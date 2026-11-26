Dal 19 novembre i giocatori di GTA 6 stanno scovando i primi easter egg: dall’hotel Marbelle di Vice City a un garage regalato a LaPerle.

L’easter egg più atmosferico si trova in un edificio abbandonato di Vice City: nell’hotel Marbelle una sequenza horror cita Silent Hill, la serie di Konami. A LaPerle, invece, un messaggio nascosto porta a un garage regalato dal gioco. Sono i segreti più curiosi emersi dopo il lancio del 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, a cui si aggiungono omaggi a GTA: Vice City, GTA 4, GTA 5 e Red Dead Redemption. Qui trovi dove si attivano, senza anticipazioni sulla storia.

L’hotel Marbelle e l’easter egg di Silent Hill

L’hotel sorge nella zona sud di Crosstown, a Vice City, in NW 8th Street, vicino al nightclub Nine1Nine e a circa un isolato a est del negozio Pawn & Gun. Si riconosce dalle finestre sbarrate e dal cartello “For Sale”. Il portone principale è chiuso a chiave: bisogna aggirare l’edificio ed entrare dalla porta sul retro.

Dentro si sale al piano superiore fino a una porta che si apre da sola, poi si prosegue verso il tetto. Le luci iniziano a tremolare e si spengono, mentre su pareti e soffitto compaiono simboli rossi accompagnati da sussurri. Alla fine della sequenza la porta che porta sul tetto va sfondata con un calcio.

Sul tetto Vice City è avvolta dalla nebbia, il tratto più riconoscibile di Silent Hill: nel primo capitolo, uscito su PlayStation il 24 febbraio 1999, fog e oscurità servivano a nascondere i limiti dell’hardware e sono diventati il marchio della serie.

Sul tetto c’è una Old Note con il codice a sei cifre della cassaforte, 955214, cerchiato sul biglietto e nascosto anche tra i segni della sequenza. Dentro si trovano denaro e un orologio Crowex Ambassador “Breakfast”. Il percorso completo fino all’hotel è descritto passo per passo in una guida dedicata.

LaPerle, Auntie’s Place e il garage gratuito

A LaPerle, Auntie’s Place è un ristorante di sfondo che non si può visitare. Si trova sul lato opposto della strada rispetto a Twa Ponya Tattoo, dietro Aline’s Thrift Store e a un isolato a ovest della casa di Tyrone. Non compare sulla mappa nemmeno dopo averlo trovato e non va confuso con Aunt Zola’s Soul Food, un altro locale del quartiere.

Il segreto è dietro il ristorante. Sul laptop di Vanessa, nell’appartamento di Boobie, c’è un messaggio di un fan su WhatUp che invita ad andare a LaPerle accanto ad Auntie’s Place e a usare il codice 92665. Dietro il locale c’è un edificio bianco con un garage chiuso: il tastierino accetta il codice e regala il Del Rio Boulevard Garage, con dentro un Pfister Growler rosa già acceso. Si può vendere l’auto oppure tenere il garage come deposito per un veicolo in più. La posizione esatta di Auntie’s Place è spiegata nella guida con le indicazioni di quartiere.

Gli omaggi a GTA 4, GTA 5 e Red Dead Redemption

Il resto è un gioco di rimandi. Per GTA 4 c’è un’autobiografia sul tavolino vicino alla porta sul retro della casa di Jason a Key Lento, da leggere nel Capitolo 1 prima di lasciare le Keys. Per GTA 5 ci sono una barca con il GPS di Los Santos, la suoneria “Wind Chimes” e una rivista con Fabien LaRouche. Il western di Red Dead Redemption torna con un romanzo a Jacob’s Tavern e a West Kalaga e con un cappello simile a quello di Arthur Morgan, in vendita a 5 dollari al mercato delle pulci. Altri rimandi sono nell’elenco degli easter egg pubblicato da Red Bull.

GTA: Vice City del 2002 è ovunque: l’insegna Ocean View, l’adesivo dei Love Fist allo Starlet Motel e il trofeo “In The Beginning” a Ocean Beach. Per gli altri premi da sbloccare c’è la guida ai trofei di GTA 6 su PS5.

Altri segreti sulla mappa di Leonida

Sulla torre radio più alta di Vice-Dale County c’è un uovo da lanciare con la barra di potenza piena: parte solo una scena speciale, senza ricompense. Di notte, a Gullet Marsh, si può cercare lo Skunk Ape, il Bigfoot locale, trovando un volantino e parlando con Kirk. Nel nightclub di Downtown Vice City un poster rosso, scansionato con l’app WAiNK, sblocca la stazione radio segreta The Vault.

In mare aperto, vicino a Gambit Bay, basta allontanarsi dalla costa e aspettare l’abbaiare di Cool Dog: il portafoglio contiene 1.218 dollari e un paio di occhiali da sole. Sul tetto dell’appartamento di Dexter Morgan a Washington Island ci sono un kit di attrezzi e una barca simile alla Slice of Life, ma l’interno non è accessibile. Il monumento dei cavalli a Manifest Canyon, nella contea di Kelly, resta un mistero irrisolto: vibrazioni del controller e segnali simili al codice Morse.

Chi cerca passatempi nascosti trova anche uno sparatutto zombie dentro il Joy System che richiede ore per essere finito.

Domande frequenti sugli easter egg di GTA 6

Dove si trova l’easter egg di Silent Hill in GTA 6? Nell’hotel Marbelle, a Crosstown, nella zona sud di Vice City. Si entra dalla porta sul retro, si sale fino al tetto e si sfonda l’ultima porta: la sequenza con luci tremolanti, simboli rossi e nebbia parte da lì. Qual è il codice della cassaforte dell’hotel Marbelle? Il codice è 955214, scritto sulla Old Note sul tetto. La cassaforte contiene denaro e un orologio Crowex Ambassador “Breakfast”. Come si ottiene il garage gratis a LaPerle? Bisogna trovare il garage dietro Auntie’s Place e inserire il codice 92665 sul tastierino. Si ottiene il Del Rio Boulevard Garage con un Pfister Growler rosa. Ci sono easter egg dedicati ai vecchi GTA? Sì: ci sono riferimenti a GTA: Vice City, GTA 4 e GTA 5, oltre a un omaggio a Red Dead Redemption con romanzo e cappello in stile Arthur Morgan.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.