I film di Venerdì 13 sono dodici, più il tredicesimo in arrivo il 13 agosto 2027: l’ordine giusto è quello di uscita, dal 1980 al reboot del 2009, con Jason di Steve Miner a chiudere il cerchio.

Chi vuole recuperare la saga ha una buona notizia: non servono mappe né schemi. L’ordine di uscita regge quasi sempre anche come ordine di visione, con una sola deviazione (il reboot del 2009) e un’avvertenza per Jason X, che salta in un futuro lontano. Con il nuovo film dedicato a Jason in sala tra nove mesi, è il momento di rimettere in fila tutto.

I film di Venerdì 13 in ordine di uscita

La saga nasce nel 1980 con Venerdì 13 di Sean S. Cunningham. Jason compare solo da bambino (lo interpreta Ari Lehman): il mostro con la maschera arriva dopo. Da lì in poi la numerazione diventa un’abitudine da slasher.

Friday the 13th (1980), regia di Sean S. Cunningham. Friday the 13th Part 2 (1981), regia di Steve Miner, in Italia L’assassino ti siede accanto. Friday the 13th Part III (1982), regia di Steve Miner, in Italia Weekend di terrore. Friday the 13th: The Final Chapter (1984), regia di Joseph Zito. Friday the 13th: A New Beginning (1985), regia di Danny Steinmann. Friday the 13th Part VI: Jason Lives (1986), regia di Tom McLoughlin. Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988), regia di John Carl Buechler. Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989), regia di Rob Hedden. Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993), regia di Adam Marcus. Jason X (2001), regia di James Isaac. Freddy vs. Jason (2003), regia di Ronny Yu. Friday the 13th (2009), regia di Marcus Nispel.

Dodici titoli in totale. Il tredicesimo, Jason, esce il 13 agosto 2027: ancora un venerdì 13, ovviamente.

Dove la saga cambia pelle: maschera, Kane Hodder e crossover

Il passaggio che conta è Part III. Nel film del 1982, diretto da Steve Miner, Jason indossa per la prima volta la maschera da hockey che diventa il suo marchio. Lo stesso Miner aveva firmato anche Part 2 e aveva lavorato come produttore associato al capitolo d’esordio, per questo il suo ritorno alla regia nel 2027 ha un peso.

Poi la saga cambia volti. Ted White è Jason in The Final Chapter, C. J. Graham in Jason Lives, Kane Hodder in The New Blood (1988): per molti fan resta l’interprete di riferimento. Ken Kirzinger veste la maschera in Freddy vs. Jason, Derek Mears nel reboot.

Jason X e Freddy vs. Jason: come si incastrano

Jason X (2001) porta la storia nello spazio: Jason viene ibernato, si risveglia nel futuro e finisce incenerito nell’atmosfera di Earth Two. È il capitolo più lontano dalle case di Crystal Lake, ma si guarda dopo Jason Goes to Hell senza problemi.

Freddy vs. Jason arriva nel 2003 e funziona come incrocio con A Nightmare on Elm Street: Freddy Krueger contro Jason, con un finale lasciato aperto. Va visto dopo Jason X se si segue l’uscita; chi vuole una saga più compatta può anche saltarlo e recuperarlo a parte.

Il reboot del 2009 va guardato per ultimo?

Sì, o a parte. Il Friday the 13th diretto da Marcus Nispel nel 2009 riparte da zero: riscrive le origini e ignora gli eventi dei dodici anni precedenti. La scheda della saga su Wikipedia lo indica come il punto in cui la continuità si interrompe. Non serve vedere gli otto film prima per capirlo, e non va mescolato con la linea originale.

Crystal Lake, Jason e il nuovo capitolo del 2027

Oggi la saga ha più fronti aperti. La serie Crystal Lake, prequel prodotto da A24 per Peacock, è partita il 15 ottobre 2026 con 8 episodi e Linda Cardellini nei panni di Pamela Voorhees, la madre di Jason. Non fa parte dei dodici film, ma racconta quello che viene prima.

Il film del 2027 si intitola semplicemente Jason: regia di Steve Miner, sceneggiatura di David Fliegel, produzione indipendente di Horror, Inc., la società che ha lanciato il Jason Universe nel 2024. Nel cast Schuyler White (già Jason nel cortometraggio Sweet Revenge), John Owen Lowe, Natalie Alyn Lind, Matt Cornett e Lilia Buckingham. È il primo film dopo il reboot del 2009.

Da dove cominciare, se hai poco tempo

Una maratona completa dura parecchie serate. La versione breve: Friday the 13th (1980) per le basi, Part III per la maschera, The New Blood per Kane Hodder, Freddy vs. Jason per il crossover. Chi vuole il pacchetto intero segue l’ordine di uscita e lascia il reboot per la fine.

Domande frequenti sui film di Venerdì 13

Quanti film ci sono nella saga di Venerdì 13? Finora sono dodici, dal 1980 al reboot del 2009, compreso il crossover Freddy vs. Jason. Il tredicesimo, Jason, esce il 13 agosto 2027. In che ordine vedere i film di Venerdì 13? Nell’ordine di uscita, dal film del 1980 a Freddy vs. Jason del 2003. Il reboot del 2009 si guarda a parte o per ultimo, perché riparte da zero. Quando esce il nuovo film di Venerdì 13 con Jason? Il 13 agosto 2027. Si intitola Jason e lo dirige Steve Miner, che aveva già firmato Part 2 e Part III. Bisogna vedere Jason X e Freddy vs. Jason per capire la saga? No. Sono due deviazioni, una nello spazio e una in crossover con Nightmare, e si possono saltare senza perdere il filo. Crystal Lake è un film? No, è una serie prequel in 8 episodi per Peacock, uscita il 15 ottobre 2026. Racconta le vicende precedenti ai film.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.