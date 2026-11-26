Team Cherry va in diretta venerdì 27 novembre alle 16:00 italiane con Cherry Time, il broadcast su YouTube dedicato a Hollow Knight: Silksong e a Sea of Sorrow, l’espansione gratuita ancora senza data.

Team Cherry va in diretta venerdì 27 novembre alle 16:00 italiane con Cherry Time, il broadcast su YouTube dedicato a Hollow Knight: Silksong e a Sea of Sorrow, l’espansione gratuita ancora senza data. Lo studio promette una serie di annunci e un aggiornamento sullo stato del DLC, ma non ha anticipato nulla di concreto.

Per i fan di Silksong è l’appuntamento da segnare in agenda: dopo mesi di attesa sul primo grande contenuto aggiuntivo, la presentazione può portare finalmente una data.

Cherry Time: data, orario italiano e dove vederlo

Il broadcast parte venerdì 27 novembre alle 15:00 GMT. In Italia sono le 16:00, mentre sulla costa orientale degli Stati Uniti sono le 10:00 e su quella occidentale le 7:00.

La diretta si segue sul canale YouTube di Team Cherry. Il nome completo dell’evento è Cherry Time! e lo studio non ha detto quanto durerà né quali argomenti toccherà, a parte Sea of Sorrow.

Cosa sappiamo di Sea of Sorrow

Sea of Sorrow è la prima espansione di Hollow Knight: Silksong. Sarà gratuita per chi possiede il gioco base e porterà nuove aree e nuovi boss. Team Cherry l’ha presentata con una finestra di uscita nel 2026, senza un giorno preciso, e finora non ha confermato nessun rinvio.

Siamo al 26 novembre e all’anno restano poco più di cinque settimane, quindi la presentazione di venerdì è il momento naturale per fissare la data. Le strade possibili sono tre: un rilascio a sorpresa durante la diretta, un’uscita a dicembre oppure uno slittamento al 2027.

Cosa aspettarsi dagli altri annunci

Team Cherry parla di annunci entusiasmanti senza specificare di che tipo. Un nuovo gioco della saga o il prossimo grande DLC sembrano improbabili in questa occasione, mentre merchandising e oggetti da collezione fisici sono ipotesi più realistiche. Sono congetture: lo studio non ha rivelato nulla.

Chi vuole evitare spoiler dovrebbe tenere d’occhio i social di Team Cherry e i canali dei videogiochi nelle ore successive alla diretta, perché le novità sull’espansione circoleranno in fretta.

Dove si gioca a Silksong

Hollow Knight: Silksong è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, dove si trova su Steam, GOG, Humble Store e Microsoft Store. Il gioco è incluso anche in Game Pass. Chi ha dubbi su costi e passaggio di generazione può rileggere il prezzo ufficiale e l’upgrade gratuito per Nintendo Switch 2.

Domande frequenti su Silksong e Sea of Sorrow

Quando inizia il Cherry Time di Hollow Knight Silksong? Venerdì 27 novembre alle 16:00 ora italiana, le 15:00 GMT e le 10:00 della costa orientale degli Stati Uniti. Dove si può seguire la presentazione di Team Cherry? In streaming sul canale YouTube di Team Cherry. L’evento si intitola Cherry Time!. Sea of Sorrow è gratuita? Sì, è un’espansione gratuita per chi possiede Hollow Knight: Silksong. Aggiunge nuove aree e nuovi boss e ha una finestra di uscita nel 2026, ma non ancora una data. Su quali piattaforme esce Hollow Knight: Silksong? Il gioco base è su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. È incluso in Game Pass.

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