GTA 6 richiede circa 60 ore per la sola storia, dalle 80 alle 100 con una parte delle attività secondarie e oltre 200 per il completamento al 100%.

Grand Theft Auto VI è uscito il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S e, a una settimana dal lancio, la domanda che torna più spesso è quanto tempo serva per arrivare ai titoli di coda. La risposta dipende dal modo di giocare: la sola trama sta intorno alle 60 ore, con una parte delle attività secondarie si arriva a 80-100 ore, per il completamento totale le stime partono da 200 ore. Sono numeri provvisori, perché pochissimi giocatori hanno già chiuso tutto.

Quanto dura la storia principale di GTA 6

Le recensioni uscite il 18 novembre, giocate su PlayStation 5, indicano circa 60 ore per la campagna senza contenuti secondari. È quasi il doppio di GTA V, che si chiude in circa 32 ore. Il primo capitolo, Just Like Paradise, comprende 22 missioni di trama, il secondo ne ha 13: il tempo reale dipende da quante deviazioni ci si concede tra una missione e l’altra.

Prima dell’uscita il leaker Tom Henderson di Insider Gaming aveva parlato di circa 50 ore, quasi 100 missioni e cinque capitoli. Rockstar non ha confermato quei numeri e le recensioni collocano la storia un po’ più in alto.

Le 80 ore di Rockstar e cosa includono

L’unico dato ufficiale arriva da Rob Nelson, co-responsabile di Rockstar Games: la sua partita è durata circa 80 ore e comprendeva la storia principale più alcuni obiettivi facoltativi che cambiano l’esito di certe scene. Non era una run da completista, quindi vale come riferimento per chi gioca con curiosità senza puntare a tutto.

Missioni secondarie e attività: quanto tempo aggiungono

Le recensioni più lunghe sfiorano le 100 ore: due recensori hanno dichiarato circa 100 ore di gioco e più, tra lavoretti e diversivi che spesso distolgono dalla missione in corso. Corse, stunt, biliardo e rapine ai negozi si possono ripetere, mentre le missioni di trama non si possono rigiocare.

Anche i minigiochi pesano sul contatore: nel Joy System, per esempio, c’è uno sparatutto zombie che richiede ore per essere finito.

Completamento al 100% e Platino: da 200 ore in su

Per il 100% la stima più citata è di almeno 200 ore, cifra uscita dal leak di Insider Gaming e senza conferme da Rockstar. Su PlayStation 5 il Platino arriva dopo tutti gli altri trofei dei 55 trofei della lista, compreso quello oro che chiede il 100% di completamento del gioco. Come termine di paragone, GTA V richiede circa 32 ore per la storia, 51 con gli extra e 90 per il completamento, nei dati di HowLongToBeat.

Come organizzarsi se si gioca poco la sera

Con due ore a sera servono circa 30 serate per la sola storia, 40 per arrivare alle 80 ore di Rockstar e 50 per le 100 ore con le secondarie. Con un’ora a sera la trama richiede circa due mesi. Conviene decidere subito se puntare alla storia o al 100%: la seconda strada è un impegno di molti mesi.

Domande frequenti su quanto dura GTA 6

Quanto dura la storia principale di GTA 6? Circa 60 ore senza contenuti secondari nelle recensioni uscite il 18 novembre. Rockstar parla di 80 ore per una partita con la storia e alcuni obiettivi facoltativi. Quante ore servono per completare GTA 6 al 100%? Le stime partono da almeno 200 ore, ma Rockstar non ha pubblicato un dato ufficiale e pochi giocatori hanno già finito tutto. GTA 6 ha molte missioni secondarie? Sì, ma il numero complessivo non è noto. Il capitolo 1 ha 22 missioni di trama oltre a diverse missioni secondarie, e corse, stunt e rapine si possono ripetere. GTA 6 dura più di GTA V? Sì: la storia di GTA 6 sta intorno alle 60 ore, quella di GTA V intorno alle 32.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.