Casino Royale compie 20 anni: i film di Daniel Craig nei panni di 007 in ordine

Casino Royale compie 20 anni il 14 novembre 2026, e l’occasione è buona per rivedere tutti i film di Daniel Craig nei panni di 007 in ordine di uscita: sono cinque, da Casino Royale (2006) a No Time to Die (2021).

L’ordine giusto per vedere i film di Daniel Craig è quello di uscita: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) e No Time to Die (2021). La storia di questo Bond è pensata come un percorso unico, con un personaggio che cresce film dopo film. Qui sotto trovi registi, date, incassi e un motivo per rivedere ciascun capitolo.

Casino Royale (2006): la ripartenza

Diretto da Martin Campbell, che aveva già firmato GoldenEye nel 1995, Casino Royale riparte da zero. Bond è giovane, ottiene lo status di doppio 0 e viene mandato al Casino Royale in Montenegro per battere a poker il banchiere Le Chiffre, finanziatore di terroristi. Al tavolo c’è Vesper Lynd, agente del Tesoro.

Daniel Craig era stato annunciato in una conferenza stampa a Londra il 14 ottobre 2005. Le riprese sono durate 118 giorni e si sono chiuse il 21 luglio 2006, con un budget di circa 150 milioni di dollari. Il film ha incassato circa 600 milioni nel mondo. Craig ha ottenuto una nomination ai BAFTA come miglior attore protagonista, ed è il primo Bond della serie a non avere Moneypenny. Anche Quentin Tarantino si era interessato alla regia, ma il progetto non è andato avanti.

Quantum of Solace (2008): il seguito diretto

Marc Forster dirige il capitolo più compatto dell’era Craig, uscito negli Stati Uniti il 14 novembre 2008. Porta in scena Olga Kurylenko come Bond girl. Ha incassato circa 586 milioni di dollari.

Skyfall (2012): il picco di incassi

Con Sam Mendes alla regia, Skyfall esce il 23 ottobre 2012 e diventa il film più redditizio della saga con oltre 1,1 miliardi di dollari. Vince l’Oscar per la miglior canzone originale.

Spectre (2015) e No Time to Die (2021)

Mendes torna alla regia con Spectre, uscito il 26 ottobre 2015, che incassa circa 880 milioni di dollari.

No Time to Die, diretto da Cary Joji Fukunaga, arriva a settembre 2021 dopo ritardi legati alla pandemia. Ha incassato circa 771 milioni di dollari. Craig ha dichiarato che è stato il suo ultimo film da Bond.

Tutti i film di Craig, con regista e incasso

Casino Royale (2006), regia di Martin Campbell, circa 600 milioni di dollari.

Quantum of Solace (2008), regia di Marc Forster, circa 586 milioni.

Skyfall (2012), regia di Sam Mendes, oltre 1,1 miliardi.

Spectre (2015), regia di Sam Mendes, circa 880 milioni.

No Time to Die (2021), regia di Cary Joji Fukunaga, circa 771 milioni.

Come rivederli: tre percorsi

Il percorso completo sono cinque film, dal 2006 al 2021, e va fatto in ordine di uscita. Chi ha poco tempo può partire da Casino Royale e Skyfall: il primo è l’origine del personaggio, Skyfall è il film più visto della saga con Craig.

Chi vuole concentrarsi sui film di Sam Mendes può affiancare Skyfall e Spectre, che hanno lo stesso regista. Chi invece vuole capire come cambia lo stile della serie può guardare i quattro registi in sequenza: Campbell, Forster, Mendes e Fukunaga.

E adesso, chi sarà il prossimo Bond?

Nel febbraio 2025 Amazon MGM ha ottenuto il pieno controllo creativo della saga, con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson che restano co-proprietari ma lasciano la produzione dei film futuri. Il 25 marzo 2025 Amy Pascal e David Heyman sono stati annunciati come produttori del prossimo capitolo, e a giugno 2025 Denis Villeneuve è stato confermato alla regia. Sull’attore che prenderà il posto di Craig si continua a discutere.

Nel frattempo Bond torna anche nei videogiochi: abbiamo raccontato la prova gratuita di 007 First Light su PS5. E per chi vuole risalire al momento in cui è iniziata questa lunga attesa, c’è il nostro vecchio pezzo su titolo e cast di Bond 24, il film che sarebbe diventato Spectre.

Perché rivedere Casino Royale oggi

A vent’anni di distanza il film regge: ha un ritmo da thriller, una partita di poker che diventa scena d’azione e un protagonista alla prima missione da doppio 0. Il primo martini ordinato al bancone, come nei romanzi di Fleming, è un dettaglio da cercare. La scheda di Casino Royale su Wikipedia raccoglie cast, produzione e incassi, mentre la pagina di Daniel Craig ripercorre la sua carriera.

Domande frequenti sui film di Daniel Craig nei panni di 007

In che ordine vedere i film di Daniel Craig su James Bond? In ordine di uscita: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die. Sono tutti diretti da registi diversi, tranne Skyfall e Spectre, firmati entrambi da Sam Mendes. Quando è uscito Casino Royale con Daniel Craig? La prima del film è del 14 novembre 2006: il 14 novembre 2026 sono vent’anni. Negli Stati Uniti è uscito il 17 novembre 2006. Quanti film ha interpretato Daniel Craig come James Bond? Cinque: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die. Qual è il film di Craig che ha incassato di più? Skyfall, con oltre 1,1 miliardi di dollari nel mondo. Chi dirigerà il prossimo film su James Bond? Denis Villeneuve, confermato alla regia a giugno 2025. Il film è prodotto da Amy Pascal e David Heyman per Amazon MGM.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.