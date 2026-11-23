Street Trash 3: Dezombifier, il minigioco zombie nascosto nella console di Jason in GTA 6, è uno sparatutto roguelike così profondo che l’autore di IGN dopo quasi quattro ore non l’aveva ancora finito.

Cos’è Street Trash 3: Dezombifier, il minigioco zombie di GTA 6

Street Trash 3: Dezombifier è un videogioco dentro il videogioco: vive sul Joy System, la console che Jason ha nel suo appartamento, e Rockstar lo ha fatto realizzare a un piccolo team interno allo studio, come ha spiegato a Kotaku. Domenica 22 novembre Samuel Horti di IGN lo ha eletto miglior minigioco di GTA 6, davanti al puzzle del faro di Tenebrae Lux.

Il genere è lo sparatutto isometrico a doppia levetta, con innesti roguelike e deckbuilder. Ogni zombie ucciso dà esperienza e a ogni livello si sceglie una carta che modifica la build: le comuni aumentano velocità, cadenza di fuoco, danno o probabilità di colpo critico, le rare cambiano proprio il modo di giocare (una, per esempio, raddoppia il danno inflitto e quello subito). IGN lo avvicina a Dead Nation, il classico per PlayStation del 2010.

Come si trova il minigioco zombie nel Joy System

Si parte dal Capitolo 1. Durante la missione Feng Shui ci si siede al Joy System insieme a Cal e si prova un gioco: da lì le attività da console dell’appartamento restano disponibili e si possono lanciare quando si vuole. Oltre a Street Trash 3 il menu ospita Tenebrae Lux, avventura in prima persona con faro e puzzle, e Time Jackers Rewind, uno sparatutto cyberpunk ambientato nel 2055.

Chi non ha ancora completato il primo atto può controllare quante missioni ha il Capitolo 1 e se si possono rigiocare prima di decidere quanto tempo dedicare al Joy System.

Quanto dura e qual è l’obiettivo

L’obiettivo di ogni partita è raccogliere sei ingranaggi sparsi in una mappa ampia, usarli per azionare a mano l’ascensore di un grattacielo e difendere il tetto fino alla fuga in elicottero, come descrive la guida di Informant a Street Trash. Ogni tentativo insegna qualcosa sulla mappa e sblocca nuove carte, ed è qui che il gioco diventa un pozzo di ore.

Una durata ufficiale non esiste. L’unico dato disponibile è quello di Horti: dopo quasi quattro ore di partite non aveva ancora chiuso la sfida. Il giudizio sulla qualità del gioco resta un’opinione di IGN, non un dato di fatto.

Le missioni segrete di GTA 6: la linea UFO e lo Skunk Ape

Il minigioco zombie non è l’unico contenuto nascosto. La linea degli alieni parte di notte, quando su una strada compare un’auto con le portiere aperte e le luci lampeggianti, con una donna sospesa in una luce intensa poco più avanti. L’evento è casuale e si cerca sulle strade secondarie a est di Port Gellhorn e a nord di Kelly County. I dettagli sono nella guida completa di VideoGamesChronicle alla linea UFO: chi la porta a termine ottiene bonus permanenti a salute, resistenza e Focus per Jason e Lucia.

La storia dello Skunk Ape si avvia con i volantini di Kirk allo Skeeter’s bar di Hamlet o al Rusty Anchor di Key Lento, oppure incontrando la creatura nel mondo di gioco. Si può cominciare già nel Capitolo 1, ma per chiudere le tre missioni serve il Capitolo 2. Il finale prevede scelte che cambiano il pagamento finale, come spiega la guida di VideoGamesChronicle allo Skunk Ape. Attenzione agli spoiler: entrambe le guide raccontano la sequenza per intero.

Altri segreti e scorciatoie di GTA 6

Anche la linea UFO richiede di aver iniziato il Capitolo 2, quindi conviene non saltare la storia principale. Per chi invece cerca scorciatoie, la nostra guida a trucchi e codici di GTA 6 su PS5 e Xbox spiega come si inseriscono sulle console su cui il gioco è uscito il 19 novembre.

Domande frequenti sul minigioco zombie di GTA 6

Come si trova il minigioco zombie in GTA 6? Si trova nel Joy System, la console dell’appartamento di Jason. Si sblocca nel Capitolo 1, quando in una missione ci si siede a giocare con Cal, e poi si seleziona Street Trash 3: Dezombifier dal menu. Quanto dura il minigioco sparatutto zombie di GTA 6? Non c’è una durata ufficiale. L’autore di IGN, dopo quasi quattro ore, non lo aveva ancora finito: ogni partita punta a raccogliere sei ingranaggi e fuggire in elicottero. Dove trovare le missioni segrete UFO e Skunk Ape in GTA 6? La linea UFO parte di notte a est di Port Gellhorn e a nord di Kelly County, con un evento casuale. Lo Skunk Ape si avvia con i volantini di Kirk a Hamlet o a Key Lento. Serve il Capitolo 2 per le missioni segrete? Per completarle sì. Lo Skunk Ape si può cominciare nel Capitolo 1, ma la storia si chiude solo con il Capitolo 2, e per la linea UFO il Capitolo 2 deve essere iniziato.

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