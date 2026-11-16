Carlos Alcaraz ha aperto le ATP Finals di Torino con una vittoria netta su Frances Tiafoe: 6-2, 6-2 in poco più di un’ora, nel girone intitolato a Ivan Lendl. Lo spagnolo ha concesso quattro giochi in tutto e ha tenuto in mano la partita dall’inizio alla fine.

Carlos Alcaraz ha aperto le ATP Finals di Torino con una vittoria netta su Frances Tiafoe: 6-2, 6-2 in poco più di un’ora, nel girone intitolato a Ivan Lendl. Lo spagnolo ha concesso quattro giochi in tutto e ha tenuto in mano la partita dall’inizio alla fine.

Come è andata la partita tra Alcaraz e Tiafoe

Il primo set è stato una corsa a senso unico. Alcaraz ha strappato il servizio nel game d’apertura e si è portato sul 4-0 in circa un quarto d’ora, chiudendo il parziale in meno di mezz’ora. Per Tiafoe, all’esordio assoluto al torneo dei maestri, il ritmo imposto dallo spagnolo è stato difficile da reggere.

Alcaraz, Tiafoe, Daniil Medvedev e Flavio Cobolli compongono il gruppo Lendl. Il match di stasera tra Medvedev e Cobolli decide chi sarà il prossimo avversario dello spagnolo: mercoledì Alcaraz affronterà il vincitore. Cobolli, finito nel girone di Alcaraz e Medvedev dal sorteggio, si gioca quindi molto già nella serata di lunedì.

Il girone Lendl e la sfida di mercoledì

Il debutto con un 6-2, 6-2 dà ad Alcaraz un vantaggio prezioso in un girone a quattro, dove ogni vittoria pesa sulla corsa alle semifinali. Per Tiafoe, alla prima partecipazione al torneo dei maestri, resta da giocare il resto del girone: servirà una reazione immediata dopo una sconfitta in cui ha ceduto quattro volte il servizio.

Alcaraz, Tiafoe, Daniil Medvedev e Flavio Cobolli compongono il gruppo Lendl. Chi arriva a Torino con un successo parte avanti, e lo spagnolo giocherà mercoledì contro il vincitore della partita di stasera tra Medvedev e Cobolli. Il numero uno italiano del girone, inserito con Alcaraz e Medvedev dal sorteggio, si gioca quindi molto già nella serata di lunedì.

Per l’Italia la serata ha un peso particolare: Cobolli può trasformare l’esordio nel match che indirizza il girone, contro un avversario che lo ha battuto in due dei tre confronti precedenti. A Torino il pubblico di casa seguirà soprattutto lui, con lo spagnolo che aspetta di conoscere il rivale di mercoledì. Il quadro completo del torneo, con date e programma, è nella nostra guida a calendario, orari e dove vedere le ATP Finals in TV.

Cobolli-Medvedev: orario e dove vederla

Il match di Cobolli contro Medvedev è in programma alle 20:30 e va in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con la diretta in streaming su NOW. Qui trovi l’orario e l’ordine di gioco della giornata, mentre il racconto delle prime partite del torneo è nell’articolo su Zverev e Shelton, vincenti all’esordio.

Per l’Italia la serata ha un peso particolare: Cobolli può trasformare l’esordio nel match che indirizza il girone, contro un avversario che lo ha battuto in due dei tre confronti precedenti. Il quadro completo del torneo, con date e programma, è nella nostra guida a calendario, orari e dove vedere le ATP Finals in TV.

Domande frequenti su Alcaraz-Tiafoe alle ATP Finals

Chi ha vinto Alcaraz contro Tiafoe alle ATP Finals? Ha vinto Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-2, 6-2, in poco più di un’ora di gioco, nella prima partita del girone Lendl a Torino. A che ora gioca Cobolli contro Medvedev alle ATP Finals? La partita comincia alle 20:30 di lunedì 16 novembre. La trasmissione è su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in streaming su NOW. Chi affronta Alcaraz nella seconda partita del girone? Mercoledì Alcaraz gioca contro la vincente della sfida tra Medvedev e Cobolli. Dove si giocano le ATP Finals 2026? Le ATP Finals 2026 si giocano a Torino, dove il torneo riunisce gli otto migliori giocatori della stagione.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.