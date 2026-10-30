Zverev numero 1 ATP: il sorpasso su Sinner arriva a Vienna

Alexander Zverev è il nuovo numero 1 ATP: giovedì 29 ottobre ha battuto Tallon Griekspoor 6-4 7-5 negli ottavi dell’ATP 500 di Vienna e da lunedì 2 novembre scavalcherà Jannik Sinner, fermo dall’inizio di ottobre per un problema al ginocchio.

Il sorpasso era nell’aria da settimane, mancava solo la data. Zverev si è preso i quarti di finale a Vienna senza concedere una palla break e con quella vittoria ha fissato il giorno in cui il suo nome comparirà in cima alla classifica mondiale. Sinner non può rispondere: ha chiuso la stagione in anticipo e non giocherà nemmeno le ATP Finals di Torino.

Perché Zverev diventa numero 1 ATP proprio adesso

Alla vigilia del torneo austriaco l’ATP aveva fatto i conti: con il passaggio ai quarti, Zverev era certo di salire al primo posto il 2 novembre. La vittoria su Griekspoor ha chiuso la questione. Secondo i calcoli riportati dalle agenzie, i due si ritrovano appaiati in classifica e a decidere è il criterio di spareggio, che premia chi ha raccolto più punti negli Slam, nei Masters 1000 obbligatori e alle Finals.

Il primo posto di fine anno, per il tedesco, era già al sicuro dal 12 ottobre, quando Carlos Alcaraz ha perso a Shanghai. Vienna ha solo anticipato i tempi. E il risultato vale anche come pareggio dei conti con il torneo: un anno fa, proprio in Austria, Sinner aveva battuto Zverev in finale.

I numeri di un traguardo storico per il tennis tedesco

Zverev, 29 anni, è il trentesimo giocatore nella storia del ranking ATP a salire al numero 1. È il secondo tedesco a riuscirci dopo Boris Becker, che arrivò in vetta nel 1991, e il secondo più anziano di sempre a conquistare il primo posto per la prima volta. Dal giugno 2024 nessuno, oltre a Sinner e Alcaraz, era più stato in testa: l’ultimo era stato Novak Djokovic.

Il 2026 di Zverev è la stagione della svolta. Ha vinto i primi due titoli Slam della carriera, Roland Garros e US Open, dopo anni di finali perse. A Parigi la sua corsa è passata anche dall’uscita di scena di Sinner, eliminato al secondo turno da Juan Manuel Cerundolo.

Le parole di Zverev dopo la vittoria

In conferenza il nuovo numero 1 ha parlato di una sensazione diversa da quella di un titolo, persino di uno Slam. Ha ringraziato il suo team, con cui gira il circuito da 14 anni, e ha ammesso senza giri di parole che nella prima metà dell’anno il più forte era Sinner: «Quando è in forma, è il miglior tennista del mondo». Un riconoscimento raro, nel momento del sorpasso.

Sinner perde il numero 1: cosa è successo al ginocchio

Il 6 ottobre Sinner ha annunciato sui social che la sua stagione 2026 era finita per curare un problema al ginocchio. Il suo staff ha parlato di un’infiammazione, senza una diagnosi ufficiale più dettagliata, e ha spiegato che lo stop serve a recuperare prima di preparare il 2027. Già in estate l’azzurro aveva saltato Montreal, Cincinnati e US Open.

Fino all’infortunio il suo anno era stato dominante. Sei titoli, il numero più alto del circuito nel 2026: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma e Wimbledon, con due finali vinte proprio contro Zverev a Madrid e a Londra. Il ritorno in vetta era arrivato ad aprile, dopo la finale del Principato, e in primavera si presentava agli Internazionali da numero 1 con obiettivi ambiziosi.

Torino senza Sinner e la strada verso il 2027

Le ATP Finals 2026 si giocano all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre e Sinner, pur qualificato per primo, non ci sarà. Zverev arriva al torneo dei maestri da numero 1 e da leader della Race, mentre il pubblico italiano dovrà fare il tifo per gli altri azzurri in corsa.

Per Sinner la partita del ranking si riapre con il 2027. La classifica ATP somma i risultati delle ultime 52 settimane: i punti dei tornei saltati in autunno non tornano, ma ogni vittoria del nuovo anno pesa subito. Tempi e programma del rientro non sono stati comunicati e il suo team non ha indicato date. Zverev, intanto, si gode il traguardo inseguito per tutta la carriera.

Domande frequenti su Zverev numero 1 ATP

Chi è il nuovo numero 1 del ranking ATP? È Alexander Zverev. Il tedesco sale in vetta lunedì 2 novembre 2026, dopo la vittoria su Tallon Griekspoor negli ottavi dell’ATP 500 di Vienna, e diventa il trentesimo numero 1 nella storia del ranking. Perché Sinner ha perso il primo posto? Sinner ha chiuso in anticipo la stagione 2026 per un problema al ginocchio, annunciato il 6 ottobre. Senza giocare non ha potuto aggiungere punti, mentre Zverev ha continuato a vincere fino al sorpasso. Sinner giocherà le ATP Finals di Torino 2026? No. Lo stop annunciato a ottobre comprende anche le Finals, in programma all’Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre 2026. Quando tornerà in campo Sinner? Non c’è una data ufficiale. Il suo team ha spiegato che il periodo di cure serve a recuperare prima della preparazione per il 2027. Quali Slam ha vinto Zverev? Nel 2026 Zverev ha vinto i suoi primi due titoli del Grande Slam: il Roland Garros e lo US Open.

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