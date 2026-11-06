ATP Finals 2026 senza Sinner: qualificati, date e cosa cambia a Torino

Le ATP Finals 2026 di Torino si giocano dal 15 al 22 novembre senza Jannik Sinner, fermo per il ginocchio: Zverev arriva da numero 1 e Cobolli debutta alla prima qualificazione.

Perché Sinner non gioca le ATP Finals 2026

Jannik Sinner aveva conquistato il pass per Torino sul campo, ma a inizio ottobre ha comunicato di avere bisogno di altri trattamenti al ginocchio. Il torneo se lo gioca quindi senza di lui, dopo i due titoli consecutivi del 2024 e del 2025. Per l’Inalpi Arena è un’edizione senza il padrone di casa e senza il campione in carica.

Il forfait ha conseguenze anche sulla classifica. Alexander Zverev è il nuovo numero 1 del mondo, come abbiamo raccontato nel sorpasso arrivato a Vienna, e arriva a Torino da leader del ranking.

Chi sono i qualificati alle ATP Finals 2026

Sono sicuri del posto Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev e Flavio Cobolli. Gli altri tre posti nel tabellone da otto sono ancora da assegnare nel momento in cui scriviamo, e a decidere l’ordine saranno gli ultimi risultati della stagione.

Per Alcaraz e Zverev le Finals sono l’occasione di chiudere l’anno da protagonisti in un torneo che negli ultimi due anni ha avuto un solo padrone. Shelton e Medvedev partono con il vantaggio di essersi assicurati il pass con anticipo.

Cobolli a Torino per la prima volta

La storia più vicina al pubblico italiano è quella di Flavio Cobolli. La qualificazione è arrivata martedì 3 novembre, quando Casper Ruud ha battuto Rafael Jodar al Masters 1000 di Parigi e ha chiuso i conti con la corsa all’ultimo posto utile. Per il romano è il debutto assoluto alle Nitto ATP Finals.

L’ultima parte della stagione degli azzurri è stata complicata. Berrettini si è ritirato da Parigi-Bercy per un dolore al braccio, mentre Musetti è stato eliminato agli ottavi da Van Assche dopo la vittoria su Zverev. Il tifo torinese si concentra così su Cobolli.

Le ATP Finals si giocano a Torino dal 15 al 22 novembre 2026, sul cemento indoor dell’Inalpi Arena. Il formato prevede due gironi all’italiana da quattro giocatori: le prime due di ogni gruppo vanno in semifinale. Tutte le partite di singolare si giocano al meglio dei tre set, con tie-break anche nel terzo.

Sul fronte televisivo Mediaset ha trovato un’intesa per trasmettere in chiaro una selezione di otto incontri. Canali e partite scelte non sono ancora stati comunicati.

La città si prepara con eventi collaterali già dal 12 novembre, con la Grand Opening, e il Blue Carpet del 13. A Piazza Castello torna Casa Tennis, con incontri gratuiti su prenotazione, mentre Casa Gusto, all’Archivio di Stato, propone degustazioni a 5 euro a favore della Fondazione Ricerca Molinette.

Cosa aspettarsi dal torneo senza Sinner

Senza il due volte vincitore il torneo è più aperto che mai. Alcaraz è tra i nomi più attesi, Zverev gioca da numero 1 del mondo e Shelton ha già il pass in tasca da ottobre.

Resta da capire chi farà il percorso più lineare quando uscirà il sorteggio dei gruppi. Aggiorneremo la guida appena sarà ufficiale la composizione dei due gironi.

Domande frequenti su ATP Finals 2026 senza Sinner

Perché Sinner non gioca le ATP Finals 2026? Sinner si era qualificato sul campo, ma ha comunicato di dover fare altri trattamenti al ginocchio e per questo salta il torneo di Torino. Quando si giocano le ATP Finals 2026 a Torino? Il torneo si disputa dal 15 al 22 novembre 2026 all’Inalpi Arena, con eventi in città a partire dal 12 novembre. Chi sono i qualificati alle ATP Finals 2026? Hanno il pass Zverev, Alcaraz, Shelton, Medvedev e Cobolli. Altri tre posti restano da assegnare. Cobolli è qualificato alle ATP Finals? Sì. Ha ottenuto la qualificazione il 3 novembre 2026, alla prima partecipazione, dopo la sconfitta di Jodar contro Ruud a Parigi. Dove vedere le ATP Finals 2026 in chiaro? Mediaset trasmetterà in chiaro una selezione di otto incontri. I dettagli su canali e partite non sono ancora stati diffusi.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.