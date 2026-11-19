Jason è il titolo del nuovo film di Venerdì 13: arriva nelle sale il 13 agosto 2027, un venerdì 13, con Steve Miner alla regia e Schuyler White sotto la maschera da hockey.

Horror, Inc. ha svelato titolo, cast e data del tredicesimo film della saga, il primo dalla ripartenza del 2009. Le riprese sono concluse e il progetto ha già un calendario preciso: sala in tutto il mondo il 13 agosto 2027.

Jason, data di uscita e produzione del nuovo Venerdì 13

La data non è un caso: il 13 agosto 2027 cade di venerdì. In Nord America il film esce con Cineverse. Si tratta di una produzione indipendente, finanziata dalla famiglia Barsamian tramite Horror, Inc., con la sceneggiatura di David Fliegel.

Il cast completo del film comprende tredici interpreti. Sulla trama, per ora, non ci sono dettagli.

Steve Miner torna alla regia della saga

Alla regia c’è Steve Miner, che nella serie ha già diretto i capitoli del 1981 e del 1982, cioè Friday the 13th Part 2 e Part 3. Il ritorno chiude un cerchio: Miner riprende in mano Jason dopo oltre quattro decenni.

Schuyler White, il nuovo Jason Voorhees

Sotto la maschera c’è Schuyler White, già visto in Haunt. Aveva interpretato Jason nel cortometraggio Sweet Revenge, girato nel 2025 per i 45 anni del franchise. È alto 196 centimetri e il produttore Robbie Barsamian dichiara che ha messo su circa 14 chili di muscoli per il ruolo.

Il cast di Jason: chi interpreta chi

Accanto a White recita un gruppo di volti noti della tv e del cinema giovane. Questi i ruoli annunciati:

Natalie Alyn Lind è Lauren, la nuova final girl

Matt Cornett è Asher

Lilia Buckingham è Madison

John Owen Lowe (figlio di Rob Lowe) è Jake

Summer Madison è Emily

Selena Turner è Olive

Matthew Keoni Sato è Lucas

Brook Sill è Zoe

Guillermo Diaz è Rick

Johnell Young è Frank

Sencere Messiah Brown è Chase

Bryan Gael Guzman è Dylan

Venerdì 13 tra cinema e serie tv

L’attenzione sul marchio è tornata alta anche grazie alla serie prequel Crystal Lake, che racconta la storia di Pamela Voorhees, la madre di Jason. Il nuovo film porta invece la saga di nuovo al cinema, con un volto inedito sotto la maschera.

Domande frequenti su Jason, il nuovo Venerdì 13

Quando esce il nuovo film di Venerdì 13? Jason esce il 13 agosto 2027, un venerdì 13. La data vale per l’uscita mondiale; in Nord America il film è distribuito da Cineverse. Chi interpreta Jason Voorhees nel nuovo film? Jason Voorhees è interpretato da Schuyler White, che aveva già indossato la maschera nel cortometraggio Sweet Revenge. Chi dirige il nuovo film Jason? La regia è di Steve Miner, che ha diretto i capitoli del 1981 e del 1982 della saga. La sceneggiatura è di David Fliegel. Quanti film ha Venerdì 13? Jason è il tredicesimo film della saga e il primo dopo il reboot del 2009.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.