Lords of the Fallen II uscirà ad aprile 2027: CI Games ha annunciato il 24 novembre la nuova finestra del sequel Soulslike su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.

Il giorno preciso non c’è ancora: CI Games lo comunicherà a dicembre. L’annuncio è arrivato il 24 novembre dal fondatore e CEO Marek Tyminski, con un post pubblicato online. Il sequel di Lords of the Fallen esce così dalla finestra del primo trimestre 2027, che si chiude il 31 marzo, e passa ad aprile 2027.

Lords of the Fallen II, data di uscita: cosa è confermato

Nell’annuncio del 24 novembre c’è un solo dato certo sul calendario: il mese. Mancano il giorno, il prezzo e il contenuto delle edizioni, che finora non sono stati comunicati. La pagina del gioco su Steam riporta ancora la dicitura “Coming soon”.

Le piattaforme non cambiano: Lords of the Fallen II arriva su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC, con Steam ed Epic Games Store per la versione computer. Lo sviluppa Hexworks, lo pubblica CI Games. Per la lingua, la pagina Steam indica interfaccia e sottotitoli in italiano, senza doppiaggio completo.

Da autunno 2026 ad aprile 2027: la storia del rinvio

A giugno il sequel era uscito dal calendario dell’autunno 2026 per spostarsi al primo trimestre 2027. Tyminski aveva spiegato che il tempo in più serviva a integrare, iterare e rifinire il gioco, dopo il lavoro con il Gameplay Feedback Team, un gruppo di veterani dei Soulslike che aveva indicato margini di miglioramento.

Nello stesso messaggio CI Games parlava di un periodo natalizio molto competitivo da evitare, senza nominare altri titoli. Quel periodo ha avuto un protagonista evidente: GTA 6, arrivato il 19 novembre, di cui abbiamo raccontato data, preload e prezzo. Restare fuori da novembre e dicembre ha lasciato al sequel una finestra più libera, ora spostata di qualche settimana oltre marzo.

Cosa cambia per chi aspetta il sequel

Per i giocatori cambia l’attesa: da una finestra che si chiudeva a fine marzo si passa ad aprile, con la data esatta attesa tra poche settimane. La descrizione ufficiale presenta Lords of the Fallen II come un action RPG dark fantasy in stile Soulslike.

Chi vuole arrivare preparato ha il tempo per recuperare il capitolo del 2023. La nostra recensione di Lords of the Fallen lo descriveva come un solido Soulslike con alcuni problemi, punto di partenza utile per capire cosa dovrà migliorare il seguito.

Domande frequenti su Lords of the Fallen II

Quando esce Lords of the Fallen II? Il gioco esce ad aprile 2027. CI Games annuncerà il giorno preciso a dicembre. Perché Lords of the Fallen II è stato rinviato? A giugno 2026 CI Games ha spostato il gioco dall’autunno 2026 al primo trimestre 2027, per avere più tempo di rifinitura e per evitare un periodo natalizio molto competitivo. Il nuovo passaggio ad aprile 2027 è stato comunicato il 24 novembre. Su quali piattaforme uscirà Lords of the Fallen II? Su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC, tramite Steam ed Epic Games Store. Lords of the Fallen II sarà in italiano? La pagina Steam indica italiano per interfaccia e sottotitoli, non per il doppiaggio. Quanto costerà Lords of the Fallen II? Il prezzo non è stato ancora annunciato.

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