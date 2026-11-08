Alcaraz vince Parigi-Bercy: battuto Shelton, è il 29° titolo

Domenica 8 novembre, sul veloce indoor della La Défense Arena di Parigi, Carlos Alcaraz ha battuto Ben Shelton 7-6(5) 7-5 e ha alzato per la prima volta il trofeo del Rolex Paris Masters, ultimo Masters 1000 della stagione.

Come è andata la finale di Parigi-Bercy

Alcaraz, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, ha chiuso la partita in due set contro l’americano, numero 4 del ranking e terza testa di serie. Il primo set si è deciso al tie-break (7-6, con il 7-5 nel dettaglio dello spareggio), l’altro è andato allo spagnolo per 7-5: due parziali chiusi di misura.

Il montepremi complessivo del torneo era di 6.309.095 euro. Per Alcaraz la settimana francese chiude con un’altra firma pesante una stagione già piena di vittorie.

Il 29° titolo in carriera e il quinto del 2026

Quello di Parigi è il 29° titolo della carriera di Alcaraz e il quinto di questo 2026, dopo gli Australian Open, Doha, Tokyo e Vienna. Il successo austriaco era arrivato domenica scorsa: due trofei in due settimane, uno sul cemento al coperto di Vienna e uno su quello di Parigi.

Parigi-Bercy era un conto aperto. Prima di quest’anno Alcaraz non aveva mai vinto il torneo, dove nelle edizioni precedenti si era fermato contro Gaston nel 2021, Rune nel 2022, Safiullin nel 2023, Humbert nel 2024 e Norrie nel 2025. Stavolta la serie si è interrotta nel modo più netto: con il titolo.

Cosa cambia nella corsa verso le ATP Finals di Torino

Le ATP Finals di Torino si avvicinano e il risultato di Parigi cambia il clima attorno alla parte alta del tennis maschile. Alcaraz ci arriva con un titolo pesante appena vinto, mentre la vetta del ranking è in movimento: dopo Vienna il sorpasso di Zverev su Sinner ha già ridisegnato le gerarchie.

Il quadro del torneo, con qualificati, date e assenze, l’abbiamo raccontato nei giorni scorsi: la finale di Parigi aggiunge a quella storia un protagonista che arriva in fiducia.

Per Shelton resta una finale di alto livello in un Masters 1000, che conferma un americano stabile nelle prime posizioni del ranking.

Domande frequenti su Alcaraz a Parigi-Bercy 2026

Come è finita la finale di Parigi-Bercy 2026? Carlos Alcaraz ha battuto Ben Shelton 7-6(5) 7-5 nella finale di domenica 8 novembre 2026 alla La Défense Arena di Parigi. Quanti titoli ha vinto Alcaraz in carriera? Il titolo di Parigi-Bercy è il 29° della carriera di Alcaraz e il quinto del 2026, dopo Australian Open, Doha, Tokyo e Vienna. Alcaraz aveva già vinto il Rolex Paris Masters? No, è la sua prima vittoria a Parigi-Bercy, dove nelle edizioni dal 2021 al 2025 non era arrivato al titolo. Qual era il montepremi del Rolex Paris Masters 2026? Il montepremi complessivo era di 6.309.095 euro.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.