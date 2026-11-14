PS5, QSSR arriva su Spider-Man 2, Control Resonant, ARC Raiders e altri tre giochi

QSSR, l’upscaling con intelligenza artificiale pensato per la PlayStation 5 standard, arriva su altri sei giochi: Marvel’s Spider-Man 2, CONTROL Resonant, ARC Raiders, THE FINALS, No Man’s Sky e Hell Let Loose: Vietnam.
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L’annuncio è del 13 novembre. Solo Marvel’s Spider-Man 2 ha già l’aggiornamento attivo, disponibile sia in modalità Fidelity sia in modalità Performance. Per gli altri cinque titoli le date sono ancora aperte, e alcune sono vaghe.
Quando arriva QSSR sui sei giochi
- Marvel’s Spider-Man 2: aggiornamento già disponibile, come ha comunicato Insomniac Games.
- CONTROL Resonant: l’aggiornamento arriva a dicembre 2026, secondo Remedy.
- ARC Raiders e THE FINALS: in arrivo a breve, ha spiegato Embark Studios, senza una data.
- No Man’s Sky: l’aggiornamento è previsto nelle prossime settimane, ha detto Hello Games.
- Hell Let Loose: Vietnam: arriverà con un prossimo aggiornamento, senza data indicata da Expression Games.
Chi gioca su PlayStation 5 base non troverà quindi tutto pronto oggi: per cinque titoli su sei bisogna aspettare le patch degli studi. I dettagli sull’annuncio sono su Gematsu.
Cos’è QSSR e come si differenzia dal PSSR della PS5 Pro
QSSR è l’equivalente per la console base del PSSR, l’upscaling con IA della PlayStation 5 Pro. Sony lo ha presentato il 1 ottobre 2026 come un nuovo livello di prestazioni, nato dal progetto Project Amethyst, la collaborazione con AMD. Si basa su una rete neurale semplificata e su un’implementazione ottimizzata a mano per la PlayStation 5.
PlayStation mantiene il PSSR della Pro come riferimento qualitativo, ma indica per QSSR miglioramenti evidenti nel dettaglio dell’immagine e nella stabilità sulla console standard. Al debutto, il 1 ottobre, lo hanno adottato Marvel’s Wolverine e Ghost of Yōtei, come opzione grafica aggiuntiva: la presentazione di Game Informer ricostruisce quella prima fase.
Perché l’estensione conta per chi ha una PS5 standard
Sony ha dichiarato che offrirà QSSR a tutti gli sviluppatori PlayStation. Con sei nuovi titoli, tra cui sparatutto online molto giocati come ARC Raiders e THE FINALS, l’upscaling con IA esce dall’ambito delle esclusive Sony e raggiunge giochi di studi terzi. Chi non vuole passare alla PS5 Pro può così contare su un’immagine più pulita senza cambiare console.
Domande frequenti su QSSR su PS5
È l’upscaling con intelligenza artificiale per la PlayStation 5 standard, l’equivalente per la console base del PSSR della PS5 Pro. Sony lo ha introdotto il 1 ottobre 2026.
Al debutto c’erano Marvel’s Wolverine e Ghost of Yōtei. Dal 13 novembre sono stati annunciati Marvel’s Spider-Man 2, CONTROL Resonant, ARC Raiders, THE FINALS, No Man’s Sky e Hell Let Loose: Vietnam.
Sì. L’aggiornamento di Marvel’s Spider-Man 2 è disponibile in modalità Fidelity e Performance. Per CONTROL Resonant è atteso a dicembre 2026, per gli altri titoli senza data precisa.
No. Sony indica il PSSR della PS5 Pro come riferimento di qualità, mentre QSSR porta miglioramenti nel dettaglio e nella stabilità sulla PlayStation 5 standard.