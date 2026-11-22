Carlos Alcaraz vince le ATP Finals di Torino: in finale batte Alexander Zverev 6-2 7-6 (9-7 al tie-break) in poco più di due ore.

Alcaraz domina il primo set e chiude la finale delle ATP Finals a Torino

La finale del 22 novembre all’Inalpi Arena ha consegnato ad Alcaraz il primo titolo alle ATP Finals. Lo spagnolo ha battuto il tedesco in due set, 6-2 7-6, dopo una partita durata poco più di due ore.

Il primo set è stato di Alcaraz dall’inizio alla fine. In circa cinquanta minuti ha strappato il servizio a Zverev tre volte, con una risposta che ha messo il tedesco sotto pressione a ogni turno di battuta. Zverev ha chiuso il parziale con appena il 68% di prime in campo e 18 errori gratuiti.

Il tie-break del secondo set: Zverev rimonta, Alcaraz resiste

Nel secondo set Zverev ha alzato la percentuale di prime e ha sbagliato meno. Il parziale si è deciso al tie-break, dove il tedesco è partito sotto 0-3 e ha infilato sei punti di fila, portandosi sul 6-3 con tre palle set a disposizione.

Alcaraz le ha annullate tutte e tre. Poi ha sprecato un match point sul 7-6 e ha chiuso 9-7 con un rovescio vincente giocato dal centro del campo, che ha deciso la finale.

Un titolo che entra nei libri di storia del tennis

Alcaraz diventa il quarto giocatore capace di vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam e le ATP Finals, dopo Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. Per la Spagna è un ritorno al successo dopo 28 anni: prima di lui avevano vinto il torneo Manuel Orantes nel 1976 e Alex Corretja nel 1998.

Il premio per il vincitore supera i cinque milioni di dollari, una cifra che non si era mai vista in un torneo ATP. Il finalista Zverev incassa oltre due milioni e mezzo. Le immagini della premiazione e del match point sono nelle highlights ufficiali dell’ATP Tour.

Il cammino di Alcaraz a Torino e la classifica di fine stagione

Alcaraz era arrivato a Torino dopo il successo a Parigi-Bercy contro Shelton, il suo 29° titolo in carriera. Nel girone aveva esordito battendo Tiafoe 6-2 6-2, prima di superare la fase a gruppi e la semifinale.

Zverev paga la sconfitta ma chiude la stagione da numero 1 del mondo, dopo il sorpasso su Sinner arrivato a ottobre. La vittoria di Torino accorcia invece le distanze di Alcaraz dal vertice della classifica.

Il torneo si è giocato senza Jannik Sinner, assente dalle finali di Torino, e senza una vittoria italiana: Cobolli è uscito nel girone.

Domande frequenti su Alcaraz e le ATP Finals 2026

Chi ha vinto le ATP Finals di Torino 2026? Carlos Alcaraz ha battuto Alexander Zverev 6-2 7-6 (9-7 al tie-break) nella finale del 22 novembre 2026. Quanto ha vinto Alcaraz alle ATP Finals? Il premio per il campione supera i cinque milioni di dollari, la cifra più alta mai assegnata in un torneo ATP. Zverev, finalista, incassa oltre due milioni e mezzo. Alcaraz aveva già vinto le ATP Finals? No, è il suo primo titolo alle ATP Finals. Con questa vittoria diventa il quarto giocatore a vincere tutti gli Slam e le Finals, dopo Agassi, Federer e Djokovic.

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