Capcom chiude Exoprimal: i server si spengono il 29 settembre 2027 e da quel giorno il multiplayer non sarà più giocabile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, mentre dagli store sparirà già il 30 marzo 2027.

L’annuncio ufficiale di Capcom fissa lo spegnimento alle 20:00 del 29 settembre 2027 nel fuso della costa occidentale degli Stati Uniti (PDT). In Italia, dove vale ancora l’ora legale, sono le 5:00 del mattino del 30 settembre. Da quel momento Exoprimal, lo sparatutto con i dinosauri arrivato nel luglio 2023, non sarà più giocabile.

Il piano di Capcom, spiegato nell’annuncio sul sito del gioco, procede in tre passaggi. Il primo è già scattato, gli altri due scandiscono i prossimi dieci mesi.

24 novembre 2026 : i livelli Premium dei Survival Pass delle Stagioni 1, 2, 3 e 4 non si acquistano più negli store.

: i livelli Premium dei Survival Pass delle Stagioni 1, 2, 3 e 4 non si acquistano più negli store. 30 marzo 2027 : il gioco, i DLC e gli altri prodotti escono dagli store digitali.

: il gioco, i DLC e gli altri prodotti escono dagli store digitali. 29 settembre 2027: il servizio termina e il gioco smette di funzionare.

Il ritiro riguarda tutte le versioni: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, compresa quella su Steam.

Chi ha già comprato Exoprimal può giocare fino allo spegnimento

Dopo il 30 marzo 2027 il gioco non si potrà più acquistare, ma chi lo possiede può scaricarlo di nuovo fino alla chiusura dei server. Restano quindi sei mesi in cui Exoprimal vive solo per chi lo ha già in libreria. Chi lo vuole provare prima della fine ha tempo fino al 30 marzo 2027 per comprarlo.

Il gioco dipende dai server di Capcom, perciò dal 29 settembre 2027 il titolo non sarà più giocabile, come indica l’annuncio. Sui rimborsi per i pass stagionali o per le copie già acquistate, l’annuncio non dà indicazioni: per questioni sugli acquisti la strada è il supporto ufficiale di Capcom e dello store dove è stato comprato.

Un gioco a servizio fermo ai contenuti del 2024

Exoprimal è uscito nel luglio 2023 come multiplayer a servizio, con stagioni di contenuti e Survival Pass. Capcom ha chiuso il calendario delle stagioni con la Stagione 4, nell’estate 2024, e da allora ha tenuto i server aperti con rotazioni di missioni e campagne e con bot a riempire le squadre quando mancavano i giocatori.

La chiusura arriva dopo poco più di quattro anni dal lancio. Capcom si è scusata con la community per la notizia, senza spiegare le ragioni della scelta.

Come usare i mesi che restano prima della fine dei server

Chi vuole completare le stagioni o provare le modalità che gli mancano ha tempo fino a settembre 2027, ma l’ultimo tratto sarà diverso dal resto. Con l’uscita dagli store a marzo non entreranno più nuovi giocatori, e il matchmaking dei sei mesi finali dipenderà da chi è rimasto.

Per i contenuti acquistati vale la stessa scadenza: i Survival Pass e i DLC seguono la sorte del gioco e spariscono con lo spegnimento dei server. Chi tiene a un obiettivo preciso, per esempio finire un pass già avviato, ha ragione di non rimandare.

Domande frequenti sulla chiusura dei server di Exoprimal

Quando chiudono i server di Exoprimal? Il servizio termina alle 20:00 PDT del 29 settembre 2027, cioè alle 5:00 del 30 settembre in Italia. Exoprimal si potrà giocare dopo la chiusura dei server? No. Capcom indica che dopo il 29 settembre 2027 il gioco non sarà più giocabile. Si può ancora comprare Exoprimal? Sì, fino al 30 marzo 2027: da quel giorno gioco, DLC e altri prodotti escono dagli store digitali. Chi lo ha comprato può riscaricarlo fino alla chiusura dei server. Capcom rimborserà gli acquisti di Exoprimal? L’annuncio non parla di rimborsi. Per i pass stagionali e le copie già acquistate conviene rivolgersi al supporto di Capcom e dello store dove è stato fatto l’acquisto. Perché Exoprimal chiude? Capcom non ha dato una spiegazione. Il gioco non riceve nuove stagioni dal 2024, quando si è chiuso il calendario con la Stagione 4.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.