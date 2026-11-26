Da martedì 1° dicembre PlayStation Plus Essential mette in libreria tre giochi: Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 e Amnesia: The Bunker.

Sony ha annunciato il 25 novembre i Monthly Games di dicembre per gli abbonati a PlayStation Plus Essential. I tre giochi si aggiungono alla libreria da martedì 1° dicembre e restano disponibili fino a lunedì 4 gennaio: due arrivano sia su PlayStation 5 sia su PlayStation 4, uno solo su PlayStation 4.

I giochi PS Plus di dicembre 2026 e le console

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (Cross-Gen Edition): PlayStation 5 e PlayStation 4

Dragon Ball Xenoverse 2: PlayStation 5 e PlayStation 4

Amnesia: The Bunker: solo PlayStation 4

Il post ufficiale sul blog italiano di PlayStation conferma date e piattaforme. Chi ha una PlayStation 5 può quindi scaricare i primi due, mentre l’horror resta limitato alla generazione precedente.

Cosa si gioca: skate, anime e horror

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 riunisce i remake dei due capitoli, con nuovi skater, nuovi parchi, trick più complessi e il formato da due minuti per le sessioni rapide. Create-A-Skater e Create-A-Park sono stati ampliati e permettono di creare obiettivi personalizzati da condividere con gli amici. Su PlayStation 5 la Modalità Fedeltà punta al 4K nativo a 60 FPS.

Dragon Ball Xenoverse 2 è un action RPG con creazione del personaggio, ambientato a Conton City. Il giocatore affianca i protagonisti della serie come allievo e può affrontare altri utenti online o le Raid Battle contro nemici giganteschi.

Amnesia: The Bunker è un horror in prima persona firmato dagli autori di Soma e Amnesia. Il soldato francese Henri Clément si ritrova in un bunker della Prima guerra mondiale con un revolver, una torcia a dinamo e risorse scarse. La minaccia reagisce a movimenti e rumori, quindi ogni partita va in modo diverso.

Giochi di novembre da riscattare entro il 30 novembre

Prima del cambio di mese resta un’altra scadenza: Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered e Monster Train 2 si aggiungono alla libreria solo fino a lunedì 30 novembre. Il riepilogo AHM su PlayStation Plus di novembre elenca console e dettagli dei tre titoli. Monster Train 2 è disponibile solo su PlayStation 5, gli altri due anche su PlayStation 4.

Come conservare i giochi e il catalogo Extra e Premium

Per tenere un gioco dopo l’uscita dal catalogo bisogna aggiungerlo alla libreria entro la scadenza. Una volta in libreria, si può installare e disinstallare quando si vuole, a patto di mantenere attivo l’abbonamento a PlayStation Plus.

Chi ha Extra o Premium ha un appuntamento a parte il 15 dicembre, quando arrivano quattro giochi nel catalogo.

Domande frequenti sui giochi PS Plus di dicembre 2026

Quali sono i giochi PS Plus di dicembre 2026? Sono Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 e Amnesia: The Bunker, inclusi in PlayStation Plus Essential. Fino a quando sono disponibili i giochi PS Plus di dicembre? Si possono aggiungere alla libreria da martedì 1° dicembre a lunedì 4 gennaio. Entro quando devo riscattare i giochi PS Plus di novembre? Entro lunedì 30 novembre: vale per Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered e Monster Train 2. Amnesia: The Bunker c’è su PlayStation 5? Nell’annuncio di dicembre è indicato solo per PlayStation 4. Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 e Dragon Ball Xenoverse 2 sono invece su entrambe le console.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.