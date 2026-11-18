Alexander Zverev ha battuto Ben Shelton 6-2 7-6 (4) nella seconda giornata del girone McEnroe e ha chiuso il discorso: Zverev è in semifinale alle ATP Finals di Torino. Il numero 1 del mondo ha vinto in poco più di un’ora e mezza, martedì 17 novembre.

Alexander Zverev ha battuto Ben Shelton 6-2 7-6 (4) nella seconda giornata del girone McEnroe e ha chiuso il discorso: Zverev è in semifinale alle ATP Finals di Torino. Il numero 1 del mondo ha vinto in poco più di un’ora e mezza, martedì 17 novembre.

Zverev-Shelton alle ATP Finals: come è andata la partita

Il primo set è durato 38 minuti. Zverev ha strappato il servizio a Shelton nel primo e nel quinto game, poi ha portato a casa il parziale 6-2. Nel secondo il tedesco ha accusato il colpo solo a tratti: Shelton ha tenuto tutti i turni di battuta e ha salvato due palle break sul 4-4, ma non ha mai trovato lo spazio per rompere l’equilibrio.

Il tie-break ha deciso la serata. Dal 3-3 Zverev ha cambiato marcia e ha chiuso 7-4, dopo una sequenza di 25 punti consecutivi vinti al servizio. Zverev ha messo a segno 14 ace senza doppi falli e ha vinto 38 punti su 43 con la prima (88%). Shelton ha risposto con 15 ace, ma ha pagato 24 errori gratuiti contro i 10 dell’avversario. Il bilancio dei punti dice 74 a 55 per Zverev.

Il tedesco ha giudicato il primo set “vicino alla perfezione”. Shelton ha parlato di una prova deludente da fondo campo, aggiungendo di essere ancora vivo nel girone. Per Zverev è il settimo successo su sette contro l’americano, compresa la finale degli US Open 2026, e la ventesima vittoria alle Finals, davanti al quinto accesso in semifinale tra Londra e Torino.

Girone McEnroe: la classifica dopo la seconda giornata

Nell’altro match di martedì Arthur Fils ha rimontato Rafael Jodar 4-6 6-2 6-2 in 1 ora e 51 minuti, e ha così ottenuto la prima vittoria del suo torneo. La classifica del girone, dopo due giornate, è questa:

Alexander Zverev: 2 vittorie e 0 sconfitte, set 4-0, game 25-16 (qualificato)

Arthur Fils: 1-1, set 3-3, game 27-25

Ben Shelton: 1-1, set 2-3, game 23-24

Rafael Jodar: 0-2, set 1-4, game 18-28

Chi si qualifica con Zverev: le partite di giovedì 19 novembre

Il secondo posto in semifinale si assegna giovedì 19 novembre, nell’ultima giornata del girone: Zverev sfida Fils, Shelton gioca contro Jodar. Fils, Shelton e Jodar possono ancora prendersi il biglietto per la semifinale, e in alcuni scenari la differenza la faranno i set vinti e persi. Per Shelton e Fils, appaiati a una vittoria, passa tutto dai risultati di giovedì; Jodar ha bisogno di vincere e di una combinazione favorevole.

Cosa succede nel girone di Cobolli

A Torino si gioca anche nell’altro gruppo, dove Cobolli ha perso l’esordio con Medvedev per 7-6 6-3. Per ripassare gironi, calendario e orari delle partite c’è la guida alle ATP Finals 2026, mentre la vigilia di Zverev-Shelton racconta come si presentavano i due al match.

Domande frequenti su Zverev e le ATP Finals 2026

Zverev è già qualificato per la semifinale delle ATP Finals? Sì. Con il 6-2 7-6 (4) su Shelton, Zverev ha vinto due partite su due nel girone McEnroe ed è matematicamente in semifinale. Quando gioca Zverev la prossima partita a Torino? Giovedì 19 novembre contro Arthur Fils, nell’ultima giornata del girone McEnroe. Nello stesso giorno Shelton affronta Jodar. Chi può ancora qualificarsi nel girone McEnroe? Il secondo posto in semifinale è ancora aperto tra Fils, Shelton e Jodar. In alcuni scenari decidono i set vinti e persi. Come funziona il girone McEnroe alle ATP Finals? Ogni giocatore affronta gli altri tre del girone. Passano in semifinale i primi due della classifica, che si decide su vittorie e, a parità, su set e game.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.