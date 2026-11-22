Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026, alle 16:00: Margherita parte per Parigi, Diana rischia l’espulsione dall’università e a Villa Guarnieri arriva una lettera che scuote la famiglia.

Lunedì 23 novembre: Margherita parte per Parigi

La settimana si apre con un addio. Margherita parte per Parigi e Riccardo la saluta, in una puntata che chiude il filo rimasto aperto la settimana scorsa. Chi ha seguito le anticipazioni dal 16 al 20 novembre sa che il loro rapporto aveva già cambiato equilibrio.

Al Paradiso, intanto, Lia si presenta con un trucco audace legato alla foto per il calendario. Odile annuncia di voler affiancare al prêt-à-porter una linea di accessori, dopo la decisione della GMM di lanciare una collezione pronta da indossare. Valeria torna da Landi per presentare una nuova collezione di intimo.

Per Diana arriva un applauso che non si aspettava: la ragazza ha tenuto testa alla madre e qualcuno, in famiglia, lo riconosce.

Martedì e mercoledì: la festa di beneficenza e Diana in bilico

Martedì 24 Odile e Matteo vogliono organizzare una festa per la serata di beneficenza a favore di una casa-famiglia, e Irene cerca il modo di coinvolgere Johnny. Delia vive l’attesa dei genitori con ansia: chiede aiuto a Mimmo per la cena, ma i preparativi non vanno come previsto. Iacopo offre a Valeria un lavoro che la mette davanti a un bivio.

Mercoledì 25 la vicinanza tra Odile e Matteo infastidisce sempre di più Lia. Johnny non ne vuole sapere di esibirsi alla serata, anche se una strada per convincerlo c’è. Roberto pensa a un premio speciale per la lotteria, mentre i genitori di Delia mettono a disagio lei e Botteri con le loro osservazioni.

Il nodo più pesante riguarda Diana: Carla scopre che rischia l’espulsione dall’università per aver insultato il rettore.

Giovedì 26 novembre: lo scontro tra Diana e Carla

Diana si rifiuta di chiedere scusa al rettore e lo scontro con Carla arriva al punto di rottura. È la scena della settimana, quella che sposta davvero i rapporti dentro la famiglia.

Sul fronte sentimentale, Riccardo fatica a reggere la partenza di Margherita e la fine della storia con Nicoletta, ma ritrova il sostegno dei suoi. Irene e Lia convincono una terza Venere a unirsi al coretto per Johnny. Roberto non può eguagliare l’offerta della GMM a Valeria, però le fa una proposta alternativa che mette in difficoltà Craveri e offre a Landi una possibilità.

Venerdì 27 novembre: la lettera a Villa Guarnieri e la scoperta di Diana

Venerdì una lettera inattesa arriva a Villa Guarnieri e scuote tutta la famiglia. La serata di beneficenza intanto va in scena: Lia arriva in ritardo perché ha aiutato una Venere con un problema legato al padre, e Odile nota la complicità tra lei e Matteo.

Diana vuole lasciare l’università, andare via da casa della madre e reclamare la sua parte di eredità. Prima di farlo fa una scoperta sconvolgente, di cui per ora si sa solo che cambia il quadro. Valeria decide di accettare la proposta di Roberto, Iacopo ci rimane male e decide di rivelare a Craveri un segreto sulla vita privata di Landi.

Orario e dove seguire la settimana

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Per ricordare chi è chi tra i personaggi, la guida al cast e alle puntate in streaming raccoglie tutto in un posto solo.

Domande frequenti su Il Paradiso delle Signore dal 23 al 27 novembre

Quando va in onda Il Paradiso delle Signore dal 23 al 27 novembre 2026? La soap va in onda su Rai 1 da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026, alle 16:00. Perché Diana rischia l’espulsione dall’università? Diana ha insultato il rettore. Carla lo scopre nella puntata di mercoledì 25 novembre, e giovedì lo scontro tra le due arriva al punto di rottura perché Diana rifiuta di scusarsi. Cosa succede a Margherita nella settimana del 23 novembre? Margherita parte per Parigi nella puntata di lunedì 23 novembre e Riccardo la saluta. Nei giorni successivi lui fatica ad accettare la partenza e la fine della relazione con Nicoletta. Cosa succede alla serata di beneficenza? La festa per la casa-famiglia è organizzata da Odile e Matteo e va in scena venerdì 27 novembre. Johnny non vuole esibirsi, ma Irene e Lia cercano di convincerlo con un coretto di Veneri.

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