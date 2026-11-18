Jannik Sinner sarebbe pronto a volare negli Stati Uniti per un nuovo parere sul ginocchio destro: l’indiscrezione, lanciata da Vanity Fair, rimette in discussione il rientro agli Australian Open di gennaio.

Cosa si sa del consulto negli Stati Uniti

Il tennista altoatesino vuole un ulteriore parere specialistico oltreoceano prima di decidere come proseguire. Per ora è un’indiscrezione: non risultano lo specialista, la città o la data della visita. In ballo c’è una scelta precisa, cioè continuare con la terapia conservativa seguita finora oppure valutare un intervento chirurgico.

Prima di questa tappa Sinner aveva già incontrato il professor Alberto Zangrillo e l’équipe del San Raffaele di Milano. I medici consultati in Italia non hanno preso in considerazione l’operazione: le indicazioni riguardano riposo e cura conservativa, mentre il dolore continua a impedirgli di allenarsi con regolarità.

Il ginocchio destro da luglio a oggi

Il problema è nato dopo Wimbledon. Dalla vittoria ai Championships del 12 luglio Sinner non è più sceso in campo. Il 4 agosto ha fatto controlli a Milano, il 21 agosto ha annunciato che avrebbe saltato gli US Open perché il ginocchio non era guarito.

Il 6 ottobre è arrivata la chiusura della stagione 2026. Sinner ha scelto di restare sulla terapia conservativa, con laser, onde d’urto e lavoro di stabilizzazione e rinforzo, dopo il parere dell’ortopedico Bertrand Sonnery-Cottet a Lione e la visita di Massimo Franceschini a Milano. Le sue parole: «Farò di tutto per tornare al cento per cento». Lo stop ha escluso anche le ATP Finals di Torino, che si giocano senza di lui.

La linea di prudenza è stata condivisa anche dalla Federazione: il presidente Angelo Binaghi ha ribadito che la tutela dell’integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico. Il quadro clinico dettagliato non è pubblico, quindi ogni lettura sulle cause del dolore resta un’ipotesi. Gli unici dati certi sono le cure svolte e le competizioni saltate nei mesi scorsi.

Cosa cambia per gli Australian Open

L’obiettivo dichiarato resta il rientro agli Australian Open di Melbourne, a gennaio. Con l’indiscrezione di oggi la presenza diventa meno scontata: dipende da cosa dirà il nuovo consulto e da come risponderà il ginocchio ai trattamenti. Un eventuale intervento allungherebbe i tempi, ma nessuna decisione è stata comunicata.

Intanto la classifica ha già cambiato padrone: Zverev è tornato numero 1 ATP dopo il sorpasso su Sinner a Vienna. Il rientro in Australia, se confermato, sarebbe il primo torneo dopo circa sei mesi senza partite.

Domande frequenti su Sinner e il ginocchio

Sinner giocherà gli Australian Open? Non c’è una conferma. L’obiettivo resta il rientro a Melbourne a gennaio, ma la decisione dipende dall’esito del nuovo consulto e dalle condizioni del ginocchio. Sinner deve operarsi al ginocchio? Finora i medici consultati hanno escluso l’intervento e indicato una terapia conservativa. L’operazione resta un’ipotesi legata al parere negli Stati Uniti, senza nessuna decisione presa. Da quando Sinner ha problemi al ginocchio? Dopo Wimbledon, a luglio. Ha rinunciato agli US Open ad agosto e ha chiuso la stagione 2026 il 6 ottobre. Perché Sinner non gioca le ATP Finals di Torino? Per la chiusura anticipata della stagione 2026: il ginocchio richiede cure e riposo, quindi ha rinunciato ai tornei di fine anno.

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