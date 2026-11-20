Qualifiche sabato 21 novembre e gara domenica 22: la Formula 1 torna sotto le luci di Las Vegas. Ecco gli orari italiani e come seguire il weekend su Sky e NOW, anche senza alzarsi all’alba.

Per vedere il GP di Las Vegas 2026 in diretta servirà puntare la sveglia presto: la gara scatterà domenica 22 novembre alle 5 del mattino, ora italiana. Stesso orario per le qualifiche, in programma sabato 21 novembre. Prima, nella notte tra venerdì e sabato, spazio alle ultime prove libere.

Il weekend sarà trasmesso su Sky e in streaming su NOW. Chi preferisce recuperare qualifiche e Gran Premio durante la mattinata potrà invece scegliere le repliche.

F1 Las Vegas 2026: gli orari italiani di libere, qualifiche e gara

Gli appuntamenti da segnare sono tre: prove libere 3 all’1:30 di sabato, qualifiche alle 5 dello stesso giorno e gara alle 5 di domenica.

Sessione Data italiana Orario italiano Prove libere 3 Sabato 21 novembre 01:30 Qualifiche Sabato 21 novembre 05:00 Gara Domenica 22 novembre 05:00

Attenzione al cambio di giornata: le qualifiche si disputano nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre, mentre la gara si corre nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre, secondo l’ora italiana.

Dove vedere il GP di Las Vegas in diretta TV e streaming

Il riferimento per seguire il fine settimana in televisione è Sky Sport F1. Per il Gran Premio è prevista la diretta anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

Per chi guarda online, NOW trasmette il weekend in streaming con il Pass Sport. Gli abbonati Sky possono seguire la copertura anche attraverso Sky Go, secondo le condizioni del proprio abbonamento.

Repliche F1 Las Vegas: quando rivedere qualifiche e gara

La partenza all’alba non è l’unica possibilità per seguire l’appuntamento americano. Su Sky Sport F1 sono previsti questi primi passaggi in replica:

Evento Data Prime repliche Qualifiche Sabato 21 novembre 07:30 e 10:00 Gran Premio Domenica 22 novembre 09:30 e 12:00

Per chi vuole vedere la gara dopo il risveglio, gli orari da ricordare sono quindi le 9:30 e le 12 di domenica.

Il programma Sky prima e dopo la gara

Domenica la copertura comincerà alle 4 con Paddock Live, un’ora prima dello spegnimento dei semafori.

Dopo il Gran Premio, il palinsesto prevede Paddock Live Post-Gara alle 7, Debriefing alle 7:30 e Notebook alle 8. Alle 8:15 toccherà a Race Anatomy, con l’analisi degli episodi e delle dichiarazioni dei protagonisti.

Nel weekend correrà anche la F1 Academy: gli appuntamenti televisivi indicati sono Race 1 alle 3:10 di sabato e Race 2 all’1:15 di domenica. Il dettaglio è consultabile nella programmazione Sky Sport.

Perché il GP di Las Vegas si corre domenica mattina in Italia?

La differenza dipende dal fuso orario. La partenza è fissata alle 20 di sabato 21 novembre a Las Vegas: in Italia, nove ore avanti, saranno già le 5 di domenica 22 novembre.

Ecco perché il calendario locale indica il sabato, mentre per gli spettatori italiani l’appuntamento con la gara è domenica all’alba. La data americana è riportata anche nel programma ufficiale della Formula 1.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.