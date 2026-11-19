Il Capitolo 1 di GTA 6, intitolato Just Like Paradise, conta 22 missioni principali, ma le missioni di trama non si possono rigiocare.

Il gioco è uscito oggi, 19 novembre, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di buttarsi nella storia valgono due domande: quanto è lungo il primo capitolo e che cosa succede a chi vuole tornare su una missione già finita. Qui trovi le risposte, con quello che conviene sapere prima di arrivare in fondo.

Il quadro in breve: 22 missioni di trama, una durata che va da 6-7 a circa 10 ore, nessuna possibilità di ripetere la storia e un punto oltre il quale il Capitolo 1 si chiude. Il resto è nei dettagli.

Quante missioni ha il Capitolo 1 di GTA 6

Il primo capitolo, Just Like Paradise, si compone di 22 missioni principali. A queste si aggiungono diverse missioni secondarie, il cui numero esatto non è stato indicato. Esiste anche una guida con l’elenco completo delle missioni del Capitolo 1, con l’avvertenza che alcuni titoli possono rivelare dettagli della storia.

Sulla durata, seguire solo la trama senza deviazioni richiede circa 6-7 ore. Includendo i contenuti secondari si sale a circa 10 ore. Sono tempi medi per il solo Capitolo 1, non per l’intera campagna, e cambiano molto con il ritmo di chi gioca. Chi si ferma a ogni attività e a ogni rapina supera con facilità le 10 ore; chi segue la trama a testa bassa resta nella parte bassa della forbice.

Si possono rigiocare le missioni di GTA 6?

No: oggi non esiste un modo per rigiocare le missioni di trama. Rockstar Games non ha spiegato la scelta e non è chiaro se la funzione arriverà con un aggiornamento. La spiegazione più probabile riguarda le decisioni del giocatore, che cambiano il mondo di gioco e anche il destino dei personaggi: ripetere una missione significherebbe riscrivere conseguenze già avvenute. Nel gioco non c’è nemmeno il sistema di medaglie di GTA V, un’assenza che potrebbe avere la stessa origine. Tutti i dettagli sono nella guida sulla rigiocabilità delle missioni.

Cosa si può ripetere nel Capitolo 1

La rigiocabilità sta nelle attività che non hanno peso sulla storia. Si possono ripetere:

le corse;

le acrobazie;

il biliardo e gli altri minigiochi;

le rapine ai negozi e i grandi colpi in banca.

Le rapine hanno una regola: un luogo appena svaligiato compare in grigio sulla mappa e torna disponibile solo dopo che è passato del tempo. Chi vuole fare scorta di denaro o completare gli obiettivi secondari deve quindi pianificare i colpi, senza aspettarsi di ripeterli a raffica. Le corse e i minigiochi, invece, si prestano a sessioni più lunghe perché non hanno questo limite.

Dove scatta il punto di non ritorno

Il capitolo ha un punto di non ritorno. Alla fine delle missioni, un evento blocca l’accesso all’area per un certo periodo, e da quel momento il Capitolo 1 non si può più esplorare liberamente. Key Lento si potrà rivisitare nel Capitolo 2, quindi non è un luogo perso per sempre.

Non va confuso con il Profilo criminale di Jason e Lucia, che è un sistema a livelli separato dalla struttura a capitoli.

Per chi vuole chiudere tutto, l’ordine pratico è lasciare le ultime missioni per dopo: prima rapine, corse, minigiochi e missioni secondarie, poi il finale del capitolo. Se stai puntando al platino, abbiamo scritto una guida ai trofei di GTA 6 su PS5.

Se vuoi capire quanto vale la pena investirci tempo, le recensioni della critica hanno già dato un verdetto netto.

Ordine consigliato per il Capitolo 1

Dato che le missioni di trama non si ripetono e che dopo il punto di non ritorno il capitolo si chiude, conviene giocare con un ordine preciso.

Esplora la mappa e completa le missioni secondarie disponibili. Ripeti le attività di contorno: corse, acrobazie e minigiochi. Pianifica le rapine, ricordando che ogni luogo si ricarica dopo un po’. Affronta le ultime missioni di trama solo quando hai finito tutto.

Domande frequenti su GTA 6 Capitolo 1

Quante missioni ha il Capitolo 1 di GTA 6? Il Capitolo 1 ha 22 missioni principali, più diverse missioni secondarie di cui non è stato indicato il numero. La sola trama dura circa 6-7 ore, con i contenuti secondari si arriva a circa 10 ore. Si possono rigiocare le missioni di GTA 6? No, le missioni di trama non si possono rigiocare. Si possono invece ripetere corse, acrobazie, biliardo e minigiochi, oltre alle rapine ai negozi e ai grandi colpi in banca. Come si chiama il primo capitolo di GTA 6? Il primo capitolo di GTA 6 si chiama Just Like Paradise. Che cos’è il punto di non ritorno del Capitolo 1? È il momento, alla fine delle missioni del capitolo, dopo il quale non si può più esplorare liberamente il Capitolo 1. Per questo conviene finire prima le attività secondarie.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.