 di Vice e di IGN France e il 97 di GameStar. Il più basso della lista è l’80 di ScreenHub. Push Square e Pure Xbox hanno dato 10 su 10: la prima definisce GTA 6 il miglior open world mai realizzato, la seconda ne esalta un mondo di gioco così denso da occupare per mesi.

Nella recensione di Video Games Chronicle, 5 stelle su 5 con prova su PlayStation 5, i punti di forza sono la mappa open world, la coppia di protagonisti Jason e Lucia, la grafica e la colonna sonora. Il difetto segnalato è il frame rate, che nelle zone più affollate può calare: il gioco punta ai 30 fotogrammi al secondo.

Cosa fare adesso, tra preload e prezzo

Chi ha già scaricato il gioco in anticipo deve solo aspettare lo sblocco. Per tutti gli altri restano valide le informazioni su prezzo ufficiale di GTA 6 su PS5 e Xbox Series X|S. Sul fronte dei premi, il gioco è già protagonista con 8 nomination ai The Game Awards 2026, la cerimonia del 10 dicembre.

Il lancio resta fissato al 19 novembre 2026 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Domande frequenti sulle recensioni di GTA 6

Qual è il voto di GTA 6 su Metacritic? Il Metascore è 99, lo stesso di Ocarina of Time. Il dato si basa su oltre 140 recensioni critiche per PlayStation 5 e può cambiare. GTA 6 è il gioco più votato di sempre? È a pari merito con The Legend of Zelda: Ocarina of Time (99 su Metacritic). Il gioco Nintendo però conta solo 22 recensioni critiche. A che ora esce GTA 6 in Italia? Lo sblocco è a mezzanotte del 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Quali difetti ha GTA 6? Il rilievo più citato è il frame rate, che nelle zone più dense può scendere: il gioco punta ai 30 fotogrammi al secondo.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.