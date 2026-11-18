Mercoledì 18 novembre alla Inalpi Arena di Torino il girone Lendl vive il suo giorno decisivo: Alcaraz-Medvedev dalle 14:00 e Cobolli-Tiafoe dalle 20:30, con la semifinale già in gioco per Alcaraz e Medvedev.

Dopo il primo turno nessuno dei quattro ha ancora il pass. L’unico semifinalista del torneo è per ora Alexander Zverev, che ha chiuso i conti nel girone McEnroe già dalla serata del 17 novembre.

Girone Lendl: la classifica dopo il primo turno

Alcaraz e Medvedev sono a 1-0, Cobolli e Tiafoe a 0-1. Lunedì pomeriggio lo spagnolo ha battuto l’americano 6-2 6-2, poi in serata il russo ha avuto la meglio sull’azzurro per 7-6(4) 6-3.

Per Cobolli è stata una sconfitta decisa dal tie-break del primo set, dopo una rimonta dal 2-4, e da un break nel settimo game del parziale successivo. Lo score non ha chiuso il torneo, ma il girone manda avanti i primi due classificati e il margine è stretto.

Cosa serve ad Alcaraz e Medvedev per qualificarsi

Gli scenari ufficiali dell’ATP sono precisi e non simmetrici. Alcaraz vola in semifinale se batte Medvedev e Tiafoe batte Cobolli, oppure se vince in due set e Cobolli supera Tiafoe in tre.

Medvedev passa se batte Alcaraz e Cobolli batte Tiafoe, oppure se vince in due set e Tiafoe supera Cobolli in tre. In tutti gli altri casi il verdetto slitta all’ultimo turno di venerdì.

Cobolli e Tiafoe cercano la prima vittoria alle Finals

Il match di Cobolli e Tiafoe chiude la giornata e vale tanto per entrambi. Cobolli cerca la prima vittoria alle Finals e il primo successo su cemento contro un Top 10. Ha 5 vittorie e 20 sconfitte contro avversari di quella fascia, quattro dei successi arrivati nel 2026.

Tiafoe, 28 anni, ha un bilancio di 2 vittorie e 5 sconfitte al torneo e ha perso l’esordio con Alcaraz. Anche per lui perdere ancora vorrebbe dire restare senza risultati in un girone con due giocatori già a quota una vittoria.

Orari e ordine di gioco di mercoledì

Il programma ufficiale ATP della giornata prevede quattro partite, due di doppio e due di singolare:

ore 11:30, doppio: Harrison-Skupski contro Bolelli-Vavassori

non prima delle 14:00: Alcaraz-Medvedev

non prima delle 18:00, doppio: Granollers-Zeballos contro Krawietz-Puetz

non prima delle 20:30: Cobolli-Tiafoe

Dove vedere le partite e cosa succede dopo

Le partite sono su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in streaming su NOW e Tennis TV: tutti i dettagli sono nella guida ad AHM al calendario. Venerdì 20 novembre si chiude il girone, sabato 21 ci sono le semifinali alle 14:30 e alle 20:30, domenica 22 la finale alle 18:00.

Domande frequenti su ATP Finals 2026

A che ora gioca Cobolli contro Tiafoe? Il match è in programma mercoledì 18 novembre alla Inalpi Arena di Torino, non prima delle 20:30. Chiude la giornata del girone Lendl. Chi è già qualificato in semifinale alle ATP Finals? Al momento solo Alexander Zverev, vincitore del girone McEnroe. Nel girone Lendl nessuno ha ancora il pass. Quando si giocano le semifinali delle ATP Finals 2026? Sabato 21 novembre, alle 14:30 e alle 20:30. La finale è domenica 22 novembre alle 18:00. Come funziona il girone Lendl alle ATP Finals? Quattro giocatori si affrontano in un girone all’italiana, ognuno gioca tre partite. I primi due classificati vanno in semifinale.

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