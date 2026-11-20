Denis Villeneuve ha spiegato perché ha scelto Robert Pattinson come nuovo James Bond: cercava un 007 che sembri davvero capace di uccidere.

L’intervista a GQ è stata registrata prima dell’annuncio di lunedì 16 novembre, quando Amazon MGM Studios ha ufficializzato il successore di Daniel Craig. Se ti sei perso la notizia, ne trovi il racconto completo in questo articolo sull’ufficialità di Pattinson come nuovo 007.

Un Bond che deve sembrare un assassino

Il primo requisito, per Villeneuve, è credere a quello che vede sullo schermo. Il regista l’ha spiegato così: “Devo credere, quando lo guardo, che quest’uomo è un assassino”. Nella sua lettura Bond è prima di tutto un killer, e solo dopo una spia.

Il ritratto che ne esce va oltre lo sguardo. Villeneuve cerca rabbia negli occhi, carisma, sensualità, ironia nera, forza fisica e un’intelligenza sempre un passo avanti agli altri. Questo è l’identikit che il regista ha in mente per il suo 007.

Eleganza e umorismo nero, senza il tormento di Craig

Villeneuve si dice affascinato dal personaggio creato da Ian Fleming e racconta di essersi ispirato a Sean Connery nella ricerca del nuovo 007: la vitalità di Bond, il suo carisma. L’idea è un agente elegante, con una vena di umorismo nero, meno tormentato di quello interpretato da Craig e più vicino all’identità originale del personaggio.

Per ripassare quell’era, da Casino Royale in poi, c’è la nostra guida ai film di Daniel Craig nei panni di 007 in ordine.

Sceneggiatura, produzione e tempi del film

Il film è scritto da Steven Knight e non ha ancora un titolo. Amazon MGM Studios ha il controllo creativo della saga da febbraio 2025, quando ha rilevato i diritti da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. I produttori sono Amy Pascal e David Heyman, ma Villeneuve ha ribadito che la scelta dell’attore spetta a lui.

Le riprese partiranno nel 2027. Una data di uscita in sala non è stata annunciata.

Pattinson e Villeneuve: il precedente di Dune

I due si conoscono già dal set di Dune: Parte Tre, capitolo conclusivo della trilogia del regista. Il film arriva in sala a dicembre, con un’anteprima UCI Cinemas il 15 dicembre.

Intanto i fan si dividono. C’è chi contesta gli anni di Twilight e la fisicità dell’attore, e chi ricorda che Pattinson è già una star del cinema, a differenza di molti predecessori. A dare le risposte sarà il set, a partire dal 2027.

Domande frequenti su Villeneuve, Pattinson e il nuovo 007

Perché Villeneuve ha scelto Robert Pattinson come James Bond? Villeneuve cercava un attore che sembrasse capace di uccidere, con carisma, ironia nera e un’intelligenza sempre un passo avanti. Pattinson, con cui ha già lavorato in Dune: Parte Tre, ha risposto a questa idea. Cosa intende Villeneuve con un Bond capace di uccidere? Per il regista Bond è più un assassino che una spia. Il pubblico deve credere, guardando l’attore, che quest’uomo possa davvero uccidere. Quando è stato annunciato il nuovo Bond? L’ufficialità è arrivata lunedì 16 novembre 2026, con una dichiarazione di Villeneuve e di Amazon MGM Studios. Quando esce il nuovo film di James Bond? Una data di uscita non è stata annunciata. Le riprese inizieranno nel 2027 e il film non ha ancora un titolo.

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