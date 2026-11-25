GTA 6 su PC non ha né una data né un annuncio: Rockstar Games ha pubblicato il gioco il 19 novembre 2026 solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e nessun port dei fan è oggi giocabile.

La risposta breve è no: GTA 6 non esce su PC e Rockstar Games non ha annunciato né una data né una finestra. Il gioco è disponibile dal 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e per chi aspetta il PC resta valido quello che sappiamo e quello che non sappiamo sulla versione per computer. Nel frattempo i fan hanno aperto una corsa parallela: portare la build Xbox su Windows con un progetto di recompilazione, in gergo recomp.

Cos’è un recomp e perché parte dalla build Xbox

Una recompilazione statica traduce in anticipo il codice di un gioco per console in un programma che gira nativamente su Windows. Non è emulazione: un emulatore imita l’hardware della console mentre si gioca e costa molta potenza di calcolo. Xbox Series X|S e PC usano entrambi processori x86-64, quindi buona parte del codice può passare senza essere reinterpretata. Restano da riscrivere le parti legate al sistema Xbox e da convertire gli shader grafici.

Il via alla corsa è arrivato con un leak: la settimana scorsa una build Xbox da 209 GB ha circolato su tracker torrent privati, senza l’eseguibile. Poi Cyberleek ha pubblicato anche il file mancante. Il nome non è nuovo: a settembre Take-Two aveva individuato due utenti Discord legati a Cyberleek e aveva chiesto di sigillare gli atti.

Leonida si ferma, gli altri progetti vanno avanti

Il progetto più noto era Leonida, guidato dallo sviluppatore NotRexed. Aveva dichiarato di aver tradotto tutti i 26.503 shader RDNA2 in Vulkan SPIR-V. Il 24 novembre NotRexed ha annunciato l’abbandono: il suo server Discord è stato chiuso su intervento di Rockstar e la pagina GitHub è sparita, ma lui stesso ha spiegato che è stato solo uno dei motivi, insieme a problemi che dice di non poter controllare.

Altri progetti sono ancora attivi. VIctory, di Marvisak, dichiara il 99,6% degli shader del mondo di gioco tradotti e menu a 30 fotogrammi al secondo, ma l’introduzione della prima missione viene disegnata a uno o due secondi per fotogramma e senza illuminazione. XCL arriva ai menu a 30 fps e si blocca sul rendering della mappa. Tra i progetti con altri nomi ci sono CGBJ e Leonida Continued, che ha esportato 382.781 modelli ma non avvia ancora il gioco. Sono numeri dichiarati dagli stessi sviluppatori e nessuno di questi lavori è giocabile a velocità normale.

Download falsi e malware: l’attenzione da avere

Ogni pagina che promette un eseguibile di GTA 6 per PC già pronto da scaricare è falsa. I link di questo tipo, spesso con archivi protetti da password, sono un veicolo classico per infostealer, i programmi che rubano password e dati dal computer. I progetti veri pubblicano soltanto codice sorgente, non un file da lanciare con un doppio clic.

C’è poi il nodo legale. Lavorare su una build trapelata è un terreno scivoloso sul piano legale, e Rockstar sarebbe già intervenuta, a quanto racconta NotRexed, sulla community di uno di questi progetti.

Cosa aspettarsi dalla versione ufficiale per PC

Rockstar ha un precedente: GTA V è arrivato sul PC dopo le console, e non nello stesso giorno. Per GTA 6 l’azienda non ha confermato nulla sul computer, quindi ogni data che circola è un’ipotesi. Chi vuole giocare oggi ha una sola strada, PlayStation 5 o Xbox Series X|S. Su PC, per ora, si può solo seguire l’evoluzione dei progetti dei fan e diffidare di chi vende scorciatoie.

Domande frequenti su GTA 6 su PC

GTA 6 esce su PC? Rockstar Games non ha annunciato una versione per PC e non ha dato date. Il gioco è uscito il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Cos’è il progetto recomp per GTA 6? È un tentativo dei fan di recompilare il codice della build Xbox in un programma nativo per Windows, sfruttando il fatto che Xbox Series X|S e PC usano la stessa architettura x86-64. Non è emulazione e nessun progetto è oggi giocabile. Si può giocare a GTA 6 su PC senza una versione ufficiale? No. I progetti attivi arrivano al massimo ai menu o a scene molto lente, e i download che promettono un eseguibile pronto sono falsi, spesso con malware. Che fine ha fatto il progetto Leonida? Lo sviluppatore NotRexed lo ha abbandonato il 24 novembre 2026. Ha detto che Rockstar ha fatto chiudere il suo server Discord e che la pagina GitHub è stata rimossa, indicando anche altri motivi personali.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.