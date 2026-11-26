Team Cherry va in diretta venerdì 27 novembre alle 16:00 italiane con Cherry Time, il broadcast su YouTube dedicato a Hollow Knight: Silksong e a Sea of Sorrow, l’espansione gratuita ancora senza data.
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Team Cherry va in diretta venerdì 27 novembre alle 16:00 italiane con Cherry Time, il broadcast su YouTube dedicato a Hollow Knight: Silksong e a Sea of Sorrow, l’espansione gratuita ancora senza data. Lo studio promette una serie di annunci e un aggiornamento sullo stato del DLC, ma non ha anticipato nulla di concreto.
Per i fan di Silksong è l’appuntamento da segnare in agenda: dopo mesi di attesa sul primo grande contenuto aggiuntivo, la presentazione può portare finalmente una data.
Cherry Time: data, orario italiano e dove vederlo
Il broadcast parte venerdì 27 novembre alle 15:00 GMT. In Italia sono le 16:00, mentre sulla costa orientale degli Stati Uniti sono le 10:00 e su quella occidentale le 7:00.
La diretta si segue sul canale YouTube di Team Cherry. Il nome completo dell’evento è Cherry Time! e lo studio non ha detto quanto durerà né quali argomenti toccherà, a parte Sea of Sorrow.
Cosa sappiamo di Sea of Sorrow
Sea of Sorrow è la prima espansione di Hollow Knight: Silksong. Sarà gratuita per chi possiede il gioco base e porterà nuove aree e nuovi boss. Team Cherry l’ha presentata con una finestra di uscita nel 2026, senza un giorno preciso, e finora non ha confermato nessun rinvio.
Siamo al 26 novembre e all’anno restano poco più di cinque settimane, quindi la presentazione di venerdì è il momento naturale per fissare la data. Le strade possibili sono tre: un rilascio a sorpresa durante la diretta, un’uscita a dicembre oppure uno slittamento al 2027.
Cosa aspettarsi dagli altri annunci
Team Cherry parla di annunci entusiasmanti senza specificare di che tipo. Un nuovo gioco della saga o il prossimo grande DLC sembrano improbabili in questa occasione, mentre merchandising e oggetti da collezione fisici sono ipotesi più realistiche. Sono congetture: lo studio non ha rivelato nulla.
Chi vuole evitare spoiler dovrebbe tenere d’occhio i social di Team Cherry e i canali dei videogiochi nelle ore successive alla diretta, perché le novità sull’espansione circoleranno in fretta.
Dove si gioca a Silksong
Hollow Knight: Silksong è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, dove si trova su Steam, GOG, Humble Store e Microsoft Store. Il gioco è incluso anche in Game Pass. Chi ha dubbi su costi e passaggio di generazione può rileggere il prezzo ufficiale e l’upgrade gratuito per Nintendo Switch 2.
Domande frequenti su Silksong e Sea of Sorrow
Venerdì 27 novembre alle 16:00 ora italiana, le 15:00 GMT e le 10:00 della costa orientale degli Stati Uniti.
In streaming sul canale YouTube di Team Cherry. L’evento si intitola Cherry Time!.
Sì, è un’espansione gratuita per chi possiede Hollow Knight: Silksong. Aggiunge nuove aree e nuovi boss e ha una finestra di uscita nel 2026, ma non ancora una data.
Il gioco base è su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. È incluso in Game Pass.