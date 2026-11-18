Per giocare a GTA 6 circa dodici ore prima dell’Italia basta spostare la console sul fuso della Nuova Zelanda, ma il trucco ha costi e rischi che conviene conoscere.

Come funziona il trucco della Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda è tra i primi paesi al mondo a entrare nel nuovo giorno. La mezzanotte del 19 novembre a Auckland e Wellington è scattata alle 12:00 italiane del 18 novembre, circa dodici ore prima dello sblocco previsto da noi. Il trucco consiste nel far credere al sistema di trovarsi già in quel fuso.

Funziona perché lo sblocco di GTA 6 segue la regione e non l’orologio di casa. Per l’Italia resta valido l’orario di sblocco ufficiale: mezzanotte tra il 18 e il 19 novembre, ora italiana, con la stessa logica di fuso per ogni paese.

Non è una funzione prevista da Rockstar o da Microsoft. È un effetto di come le console gestiscono data e regione, e questo spiega perché nessuno possa garantire che regga fino in fondo.

Come si imposta su Xbox Series X|S

Su Xbox basta cambiare una voce nelle impostazioni di sistema. Il gioco deve essere già installato: per questo conviene aver fatto il preload del gioco nei giorni scorsi.

Apri Impostazioni e vai alla scheda Sistema. Entra in Lingua e posizione. Imposta la posizione della console su Nuova Zelanda. Riavvia completamente la console. Avvia GTA 6 dalla libreria quando in Nuova Zelanda è scattata la mezzanotte del 19 novembre. Quando il gioco esce anche in Italia, rimetti la posizione originale.

PS5: servono un account neozelandese e una seconda copia

Su PlayStation 5 non basta toccare un’impostazione. La regione di un account PSN esistente non si può cambiare: bisogna crearne uno nuovo con regione Nuova Zelanda, ricaricarlo con credito dello store neozelandese e acquistare lì GTA 6. Poi si attivano la condivisione della console e il gioco offline da Impostazioni, Utenti e account, Altro, così il profilo di sempre può avviare il gioco.

Chi ha già prenotato la copia italiana deve pagare una seconda copia a prezzo pieno per qualche ora di anticipo. Se l’orario di sblocco regionale dovesse cambiare, quella spesa non si recupera.

Rischio ban: cosa dicono i termini d’uso e gli esperti

I termini d’uso di Xbox invitano a non cambiare regione se non ci si è trasferiti davvero nel paese scelto. Nessuno sa con certezza se Microsoft interverrà. Tom Warren di The Verge considera il rischio un non problema: a suo avviso una semplice impostazione della console non porta al ban e Xbox sa che molti la usano. Jez Corden giudica il ban molto improbabile.

Altri giocatori ricordano che il trucco va contro le regole e sconsigliano di mettere a rischio l’account per poche ore di anticipo. Sul fronte PlayStation il problema è soprattutto economico: account nuovo, credito estero e doppio acquisto.

Cosa fare prima dello sblocco ufficiale in Italia

Chi vuole evitare ogni rischio può aspettare lo sblocco ufficiale e usare il tempo per prepararsi. Su PS5 conviene aggiornare il sistema, come spiega la guida all’aggiornamento del firmware prima di GTA 6.

Controlla che il preload sia completo.

Su Xbox non c’è una tabella per paese: leggi l’orario nella scheda del gioco sul tuo store.

Ricorda che l’orario dipende dalla regione dell’account, non dall’ora della console.

Domande frequenti sul trucco della Nuova Zelanda per GTA 6

Come si gioca a GTA 6 in anticipo con il trucco della Nuova Zelanda? Su Xbox si imposta la posizione della console su Nuova Zelanda e si riavvia. Su PS5 serve un account PSN neozelandese con acquisto dallo store locale. In entrambi i casi il gioco va scaricato prima. Cambiare regione su Xbox o PS5 fa rischiare il ban dell’account? I termini Xbox sconsigliano il cambio di regione senza un trasferimento reale e nessuno sa con certezza se Microsoft interverrà. Gli esperti sono divisi: c’è chi parla di rischio minimo e chi invita alla prudenza. A che ora si sblocca GTA 6 in Nuova Zelanda? Alla mezzanotte locale del 19 novembre, cioè alle 12:00 italiane del 18 novembre, circa dodici ore prima dell’Italia. Quando si sblocca GTA 6 in Italia? A mezzanotte tra il 18 e il 19 novembre, ora italiana. Su Xbox controlla l’orario nella scheda del gioco sul tuo store.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.