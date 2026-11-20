Una pallina da tennis sembra nata già com’è. È pelosa e si colloca da qualche parte tra il giallo e il verde, a seconda della luce e di chi sta discutendo. Ma guardando una vecchia fotografia di una partita, l’immagine può sembrare estranea: la pallina può essere bianca, scura o quasi impossibile da distinguere.

Il cambio di colore non fu un restyling. Nacque da problemi pratici: le palline dovevano risaltare sulle diverse superfici di gioco e, col tempo, essere visibili in televisione. La storia è più confusa di quanto suggerisca il semplice «il bianco diventò giallo».

Prima del giallo, il colore dipendeva dal campo

Per gran parte della storia del tennis le palline erano bianche o nere. La scelta dipendeva dallo sfondo: la pallina doveva risaltare sulla superficie, e nessuna tonalità funzionava ugualmente bene ovunque.

Anche l’attrezzatura stessa era diversa. L’International Tennis Hall of Fame descrive le palline del court tennis, realizzate con sughero e rivestimenti di lana o feltro cuciti a mano. Il lawn tennis sviluppò un’altra costruzione, con gomma ottenuta tramite vulcanizzazione e, in seguito, un rivestimento di tessuto a protezione dell’esterno. La pallina si stava evolvendo come attrezzo molto prima che il suo colore diventasse argomento di discussione. Esistevano anche palline di feltro rosso, usate per una migliore visibilità dal 1930 circa. Il bianco era il colore da avere, ma il tennis non era così monocromatico come suggeriscono le vecchie fotografie.

La televisione diede al giallo il suo grande momento

Il cambiamento non fu così improvviso come lo fa sembrare una cronologia. La Pennsylvania Rubber Company introdusse una pallina giallo ottico nel 1969, promuovendola come più facile da vedere durante il gioco serale. Altri produttori seguirono. La tonalità era già in vendita prima che l’organo di governo internazionale del tennis la inserisse formalmente nel regolamento.

Nel 1972 l’International Lawn Tennis Federation approvò le palline gialle dopo due anni di prova. La televisione a colori si stava diffondendo e la tradizionale pallina bianca poteva essere difficile da seguire sullo schermo. Seguire uno scambio è già abbastanza complicato senza che la pallina si confonda con il campo.

Oggi le partite si seguono anche su telefoni e siti web, oltre che in televisione. Per chi consulta l’offerta dei bookmakers tennis, la sezione tennis di Fonbet, per esempio, separa gli eventi live dagli incontri pre-match e mostra i mercati della partita accanto ai punteggi. Il modo in cui i tifosi seguono una partita è cambiato, anche se l’oggetto al centro di tutto no. Le scommesse devono restare un intrattenimento, entro limiti personali; le quote non sono un modo affidabile per guadagnare.

Wimbledon si prese il suo tempo

Una pallina bianca in un ambiente molto verde

Wimbledon insistette con le palline bianche fino al 1986, quattordici anni dopo che il giallo era diventato ammissibile secondo il regolamento. Il ritardo si spiega considerando l’identità visiva del torneo. Non è un caso che l’All England Club sia un luogo di abiti bianchi e antichi rituali: fanno parte dell’immagine che la gente vuole vedere.

C’era anche un problema pratico. Le palline bianche si macchiavano di verde a contatto con l’erba, diventando più difficili da seguire in televisione. Quando Wimbledon cambiò, la televisione non era più un elemento secondario: era diventata uno dei principali modi in cui il pubblico viveva il tennis.

Per un certo periodo, i filmati di vari tornei mostrarono due versioni del tennis professionistico: una con la pallina chiara, l’altra con la tonalità brillante oggi data per scontata.

Il colore era solo una parte del rinnovamento

L’aspetto di una pallina da tennis dipende anche dalla sua superficie. Il rivestimento in feltro influisce su come la pallina viaggia nell’aria e reagisce all’impatto con il campo; non è una decorazione. Una pallina nuova appare diversa da una usata per diversi game, perché il feltro si consuma gradualmente.

Dagli anni Ottanta dell’Ottocento fino al 1930 circa le palline furono vendute in sacchetti di carta e scatole di cartone. Alla fine degli anni Venti i produttori iniziarono a introdurre contenitori metallici pressurizzati per preservarne le condizioni. Sembra un dettaglio commerciale minore, ma cambiò il modo di conservare e vendere le palline. Il familiare sibilo di un tubo appena aperto fa ora parte del paesaggio sonoro del tennis.

Cosa rivelano le vecchie fotografie

Nelle prime foto di tennis la pallina è spesso l’elemento meno evidente dell’immagine. Giocatori, abiti, racchette e linee del campo sono nitidi; la pallina è poco più di una macchia. Il colore brillante risolse un problema di visione, ma diede anche al tennis un segno visivo immediatamente riconoscibile.

Alcuni dettagli si trascurano facilmente:

le palline di feltro rosso comparvero decenni prima che il giallo ottico diventasse la norma;

il giallo divenne disponibile in commercio nel 1969, ma fu adottato nel regolamento internazionale nel 1972;

Wimbledon lo adottò solo nel 1986.

Non fu soltanto la pallina gialla a cambiare il tennis. Racchette, superfici, telecamere e abitudini degli spettatori cambiarono intorno a essa. Il suo colore ci ricorda ancora che anche la parte più familiare di uno sport ha una storia. La prossima volta che un servizio sfreccia davanti alla telecamera, quella scia luminosa contiene più di semplice rotazione e velocità: porta con sé un pezzo di storia della televisione.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.