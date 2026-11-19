Flavio Cobolli è fuori dalle ATP Finals. Il 18 novembre a Torino l’azzurro ha perso 7-6 6-0 contro Frances Tiafoe nel girone Lendl e chiude il torneo con due sconfitte in due partite.

Per Cobolli, testa di serie numero 5 e al debutto alle ATP Finals, la serata ha avuto due volti. Il primo set è stato un braccio di ferro risolto al tie-break, con Tiafoe che ha avuto la meglio nel finale. Nella seconda frazione è mancato tutto il resto: 6-0 per l’americano, che ha infilato i game uno dopo l’altro senza lasciare all’italiano nemmeno uno spiraglio per rientrare.

Cobolli-Tiafoe: un set equilibrato, poi il 6-0

Cobolli arrivava alla sfida con Tiafoe già con le spalle al muro. Nel primo match del girone aveva ceduto a Medvedev per 7-6 6-3, e una seconda sconfitta rendeva quasi impossibile il passaggio del turno. Con Tiafoe, a sua volta fermo a zero vittorie dopo il ko con Alcaraz, la partita valeva per entrambi la sopravvivenza nel torneo.

Il tie-break del primo set ha deciso l’inerzia dell’incontro. Perso quello, Cobolli non ha trovato le contromisure al servizio e alla pressione da fondo di Tiafoe, settimo favorito del tabellone, che ha chiuso il conto 7-6 6-0 e rimette il girone in equilibrio: ora ha una vittoria e una sconfitta.

Per il tennis italiano è la chiusura di un capitolo breve. Il match di mercoledì era stato annunciato come uno dei due appuntamenti chiave del girone, come racconta anche l’anteprima della giornata, e l’esito ha tolto a Cobolli ogni possibilità di accedere alle semifinali.

Alcaraz batte Medvedev e va in semifinale

Nell’altro incontro della giornata Carlos Alcaraz ha battuto Daniil Medvedev 6-2 6-4. Il primo set è durato 31 minuti. Durante la partita lo spagnolo ha chiesto un medical timeout per un problema alla coscia, ma il match non ha cambiato direzione.

Con due vittorie su due Alcaraz è matematicamente in semifinale: il passaggio era certo in caso di sconfitta di Cobolli, e la sconfitta è arrivata. Lo spagnolo aveva aperto il torneo con un 6-2 6-2 a Tiafoe, conquistando quattro break su cinque occasioni.

Medvedev, quarto favorito, esce dalla giornata con una vittoria e una sconfitta, le stesse cifre di Tiafoe. Aveva battuto Cobolli all’esordio e ora dovrà giocarsi tutto nell’ultimo turno contro l’americano.

La classifica del girone Lendl dopo la seconda giornata

Questa è la situazione del gruppo dopo le partite del 18 novembre:

Alcaraz: due vittorie, nessuna sconfitta, qualificato alla semifinale

Tiafoe: una vittoria e una sconfitta

Medvedev: una vittoria e una sconfitta

Cobolli: due sconfitte, eliminato

Restano da giocare Alcaraz-Cobolli e Tiafoe-Medvedev. Per l’azzurro è una partita senza posta in palio per la classifica, ma contro il numero 2 del tabellone davanti al pubblico di casa. Tiafoe e Medvedev, a una vittoria a testa, restano invece in corsa per la semifinale.

Dall’altro girone Alexander Zverev è già in semifinale dopo aver battuto Shelton 6-2 7-6. Il tabellone delle semifinali si completerà quando entrambi i gironi avranno chiuso il programma.

Domande frequenti su Cobolli e le ATP Finals 2026

Cobolli è uscito dalle ATP Finals? Sì. Con la sconfitta per 7-6 6-0 contro Tiafoe, arrivata dopo il ko con Medvedev, Cobolli chiude il girone Lendl con due sconfitte e non può più qualificarsi alla semifinale. Come è finita Alcaraz-Medvedev alle ATP Finals? Alcaraz ha vinto 6-2 6-4. Con due vittorie su due è qualificato alla semifinale. Chi affronta Alcaraz in semifinale alle ATP Finals? L’avversario non è ancora definito: si conoscerà quando entrambi i gironi avranno completato le partite. Nel girone Lendl restano da giocare Alcaraz-Cobolli e Tiafoe-Medvedev. Quali partite restano nel girone Lendl? Alcaraz-Cobolli e Tiafoe-Medvedev. Cobolli è già eliminato, mentre Tiafoe e Medvedev sono a una vittoria e una sconfitta.

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