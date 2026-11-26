Due film italiani compaiono nella lista dei titoli ammessi ai Golden Globe 2027: L’Estranea di Paolo Strippoli e Il Vangelo di Giuda di Giulio Bose.

Essere in lista non significa essere candidati. L’elenco indica i film ammessi al voto per l’84ª edizione dei premi, mentre le vere nomination arrivano il 7 dicembre.

Cosa c’è nella lista dei Golden Globe 2027

La lista distribuita ai giurati, ottenuta da Variety, conta 88 titoli per il miglior film drammatico e 43 per il miglior film musicale o commedia. Gli ammessi tra i lungometraggi d’animazione sono 24, le colonne sonore originali 100, le canzoni originali 51 e i risultati cinematografici e al botteghino 20.

I due film italiani rientrano tra i 42 titoli non in lingua inglese ammessi.

L’Estranea e Il Vangelo di Giuda: i due film italiani

L’Estranea, firmato da Paolo Strippoli, è il film che l’Italia ha candidato agli Oscar. È stato girato in Calabria.

Il Vangelo di Giuda è l’opera di Giulio Bose, presentata fuori concorso al festival di Locarno. Anche questo film è stato girato in Calabria ed è prodotto da Tiziana Rocca, Gianluca Curti e Santo Versace.

Per il cinema italiano è un doppio segnale: due produzioni girate in Calabria compaiono nello stesso elenco internazionale, accanto ai titoli di tutto il mondo.

7 dicembre : annuncio delle nomination.

: annuncio delle nomination. 10 gennaio : cerimonia al Beverly Hilton di Beverly Hills.

: cerimonia al Beverly Hilton di Beverly Hills. Alla conduzione c’è Nikki Glaser, per il terzo anno consecutivo.

Per ripassare l’edizione precedente, ecco i vincitori dei Golden Globes 2026 tra cinema e televisione.

Il percorso dei due film italiani si chiarirà il 7 dicembre: solo allora si saprà se qualcuno dei titoli in lista passa a una nomination vera e propria.

Domande frequenti sui Golden Globe 2027 e i film italiani

Quali film italiani sono in lista per i Golden Globe 2027? Sono due: L’Estranea di Paolo Strippoli e Il Vangelo di Giuda di Giulio Bose, entrambi tra i film non in inglese ammessi. Quando escono le nomination dei Golden Globe 2027? Le nomination vengono annunciate il 7 dicembre. Quando si svolge la cerimonia dei Golden Globe 2027 e chi la conduce? La cerimonia è il 10 gennaio al Beverly Hilton di Beverly Hills. Conduce Nikki Glaser, per il terzo anno di fila.

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