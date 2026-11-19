Succederà questa notte esce al cinema il 3 dicembre con 01 Distribution, e per arrivarci preparati bastano nove film di Nanni Moretti, scelti uno o due per ogni fase della sua carriera, più un percorso rapido in tre titoli per chi ha poco tempo.

Il nuovo film di Moretti è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia ed è tratto da alcuni racconti di Legami dello scrittore israeliano Eshkol Nevo (Gramma Feltrinelli). Racconta una storia d’amore lunga 17 anni tra Matteo (Louis Garrel) e Greta (Jasmine Trinca), che si incontrano, si perdono e si ritrovano sempre nel momento sbagliato. Dura 103 minuti. Moretti lo ha descritto come “un film sui sentimenti e sul bisogno di nominarli”.

Nevo non è una novità per il regista: Tre piani (2021) era già tratto da un suo romanzo. Il trailer ufficiale di Succederà questa notte è uscito il 18 novembre. La scheda del film sul sito della Biennale elenca la sceneggiatura firmata con Federica Pontremoli e Valia Santella e le musiche di Alberto Iglesias.

Film di Nanni Moretti da vedere: il percorso in ordine

La filmografia di Moretti funziona meglio a tappe. Ecco i titoli da recuperare per ogni fase, con l’anno e il motivo per cui contano. In fondo trovate dove vederli.

Gli esordi: Ecce bombo e Sogni d’oro

Ecce bombo (1978) è da qui che si parte. Michele, studente universitario interpretato da Moretti, litiga con la famiglia, tira avanti tra bar e radio libere e partecipa con gli amici a riunioni di autocoscienza che non portano da nessuna parte. Il film fu girato in 16 mm, ingrandito poi in 35, e andò in concorso a Cannes nel 1978.

Sogni d’oro (1981) vinse il Leone d’argento (Gran premio della giuria) a Venezia. Arriva tre anni dopo il concorso a Cannes di Ecce bombo e porta Moretti sul podio di un festival importante.

Gli anni Ottanta e Novanta: Palombella rossa e Caro diario

Palombella rossa (1989) segue Michele Apicella, funzionario del PCI che perde la memoria dopo un incidente. Tutto si svolge durante una partita di pallanuoto: la crisi della sinistra italiana a fine anni Ottanta, raccontata con 89 minuti di ritmo e ironia.

Caro diario (1993) è il film da cui conviene cominciare. Tre episodi (In Vespa, Isole, Medici): un giro in Vespa per una Roma semideserta, le isole Eolie e un lungo calvario tra dottori che si chiude con una diagnosi di linfoma di Hodgkin. Moretti vinse il premio per la regia a Cannes nel 1994.

Il Moretti del lutto e della politica: La stanza del figlio e Il caimano

La stanza del figlio (2001) ha vinto la Palma d’oro a Cannes ed è ancora l’ultimo film italiano a riuscirci. Giovanni, psicanalista ad Ancona, e la sua famiglia affrontano la morte del figlio Andrea in un incidente subacqueo. Nel cast ci sono Laura Morante e Jasmine Trinca, la stessa Trinca di Succederà questa notte.

Il caimano (2006) mette Silvio Orlando nei panni di Bruno Bonomo, produttore di B-movie in declino, che si trova tra le mani il progetto di una giovane regista (Trinca) su Silvio Berlusconi. Uscì poco prima delle elezioni del 2006 e fu in concorso a Cannes.

Gli ultimi film: Mia madre, Tre piani e Il sol dell’avvenire

Mia madre (2015) porta Margherita Buy e John Turturro dentro il set di un film sulle fabbriche, mentre la madre della protagonista muore in ospedale. Fu in concorso a Cannes e incassò circa 3,5 milioni di euro in Italia.

Tre piani (2021) è il precedente incontro con Eshkol Nevo: tre famiglie in tre piani dello stesso palazzo, con l’ambientazione spostata da Tel Aviv a Roma. Il cast comprende Buy, Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher. Per capire come Moretti lavora sui testi di Nevo, è il film da vedere subito prima di sedersi in sala il 3 dicembre.

Il sol dell’avvenire (2023), in sala dal 20 aprile 2023 e in concorso a Cannes, vede Moretti nei panni di un regista che gira un film sul PCI durante i fatti d’Ungheria del 1956, mentre il suo matrimonio con la produttrice Paola (Buy) si sfascia. Alla sua uscita il Guardian lo stroncò senza appello, e AHM ne parlò all’epoca.

Dove vedere i film di Nanni Moretti in streaming

Al 13 novembre 2026 Sogni d’oro è gratis su RaiPlay, con pubblicità. Palombella rossa, Caro diario, Aprile, La stanza del figlio e Il caimano sono compresi nell’abbonamento a Disney+, e Caro diario è disponibile anche con HBO Max. Ecce bombo si vede con il canale Novecento su Amazon oppure a noleggio, a partire da 2,99 euro. Le piattaforme cambiano spesso: l’elenco aggiornato dei film di Moretti in streaming mostra la situazione di ogni titolo.

Se avete poco tempo: tre film prima del 3 dicembre

Con una sera sola a disposizione, il consiglio è Caro diario per la leggerezza e il tono personale. Con due sere, aggiungete La stanza del figlio per il Moretti drammatico. Con tre, chiudete con Tre piani, che prepara meglio degli altri alla storia d’amore di Garrel e Trinca.

Chi vuole un quadro più ampio della carriera, dagli esordi del 1976 con Io sono un autarchico ai nove David di Donatello e agli undici Nastri d’argento, può partire dalla pagina di Wikipedia dedicata a Nanni Moretti.

Domande frequenti su Succederà questa notte e sui film di Nanni Moretti

Quando esce al cinema Succederà questa notte di Nanni Moretti? Succederà questa notte esce nelle sale italiane il 3 dicembre 2026, distribuito da 01 Distribution. Dura 103 minuti ed è stato presentato in concorso a Venezia. Da quale libro è tratto Succederà questa notte? Il film è tratto da alcuni racconti della raccolta Legami di Eshkol Nevo, pubblicata da Gramma Feltrinelli. Nevo era già l’autore del romanzo da cui Moretti ha tratto Tre piani. Qual è il film di Nanni Moretti da vedere per iniziare? Caro diario (1993) è l’ingresso più semplice: tre episodi leggeri e personali, con la regia premiata a Cannes. Chi preferisce il Moretti drammatico può partire da La stanza del figlio, Palma d’oro nel 2001. Chi sono gli attori di Succederà questa notte? I protagonisti sono Louis Garrel (Matteo) e Jasmine Trinca (Greta). Nel cast ci sono anche Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Åkerman, Elena Lietti e Andrea Lattanzi.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.