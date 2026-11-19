A dicembre 2026 il cinema italiano parte il 3 con Nanni Moretti, raddoppia il 16 con Avengers: Doomsday e Dune – Parte tre e chiude il 25 con le commedie di Natale: il calendario completo, giorno per giorno.

Dicembre 2026 ruota attorno a tre date. Il 3 dicembre arrivano insieme Nanni Moretti, Tony Gilroy e un’altra mezza dozzina di titoli. Il 16 dicembre Avengers: Doomsday e Dune – Parte tre escono lo stesso giorno. Il 25 dicembre tocca alle commedie di Natale, con Bentornati al Sud e Salute!.

Ecco il calendario dei film in uscita al cinema in Italia, con data, regia, cast e distribuzione, giorno per giorno.

Film in uscita a dicembre 2026: dal 2 al 10 dicembre

2 dicembre: Buddy di Casper Kelly, horror fantascientifico con Michael Shannon, Cristin Milioti e Topher Grace (Be Water Film).

3 dicembre: Succederà questa notte di Nanni Moretti, con Louis Garrel, Jasmine Trinca e Angela Finocchiaro (01 Distribution, 103 minuti).

3 dicembre: Behemoth! Una Vita. Da Ricomporre. di Tony Gilroy, dramma musicale con Olivia Wilde, Pedro Pascal e Matthew Lillard (Disney, 124 minuti).

3 dicembre: Un’altra notte violenta e silenziosa di Tommy Wirkola, azione e commedia con Kristen Bell, Joe Pantoliano e David Harbour (Universal Pictures, 110 minuti).

3 dicembre: Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy di Roland Joffé, con Riley Davis, John Travolta e Dermot Mulroney (Eagle Pictures).

7 dicembre: Detective Conan – L’angelo ribelle dell’autostrada (Eagle Pictures).

9 dicembre: I Swear di Kirk Jones, dramma storico con Robert Aramayo, Peter Mullan e Maxine Peake (Fandango, 120 minuti).

10 dicembre: Il mio nemico immaginario, commedia diretta da Antonia Liskova (Filmclub Distribuzione).

Il giorno più affollato è il 3. Succederà questa notte segna il ritorno di Moretti in sala: il trailer del film con Garrel e Trinca è uscito il 18 novembre. Nella stessa data debuttano anche l’animazione Il Re dei Re. La più grande storia mai raccontata, distribuita da Nexo Digital, e Club Kid, in sala con I Wonder Pictures.

16 e 17 dicembre: Avengers, Dune e Ozpetek

Il 16 dicembre è la data da cerchiare per chi ama il grande spettacolo. Avengers: Doomsday è diretto dai fratelli Russo e riporta Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Victor von Doom. Lo stesso giorno arriva Dune – Parte tre, capitolo finale della trilogia di Denis Villeneuve: dura 151 minuti, è distribuito da Warner Bros. Pictures e vede tra i protagonisti Timothée Chalamet, Zendaya e Robert Pattinson.

Il 17 dicembre cambia registro con Nella gioia e nel dolore di Ferzan Ozpetek, distribuito da Vision Distribution. Nel cast corale ci sono Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Vanessa Scalera: il film segue una diva del cinema alle prese con il proprio matrimonio, un amore nascosto e la questione della sua identità.

Prima del weekend, il 15 dicembre, arrivano anche due documentari: L’Incontro di Fabrizio Galatea (Wanted) e L’ultimo Tiziano (Nexo Studios).

Natale al cinema: Bentornati al Sud e Salute!

Il 25 dicembre si va in sala con due commedie italiane. Bentornati al Sud è il terzo film della saga di Luca Miniero con Claudio Bisio e Alessandro Siani, distribuito da Medusa Film: il primo trailer di Bentornati al Sud è già online.

Accanto c’è Salute! di Riccardo Milani (PiperFilm), con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, ambientato in un piccolo ospedale del Molise tra personaggi eccentrici e situazioni surreali.

Come scegliere tra Moretti, Dune e le commedie di Natale

Il calendario offre un titolo per ogni pubblico: il cinema d’autore italiano il 3 dicembre, i due blockbuster del 16, il dramma di Ozpetek il 17 e la commedia popolare a Natale. Chi vuole vedere tutto ha cinque settimane abbondanti e un solo vero scoglio, la sera del 16 dicembre, con due colossal in contemporanea.

Le date sono quelle di calendario a oggi: le distribuzioni possono spostarle, quindi conviene controllare il programma del proprio cinema prima di acquistare il biglietto.

Domande frequenti sui film in uscita a dicembre 2026

Quali film escono al cinema il 3 dicembre 2026? Il 3 dicembre escono Succederà questa notte di Nanni Moretti, Behemoth! Una Vita. Da Ricomporre. di Tony Gilroy, Un’altra notte violenta e silenziosa di Tommy Wirkola e Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy di Roland Joffé. Quando escono Avengers: Doomsday e Dune – Parte tre in Italia? Entrambi i film escono in Italia il 16 dicembre 2026. Quando esce Detective Conan al cinema a dicembre 2026? Detective Conan – L’angelo ribelle dell’autostrada esce il 7 dicembre 2026, distribuito da Eagle Pictures. Quali film escono a Natale 2026? Il 25 dicembre arrivano nelle sale Bentornati al Sud di Luca Miniero e Salute! di Riccardo Milani.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.