GTA 6 su PS5 ha 55 trofei, Platino incluso, e per sbloccarlo serve completare il gioco al 100%.

I 55 trofei di GTA 6 su PS5

La lista dei trofei di Grand Theft Auto VI su PlayStation 5 conta 55 trofei, Platino compreso. L’elenco è comparso su Exophase, il database che raccoglie i progressi dei giocatori, alla vigilia del lancio del 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per chi colleziona platini è la prima mappa concreta di quanto tempo richiederà il nuovo gioco Rockstar.

Le descrizioni sono volutamente vaghe, senza anticipazioni sulla trama. Le categorie ricorrenti sono cinque: completare la storia principale, vincere le gare, eseguire acrobazie, chiudere le missioni legate ai singoli personaggi e portare a termine le rapine. Per capire cosa si fa nel gioco, restano utili le novità del gameplay tra mappa, polizia e rapporto tra Jason e Lucia.

Platino di GTA 6: serve il 100% di completamento

Il trofeo d’Oro “A Long Road” chiede di raggiungere il 100% di completamento del gioco. Come in ogni titolo Rockstar dai tempi di PlayStation 3, il Platino si sblocca solo dopo aver ottenuto tutti gli altri trofei, quindi la strada passa da quel traguardo.

Il tempo necessario dipende da come Rockstar definisce quel 100%. L’elenco punta su storia, gare, acrobazie e rapine, e il 100% potrebbe richiedere centinaia di ore. La durata reale si capirà solo con le prime partite complete.

Cosa si discute tra i giocatori

Sui forum alcuni giocatori sostengono che il 100% non richieda proprio tutto: c’è chi parla di una parte soltanto delle auto da scansionare e chi cita guide che indicano un solo trofeo mancabile all’inizio. Sono ipotesi non confermate. Per ora la regola più prudente è considerare il completamento totale come requisito del Platino.

Ha acceso la discussione anche la presenza dei trofei online nella lista principale. Se l’elenco includerà obiettivi legati alla modalità multigiocatore, il Platino dipenderà anche dai server e dal calendario di GTA Online, un tema che Rockstar non ha ancora chiarito.

Come prepararsi a caccia del Platino

Il consiglio pratico per chi punta al Platino è procedere con una partita pulita, tenere più salvataggi nei momenti di scelta e non buttarsi sulle attività secondarie senza un ordine, perché con 55 trofei le missioni con requisiti specifici sono il rischio maggiore. Quando le guide dei cacciatori di trofei saranno complete, il quadro dei trofei mancabili diventerà più chiaro.

Domande frequenti sui trofei di GTA 6

Quanti trofei ha GTA 6 su PS5? Sono 55 in tutto, compreso un trofeo di Platino. Come si ottiene il Platino di GTA 6? Il Platino si sblocca con tutti gli altri trofei, e il trofeo d’Oro “A Long Road” richiede il 100% di completamento del gioco. Che tipo di trofei ci sono? Le categorie comprendono la storia principale, le gare, le acrobazie, le missioni dei singoli personaggi e le rapine. Nomi e descrizioni non contengono spoiler. Quando esce GTA 6 su PS5? Il gioco esce il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

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