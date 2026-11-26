GPT-6.2 Sol è arrivato nella chat di ChatGPT per gli abbonati Plus, Pro, Business ed Enterprise, con un salto nelle istruzioni complesse e nelle domande sulle immagini.

OpenAI ha avviato il rollout mondiale di GPT-6.2 Sol nella scheda Chat di ChatGPT. Il nuovo modello sostituisce GPT-6 per chi ha un abbonamento Plus, Pro, Business o Enterprise. Per i piani Free e Go non è stata annunciata nessuna data.

Cosa migliora rispetto a GPT-6

I numeri arrivano dai test interni di OpenAI. Nelle istruzioni difficili, quelle con più vincoli da rispettare in una sola richiesta, GPT-6.2 Sol ottiene il 78,1% contro il 62,5% di GPT-6. Nelle domande sulle immagini sale al 71,7% dal 47,4%.

In pratica cambia il comportamento su richieste lunghe e su foto, schermate e grafici caricati in chat. Nella ricerca web, in una versione interna del test BrowseComp, il modello passa dal 54,4% al 64,5%. Sono risultati dichiarati da OpenAI e non misurati da laboratori indipendenti.

Chi può usare GPT-6.2 Sol in ChatGPT

Plus, Pro, Business ed Enterprise: il modello arriva nella chat, in tutti i Paesi.

Free e Go: nessuna data di arrivo comunicata.

Work e Codex: nessun cambio, perché Astra e Sol erano già disponibili lì dal 17 novembre.

Quel lancio riguardava soprattutto lavoro professionale e programmazione. GPT-6.2 Astra e Sol hanno prezzi API separati: Sol costa 2 dollari per milione di token in ingresso e 10 in uscita, Astra 8 e 40.

Cosa cambia da dicembre per la quota token

Da dicembre 2026, nei piani Plus, Pro e Business, la chat con ragionamento Medio e Alto consumerà la stessa quota token di Codex e Work. La modalità Immediato resta fuori dal conteggio. Chi usa tutte e tre le superfici dovrà quindi tenere d’occhio un solo plafond.

Il passo dopo GPT-6 Cyber

L’aggiornamento arriva a meno di tre settimane da GPT-6 Cyber, il modello con livello Critical e accesso solo su approvazione. Due strade diverse: una stretta e controllata per la sicurezza informatica, l’altra larga, dentro la chat che usano ogni giorno milioni di abbonati.

Domande frequenti su GPT-6.2 Sol in ChatGPT

Chi può usare GPT-6.2 Sol in ChatGPT? Gli abbonati ai piani Plus, Pro, Business ed Enterprise, con rollout in tutto il mondo. Per Free e Go non c’è una data. Quanto è migliorato GPT-6.2 Sol rispetto a GPT-6? Nei test interni di OpenAI segue le istruzioni complesse nel 78,1% dei casi (contro 62,5%) e risponde alle domande sulle immagini nel 71,7% (contro 47,4%). Quanto costa GPT-6.2 Sol via API? 2 dollari per milione di token in ingresso e 10 dollari per milione in uscita. Astra, il modello più potente, costa 8 e 40 dollari.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.