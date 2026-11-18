Mercoledì 18 novembre alla Inalpi Arena di Torino il girone Lendl vive il suo giorno decisivo: Alcaraz-Medvedev dalle 14:00 e Cobolli-Tiafoe dalle 20:30, con la semifinale già in gioco per Alcaraz e Medvedev.
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Dopo il primo turno nessuno dei quattro ha ancora il pass. L’unico semifinalista del torneo è per ora Alexander Zverev, che ha chiuso i conti nel girone McEnroe già dalla serata del 17 novembre.
Girone Lendl: la classifica dopo il primo turno
Alcaraz e Medvedev sono a 1-0, Cobolli e Tiafoe a 0-1. Lunedì pomeriggio lo spagnolo ha battuto l’americano 6-2 6-2, poi in serata il russo ha avuto la meglio sull’azzurro per 7-6(4) 6-3.
Per Cobolli è stata una sconfitta decisa dal tie-break del primo set, dopo una rimonta dal 2-4, e da un break nel settimo game del parziale successivo. Lo score non ha chiuso il torneo, ma il girone manda avanti i primi due classificati e il margine è stretto.
Cosa serve ad Alcaraz e Medvedev per qualificarsi
Gli scenari ufficiali dell’ATP sono precisi e non simmetrici. Alcaraz vola in semifinale se batte Medvedev e Tiafoe batte Cobolli, oppure se vince in due set e Cobolli supera Tiafoe in tre.
Medvedev passa se batte Alcaraz e Cobolli batte Tiafoe, oppure se vince in due set e Tiafoe supera Cobolli in tre. In tutti gli altri casi il verdetto slitta all’ultimo turno di venerdì.
Cobolli e Tiafoe cercano la prima vittoria alle Finals
Il match di Cobolli e Tiafoe chiude la giornata e vale tanto per entrambi. Cobolli cerca la prima vittoria alle Finals e il primo successo su cemento contro un Top 10. Ha 5 vittorie e 20 sconfitte contro avversari di quella fascia, quattro dei successi arrivati nel 2026.
Tiafoe, 28 anni, ha un bilancio di 2 vittorie e 5 sconfitte al torneo e ha perso l’esordio con Alcaraz. Anche per lui perdere ancora vorrebbe dire restare senza risultati in un girone con due giocatori già a quota una vittoria.
Orari e ordine di gioco di mercoledì
Il programma ufficiale ATP della giornata prevede quattro partite, due di doppio e due di singolare:
- ore 11:30, doppio: Harrison-Skupski contro Bolelli-Vavassori
- non prima delle 14:00: Alcaraz-Medvedev
- non prima delle 18:00, doppio: Granollers-Zeballos contro Krawietz-Puetz
- non prima delle 20:30: Cobolli-Tiafoe
Dove vedere le partite e cosa succede dopo
Le partite sono su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in streaming su NOW e Tennis TV: tutti i dettagli sono nella guida ad AHM al calendario. Venerdì 20 novembre si chiude il girone, sabato 21 ci sono le semifinali alle 14:30 e alle 20:30, domenica 22 la finale alle 18:00.
Domande frequenti su ATP Finals 2026
Il match è in programma mercoledì 18 novembre alla Inalpi Arena di Torino, non prima delle 20:30. Chiude la giornata del girone Lendl.
Al momento solo Alexander Zverev, vincitore del girone McEnroe. Nel girone Lendl nessuno ha ancora il pass.
Sabato 21 novembre, alle 14:30 e alle 20:30. La finale è domenica 22 novembre alle 18:00.
Quattro giocatori si affrontano in un girone all’italiana, ognuno gioca tre partite. I primi due classificati vanno in semifinale.