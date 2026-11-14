PS5, QSSR arriva su Spider-Man 2, Control Resonant, ARC Raiders e altri tre giochi

QSSR, l’upscaling con intelligenza artificiale pensato per la PlayStation 5 standard, arriva su altri sei giochi: Marvel’s Spider-Man 2, CONTROL Resonant, ARC Raiders, THE FINALS, No Man’s Sky e Hell Let Loose: Vietnam.

L’annuncio è del 13 novembre. Solo Marvel’s Spider-Man 2 ha già l’aggiornamento attivo, disponibile sia in modalità Fidelity sia in modalità Performance. Per gli altri cinque titoli le date sono ancora aperte, e alcune sono vaghe.

Quando arriva QSSR sui sei giochi

Marvel’s Spider-Man 2: aggiornamento già disponibile, come ha comunicato Insomniac Games.

CONTROL Resonant: l’aggiornamento arriva a dicembre 2026 , secondo Remedy.

, secondo Remedy. ARC Raiders e THE FINALS: in arrivo a breve, ha spiegato Embark Studios, senza una data.

No Man’s Sky: l’aggiornamento è previsto nelle prossime settimane, ha detto Hello Games.

Hell Let Loose: Vietnam: arriverà con un prossimo aggiornamento, senza data indicata da Expression Games.

Chi gioca su PlayStation 5 base non troverà quindi tutto pronto oggi: per cinque titoli su sei bisogna aspettare le patch degli studi. I dettagli sull’annuncio sono su Gematsu.

Cos’è QSSR e come si differenzia dal PSSR della PS5 Pro

QSSR è l’equivalente per la console base del PSSR, l’upscaling con IA della PlayStation 5 Pro. Sony lo ha presentato il 1 ottobre 2026 come un nuovo livello di prestazioni, nato dal progetto Project Amethyst, la collaborazione con AMD. Si basa su una rete neurale semplificata e su un’implementazione ottimizzata a mano per la PlayStation 5.

PlayStation mantiene il PSSR della Pro come riferimento qualitativo, ma indica per QSSR miglioramenti evidenti nel dettaglio dell’immagine e nella stabilità sulla console standard. Al debutto, il 1 ottobre, lo hanno adottato Marvel’s Wolverine e Ghost of Yōtei, come opzione grafica aggiuntiva: la presentazione di Game Informer ricostruisce quella prima fase.

Perché l’estensione conta per chi ha una PS5 standard

Sony ha dichiarato che offrirà QSSR a tutti gli sviluppatori PlayStation. Con sei nuovi titoli, tra cui sparatutto online molto giocati come ARC Raiders e THE FINALS, l’upscaling con IA esce dall’ambito delle esclusive Sony e raggiunge giochi di studi terzi. Chi non vuole passare alla PS5 Pro può così contare su un’immagine più pulita senza cambiare console.

Domande frequenti su QSSR su PS5

Cos’è QSSR su PS5? È l’upscaling con intelligenza artificiale per la PlayStation 5 standard, l’equivalente per la console base del PSSR della PS5 Pro. Sony lo ha introdotto il 1 ottobre 2026. Leggi anche God of War: Sons of Sparta arriva su PlayStation 4 il 16 novembre con Hermes ed Erebus Mode

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The Game Awards 2026 anche su Disney+: cerimonia il 10 dicembre, orario italiano Quali giochi supportano QSSR su PS5 base? Al debutto c’erano Marvel’s Wolverine e Ghost of Yōtei. Dal 13 novembre sono stati annunciati Marvel’s Spider-Man 2, CONTROL Resonant, ARC Raiders, THE FINALS, No Man’s Sky e Hell Let Loose: Vietnam. QSSR è già attivo su Spider-Man 2? Sì. L’aggiornamento di Marvel’s Spider-Man 2 è disponibile in modalità Fidelity e Performance. Per CONTROL Resonant è atteso a dicembre 2026, per gli altri titoli senza data precisa. QSSR è uguale al PSSR della PS5 Pro? No. Sony indica il PSSR della PS5 Pro come riferimento di qualità, mentre QSSR porta miglioramenti nel dettaglio e nella stabilità sulla PlayStation 5 standard.

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